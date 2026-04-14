અમેરિકાના નાકાબંધીથી બજારમાં ઉથલપાથલ: 20 લાખ બેરલ ઈરાની તેલનો દૈનિક પુરવઠો ખોરવાશે

અમેરિકાના નાકાબંધીથી 2 લાખ બેરલ ઈરાની તેલનો દૈનિક પુરવઠો બંધ થવાની તૈયારીમાં છે, જેના કારણે ભારતમાં LPG કટોકટી સર્જાશે અને વૈશ્વિક સ્તરે કિંમતોમાં વધારો થશે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (ians)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 3:24 PM IST

નવી દિલ્હી: યુએસ સૈન્યએ ઈરાની બંદરો પર લશ્કરી નાકાબંધી શરૂ કરી છે, જેનાથી વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં મોટો સંકટ સર્જાયો છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, આ કાર્યવાહીથી વૈશ્વિક બજારમાંથી દરરોજ આશરે બે મિલિયન બેરલ ઈરાની તેલ દૂર થઈ શકે છે. આ પગલાથી માત્ર વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલની અછત જ નહીં પરંતુ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થવાની પણ ધમકી છે.

ભારત માટે લ્યુબ્રિકેટેડ એલપીજી કટોકટી

નોમુરા વિશ્લેષક બિનિત બાંકા અનુસાર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની સંપૂર્ણ નાકાબંધી ભારતના રસોઈ ગેસ (એલપીજી) ના પુરવઠા પર અસર કરી શકે છે. જ્યારે છેલ્લા મહિનામાં ઓછામાં ઓછા આઠ ભારતીય એલપીજી ટેન્કરો આ માર્ગે સુરક્ષિત રીતે પરિવહન કરવામાં સફળ રહ્યા છે, તો ભવિષ્યમાં તણાવ વધશે તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ ઈરાનને ટોલ ચૂકવવા માટે કોઈપણ જહાજોને આ માર્ગ પરથી પસાર થવા દેશે નહીં.

બજારની અસ્થિરતા અને ભાવ ગણિત

ઈસ્લામાબાદમાં યુએસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સની આગેવાની હેઠળની શાંતિ મંત્રણા અનિર્ણિત સાબિત થયા બાદ સોમવારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $107 પર પહોંચી ગયા. જોકે, મંગળવારે વાટાઘાટોની નવી આશા વચ્ચે ભાવ $100 થી નીચે આવી ગયા, પરંતુ અનિશ્ચિતતા યથાવત છે. છેલ્લા અઠવાડિયામાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં 6.5 ટકાનો વધારો થયો છે. નોમુરા કહે છે કે જો સંઘર્ષ લંબાય છે, તો વ્યૂહાત્મક તેલ ભંડાર પણ પુરવઠા અને ભાવને સંતુલિત કરવામાં નિષ્ફળ જઈ શકે છે.

સાઉદી અરેબિયાની વૈકલ્પિક વ્યૂહરચના

આ કટોકટી વચ્ચે, સાઉદી અરેબિયાએ તેની પૂર્વ-પશ્ચિમ પાઇપલાઇનની ક્ષમતા વધારીને 7 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ કરી છે. આ પાઇપલાઇન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બાયપાસ કરે છે અને લાલ સમુદ્ર દ્વારા તેલ નિકાસને મંજૂરી આપે છે, જે વૈશ્વિક પુરવઠા માટે મોટી રાહત છે.

ઈરાનને આર્થિક લાભ?

આશ્ચર્યજનક રીતે, યુદ્ધના વધતા ભય અને વધતા ભાવોને કારણે, ઈરાનની તેલ આવક પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 36 ટકા વધીને માર્ચ 2026 માં $5.7 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ. નિષ્ણાતો માને છે કે યુદ્ધ જોખમ પ્રીમિયમ તેલના ભાવ ઊંચા રાખશે, જે ભવિષ્યમાં સામાન્ય લોકો માટે ફુગાવો લાવી શકે છે.

