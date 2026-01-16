ETV Bharat / business

શુક્રવારે બજાર ઊંચા સ્તરે, સેન્સેક્સ 83,670 પર ખુલ્યો; નિફ્ટી 42 પોઈન્ટ વધીને 25,708 પર પહોંચ્યો

શુક્રવારે બજાર ઊંચા ખુલ્યા, સેન્સેક્સ 239 પોઈન્ટ અથવા 0.29 ટકા વધીને 83,622 પર બંધ રહ્યો. NSE નિફ્ટી 25,715 પર બંધ રહ્યો.

સાંકેતિક ફોટો (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 10:47 AM IST

મુંબઈ: શુક્રવારે ભારતીય શેરબજારો લીલા રંગમાં ટ્રેડ થયા. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો અને ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) વચ્ચે પ્રારંભિક મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ની આશાએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને વેગ આપ્યો.

સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ગેઇન

સવારે 9:25 વાગ્યે, BSE સેન્સેક્સ 239 પોઈન્ટ અથવા 0.29 ટકા વધીને 83,622 પર બંધ રહ્યો. NSE નિફ્ટી 50 પોઈન્ટ અથવા 0.20 ટકા વધીને 25,715 પર બંધ રહ્યો.

મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ગેઇન પણ મજબૂત બન્યો

બજારનો વ્યાપક સેન્ટિમેન્ટ હકારાત્મક રહ્યો. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.35 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.11 ટકા વધ્યો. આ સૂચવે છે કે રોકાણકારોનો રસ મોટા શેરો સુધી મર્યાદિત નથી.

મુખ્ય શેર અને ક્ષેત્રો (ટોચના નફાકારક અને નુકસાનકર્તા)

ક્ષેત્રીય ધોરણે, IT ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ વધ્યો હતો, જે આશરે 1.96 ટકા વધ્યો હતો. રિયલ્ટી ક્ષેત્ર પણ 1.28 ટકા વધ્યો હતો. બીજી તરફ, મીડિયા, મેટલ અને ફાર્મા શેરોમાં 0.3 થી 0.5 ટકાનો નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

IT ક્ષેત્રનો લાભ: ઇન્ફોસિસના શેર તેના ઉત્તમ ત્રિમાસિક પરિણામો (Q3 પરિણામો) અને સુધારેલા ભવિષ્યના માર્ગદર્શનને કારણે 4% થી વધુ વધ્યા હતા. વિપ્રો અને ટેક મહિન્દ્રા પણ લગભગ 3% ના વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ: ઇન્ડસઇન્ડ બેંક અને શ્રીરામ ફાઇનાન્સ 2% થી વધુ વધ્યા છે.

દબાણ હેઠળના શેર: એપોલો હોસ્પિટલ્સ, સિપ્લા અને HDFC લાઇફ જેવા શેરમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો.

ત્રિમાસિક પરિણામો પર નજર રાખવા જેવી બાબતો

બજાર હવે ભારતના આગામી ત્રીજા ત્રિમાસિક (Q3) પરિણામો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. મજબૂત પરિણામો પસંદગીના શેરોને વેગ આપી શકે છે, પરંતુ બજારમાં મોટી તેજી અસંભવિત માનવામાં આવે છે.

FII નું વેચાણ ચિંતાનો વિષય

નિષ્ણાતોના મતે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) દ્વારા સતત વેચાણ નાની તેજીને દબાવી શકે છે. FII શોર્ટ પોઝિશનમાં વધારો સૂચવે છે કે નજીકના ગાળામાં તેમની વેચાણ ચાલુ રહી શકે છે.

ટેકનિકલ સ્તરો

નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ 25,500–25,550 પર જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યારે 25,800–25,900 ના સ્તરને મજબૂત પ્રતિકાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

એશિયન અને યુએસ બજાર વલણો

એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. ચીનનો શાંઘાઈ ઇન્ડેક્સ 0.02 ટકા ઘટ્યો, શેનઝેન 0.09 ટકા વધ્યો, જાપાનનો નિક્કી 0.44 ટકા ઘટ્યો, જ્યારે કોરિયાનો કોસ્પી 1.13 ટકા વધ્યો. ગુરુવારે યુએસ બજારોમાં પણ વધારો નોંધાયો, જેના કારણે સ્થાનિક બજાર માટે વૈશ્વિક સંકેતો સકારાત્મક રહ્યા.

