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Market Open Today: જોરદાર તેજી સાથે ખુલ્યું શેર બજાર; સેન્સેક્સમાં 407 અંકનો ઉછાળો

આજે 22 જૂન, 2026ના રોજ વૈશ્વિક બજારોના સકારાત્મક સંકેતો અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોની ખરીદીના આધારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે તેજી જોવા મળી રહી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 10:24 AM IST

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મુંબઇ: આજે 22 જૂન, 2026ના રોજ વૈશ્વિક બજારોના સકારાત્મક સંકેતો અને સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોની ખરીદીના આધારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે તેજી જોવા મળી રહી છે. પ્રારંભિક ટ્રેડિંગમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE)નો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 407.12 પોઇન્ટ અથવા 0.53% વધીને 77,210.02 પર પહોંચ્યો હતો જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી પણ 114.75 પોઈન્ટ (0.48%) વધીને 24,129.95ના સ્તર પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

લગભગ 2351 શેરમાં તેજી જ્યારે 1129 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 202 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.

બજારમાં તેજીનું મુખ્ય કારણ

ગત સપ્તાહના જોરદાર ઘટાડા બાદ આજે બજારમાં ચોતરફ ખરીદી જોવા મળી રહી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિવાતચીતમાં પ્રગતિ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાથી સ્થાનિક રોકાણકારોનું મનોબળ વધ્યું છે. ટાટા મોટર્સ દ્વારા 3,400થી વધુ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો મોટો ઓર્ડર મેળવવાના સમાચાર અને રિલાયન્સ જિયોના બહુપ્રતિક્ષિત IPOએ પણ બજારને વેગ આપ્યો છે. IT, ઓટો, અને બેન્કિંગ સેક્ટરના શેર્સમાં સૌથી વધુ તેજી જોવા મળી રહી છે.

રૂપિયામાં ઘટાડાથી ચિંતા વધી

એક તરફ જ્યાં શેર બજારમાં હરિયાલી છે તો બીજી તરફ અમેરિકન ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયામાં નબળાઇ જોવા મળી રહી છે. પ્રારંભિક વેપારમાં રૂપિયો 9 પૈસા તૂટીને 94.42ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો છે.

આયાતકારો (ખાસ કરીને ઓઇલ કંપનીઓ) દ્વારા ડોલરની વધતી માંગ અને વૈશ્વિક બજારમાં ડોલર ઇન્ડેક્સ મજબૂત થવાને કારણે રૂપિયા પર દબાણ છે. જોકે, વિગેશી રોકાણકારો (FII) દ્વારા ભારતીય ઇક્વિટીમાં રોકાણને કારણે રૂપિયાના ઘટાડાને અમુક અંશે કાબૂમાં લેવામાં આવ્યો છે. જાણકારો આ ઉતાર-ચઢાવ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

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