શેરબજારમાં હાહાકાર: એક્સપર્ટની સલાહ - 'બાય ઓન ડિપ્સ' નહીં, હવે 'વેઈટ એન્ડ વૉચ' નો સમય

ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધ અને તેલના ભાવમાં વધારાને કારણે સેન્સેક્સ 2100 પોઈન્ટ ગગડ્યો, નિષ્ણાતોની 'બાય ઓન ડિપ્સ' ને બદલે 'વેઈટ એન્ડ વૉચ' ની સલાહ છે

Published : March 9, 2026 at 4:31 PM IST

નવી દિલ્હી: સોમવાર ભારતીય શેરબજાર માટે ખરાબ રહ્યો છે . વૈશ્વિક ભૂરાજકીય તણાવમાં વધારો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સ્થાનિક બજારમાં સુનામી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. મુખ્ય સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી, લગભગ 3 ટકા ઘટ્યા, જેના કારણે રોકાણકારોના લાખો રૂપિયાનું ધોવાણ થયું છે.

સોમવારે સવારે ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં જ વેચવાલીનું દબાણ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું હતું. સવારે લગભગ 10:45 વાગ્યે, સેન્સેક્સ 2,130.72 પોઈન્ટના મોટા ઘટાડા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, નિફ્ટી લગભગ 677 પોઈન્ટ ઘટ્યો હતો. આ ઘટાડો ફક્ત મોટા શેરો પૂરતો મર્યાદિત ન હતો. BSE ડેટા અનુસાર, લગભગ 75 ટકા શેરો લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.

વેચાણનું દબાણ એટલું તીવ્ર હતું કે 200 થી વધુ શેર "લોઅર સર્કિટ" પર પહોંચી ગયા હતા. એટલે કે ફક્ત વેચનાર હતા અને કોઈ ખરીદનાર નહોતા. વધુમાં, આશરે 728 શેર 52 અઠવાડિયાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યા જે બજારમાં ઊંડા નિરાશાવાદને દર્શાવે છે.

બજારના કડાકા પાછળના મુખ્ય કારણો
મુખ્યત્વે મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષે વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલાઓને જોખમમાં મૂકી છે. ખાસ કરીને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવે ભારતીય બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર ગંભીર અસર કરી છે. ભારત તેની તેલની જરૂરિયાતોનો નોંધપાત્ર હિસ્સો આયાત કરે છે અને તેલના વધતા ભાવોની સીધી અસર અર્થતંત્ર પર પડે છે.

નિષ્ણાતોની ચેતવણી: "બાય ઑન ડિપ્સ" કરવાનો સમય પૂરો થઈ ગયો
સામાન્ય રીતે જ્યારે બજાર ઘટે છે ત્યારે સલાહકારો "બાય ઑન ડિપ્સ" કરવાની ભલામણ કરે છે. પરંતુ આ વખતે, બજાર નિષ્ણાતોએ અલગ વલણ અપનાવ્યું છે. શેરબજારના નિષ્ણાત અંબરીશ બાલિગાએ રોકાણકારોને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે પરિસ્થિતિ હવે "વેઈટ એન્ડ વૉચ" જેવી બની ગઈ છે.

બલિગાએ નોંધ્યું હતું કે ગલ્ફ દેશોમાં પાણીના ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ જેવા નાગરિક લક્ષ્યો પર હુમલાના અહેવાલો છે. તેમણે ઉમેર્યું, "જ્યારે યુદ્ધ લશ્કરી થાણાઓથી નાગરિકો અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવવા તરફ આગળ વધે છે ત્યારે અનિશ્ચિતતા ચરમસીમાએ પહોંચે છે. આવા વાતાવરણમાં રોકાણકારો માટે ચિંતા થવી સ્વાભાવિક છે અને બજાર આ ભયને દર્શાવી રહ્યું છે."

શું બજાર તળિયે પહોંચી ગયું છે?

અંબરીશ બલિગાના મતે, વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, બજાર કેટલું નીચે જશે તે આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ કોઈ સામાન્ય બજાર કરેક્શન નથી. આ એક કટોકટી છે જે માનવ જીવન અને વ્યવસાયોને સીધી અસર કરી રહી છે. જ્યાં સુધી સ્પષ્ટતા બહાર ન આવે અથવા રાજદ્વારી ઉકેલ ન મળે ત્યાં સુધી બજારમાં અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે.

સેક્ટરની સ્થિતિ: ડિફેંસ અને ઓઈલનાં શેરોમાં અસ્થાઈ રૂપે તેજી

આ વ્યાપક બજાર ઘટાડા વચ્ચે, સંરક્ષણ અને તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રોના કેટલાક શેરોમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો. જોકે, નિષ્ણાતોએ આને ભાવના-આધારિત ગણાવ્યું છે. તેઓ માને છે કે જો યુદ્ધ વધુ વધશે તો આ ક્ષેત્રોમાં લાભ ટકશે નહીં.

રોકાણકારો શું સલાહ આપે છે?

બજારના નિષ્ણાતો કહે છે કે હાલની અનિશ્ચિતતા દરમિયાન નવી મૂડી રોકાણ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે:

  • ઉતાવળ ન કરો: બજાર સ્થિર થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ.
  • રોકડ બચાવો: જ્યાં સુધી વૈશ્વિક શાંતિ તરફ નક્કર પગલાં લેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી રોકડ બચાવવી એ સમજદારીભર્યું છે.
  • અફવાઓથી બચો: ગભરાશો નહીં અને તમારા સારા પોર્ટફોલિયોને સંપૂર્ણપણે ખાલી કરશો નહીં, પણ નવી મોટી ખરીદી કરવાનું પણ ટાળો.

ગયા અઠવાડિયે પણ બજાર દબાણ હેઠળ હતું, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં આશરે 2.9%નો ઘટાડો થયો હતો. જોકે, સોમવારનો તીવ્ર ઘટાડો સૂચવે છે કે રોકાણકારોએ વધુ સાવધ રહેવાની જરૂર છે.

સંપાદકની પસંદ

