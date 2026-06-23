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Market Closing: આઈટી સેક્ટરમાં ભારે વેચવાલીને પગલે શેરબજારમાં મોટો કડાકો, સેન્સેક્સ 893 નિફ્ટી 278 પૉઈન્ટ્સ તૂટ્યા

વૈશ્વિક દબાણ અને આઇટી શેરોમાં ભારે વેચવાલીને લીધે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1.16 ટકાના મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયા

વૈશ્વિક દબાણ અને આઇટી શેરોમાં ભારે વેચવાલીને લીધે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1.16 ટકાના મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયા
વૈશ્વિક દબાણ અને આઇટી શેરોમાં ભારે વેચવાલીને લીધે સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી 1.16 ટકાના મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયા (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 6:35 PM IST

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મુંબઈ: મંગળવારે ભારતીય સ્થાનિક શેરબજારમાં ચારેબાજુથી વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું. ગ્લોબલ માર્કેટમાંથી મળેલા સંકેતો, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વધુ વ્યાજ દરોમાં વધુ કડકાઈની વધતી ચિંતા અને રૂપિયાની નબળાઈએ રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર ભારે અસર પડી. પરિણામે, બંને મુખ્ય બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો 1.16 ટકાના મોટા ઘટાડા સાથે બંધ થયા.

બજારના મુખ્ય આંકડા

નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 278.80 પોઈન્ટ ઘટીને 23,824.10 પર બંધ થયો. 23,850 ના સ્તરને બજાર માટે મહત્વપૂર્ણ સપોર્ટ માનવામાં આવતું હતું, જે આજે તૂટી ગયું હતું. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 893.39 પોઈન્ટ ઘટીને 76,200.68 પર બંધ થયો. આ તીવ્ર ઘટાડાએ રોકાણકારોની સંપત્તિમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો.

માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ
માર્કેટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ (ETV Bharat)

ઘટાડા માટેના મુખ્ય કારણો

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, બજારમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે આઇટી શેરોમાં થયેલી તીવ્ર વેચવાલીને કારણે થયો. એનરિચ મનીના સીઈઓ પોનમુડી આર. એ જણાવ્યું કે, ભારતીય બજારોએ તાજેતરમાં ઑઈલની કિંમતોને કારણે મળેલી વૃદ્ધિને ગુમાવી દીધી છે. યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા તેની નાણાંકીય નીતિને વધુ કડક બનાવવાની સંભાવનાને કારણે ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર પર રોકાણકારોનો વિશ્વાસ ડગમગ્યો હતો. વધુમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા પ્રૉફિટ-બુકિંગથી બજારની અસ્થિરતાને ઘણી વધારી દીધી.

ટૉપ ગેઈનર્સ
ટૉપ ગેઈનર્સ (ETV Bharat)

સેક્ટરવાઈઝ પ્રદર્શન: ફાર્મા સિવાય બધા લાલ નિશાનમાં

આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લગભગ બધા જ સેક્ટર્સ નુકસાન સાથે બંધ થયા.

  • નિફ્ટી IT: આ સેક્ટર આજે સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા સેક્ટર્સમાંનું એક હતું, જેમાં 2.23%નો ઘટાડો થયો.
  • નિફ્ટી મીડિયા અને PSU બેંક: તીવ્ર ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો, જેમાં નિફ્ટી મીડિયા 3.22% અને નિફ્ટી PSU બેંક 1.97% ઘટ્યા.
  • નિફ્ટી ઑટો અને FMCG: ઓટો સેક્ટર 0.77% ઘટીને બંધ થયું, જ્યારે FMCG સેક્ટરમાં 0.60%નો ઘટાડો નોંધાયો.
  • નિફ્ટી ફાર્મા (+0.92%): આજે બજારમાં એકમાત્ર ફાર્મા સેક્ટર લીલા નિશાનમાં બંધ થયું. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓના શેરોને સુરક્ષાત્મક ખરીદીથી ટેકો મળ્યો.

ગ્લોબલ માર્કેટની સ્થિતિ

આ ઘટાડો ફક્ત ભારતીય બજાર પૂરતો મર્યાદિત નહોતો; સમગ્ર એશિયન બજારોમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળ્યો. સિંગાપોરના સ્ટ્રેટ ટાઇમ્સ (0.03% ) સિવાય, બધા મુખ્ય એશિયન સૂચકાંકોમાં ઘટાડો થયો. જાપાનનો નિક્કી 2.98% અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ 1.79% ઘટ્યો. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ દક્ષિણ કોરિયાનો KOSPI ઇન્ડેક્સની રહી, જે 11% થી વધુના ઐતિહાસિક ઘટાડા પછી 8,203 ના સ્તરે બંધ થયો.

ટૉપ લૂઝર્સ
ટૉપ લૂઝર્સ (ETV Bharat)

નિષ્ણાતો શું કહે છે

Hedged.in ના ડેરિવેટિવ્ઝ નિષ્ણાંત રિયાંક અરોરાના મતે, બજારનો લાંબા ગાળાનો ટ્રેન્ડ હજુ પણ મજબૂત છે, જોકે ટૂંકા ગાળામાં ચાર્ટ નબળા દેખાય છે. આગામી સત્રોમાં બજારની અસ્થિરતા ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. ટ્રેડર્સે હવે આગામી મુખ્ય સપોર્ટ ઝોન પર બારિકાઈથી નજર રાખવાની જરૂર છે. બીજી તરફ, શેરબજારમાં મંદી હોવા છતાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નરમાઈ ચાલુ છે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ $77.51 પ્રતિ બેરલની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.

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