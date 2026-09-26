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SBI અને અન્ય સરકારી બેન્કોનો મોટો નિર્ણય, 3 દિવસની હડતાળ દરમિયાન નહીં લાગે કોઇ ATM ચાર્જ

આગામી 28 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી બેન્ક કર્મચારીઓની ત્રણ દિવસીય દેશવ્યાપી હડતાળને જોતા દેશના બેન્કિંગ ક્ષેત્રે સામાન્ય જનતાને રાહત આપી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 8:18 PM IST

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નવી દિલ્હી: આગામી 28 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી બેન્ક કર્મચારીઓની ત્રણ દિવસીય દેશવ્યાપી હડતાળને જોતા દેશના બેન્કિંગ ક્ષેત્રે સામાન્ય જનતાને રાહત આપી છે. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), પંજાબ નેશનલ બેન્ક (PNB), બેન્ક ઓફ બરોડા (BOB), યૂનિયન બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન બેન્ક સહિત મુખ્ય પ્રમુખ સાર્વજનિક ક્ષેત્રની બેન્ક (PSBs)એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. આ બેન્કોએ 28થી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી તમામ ATM ટ્રાન્જેક્શન ફીને સંપૂર્ણ માફ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

આ નિર્ણય બાદ ગ્રાહક નક્કી માસિક મફત સીમા સમાપ્ત થયા બાદ પણ દેશના કોઇ પણ બેન્કના ATMમાંથી કોઇ ફી વગર પૈસા કાઢી શકશે. બેન્ક ઓફ બરોડાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પૃષ્ટિ કરતા લખ્યુ, "તમારી સુવિધા અમારી પ્રાથમિકતા છે. 28થી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી સમગ્ર દેશમાં કોઇ પણ બેન્કના કોઇ પણ બેન્ક ATMમાંથી ટ્રાન્જેક્શન ચાર્જ માફ કરી દેવામાં આવ્યો છે."

સતત 5 દિવસ તાળાબંધીથી બચવા માટે 'પ્લાન B', રવિવારે ખુલ્લી રહેશે સરકારી બેન્ક

આ હડતાળ સોમવાર (28 સપ્ટેમ્બર)થી શરૂ થઇ રહી છે. જે વીકેન્ડ (26 અને 27 સપ્ટેમ્બર) બાદ આવે છે. જો સરકાર અને રિઝર્વ બેન્કે યોગ્ય સમયે પગલા ના ભર્યા તો દેશમાં સતત 5 દિવસ સુધી બેન્કિંગ કામકાજ સંપૂર્ણ ઠપ્પ થઇ જાત, તેની અસર દેશના વેપાર, પગાર ચુકવણી અને અર્થવ્યવસ્થા પર પડી શકે છે.

આ સંકટ સામે લડવા અને આર્થિક ગતિવિધિઓને યોગ્ય રીતે ચલાવવા કેન્દ્રીય નાણા મંત્રાલય અને RBIએ એક આદેશ જાહેર કર્યો છે, જેની હેઠળ રવિવારે દેશની તમામ સાર્વજનિક ક્ષેત્રની બેન્ક અને ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેન્ક સંપૂર્ણ ખુલ્લી રહેશે. RBIએ તમામ બેન્ક શાખાઓ, વહીવટી કાર્યાલય અને કરન્સી ચેસ્ટને રવિવારે પણ સામાન્ય રીતે સંચાલિત કરવાની વિશેષ મંજૂરી આપી છે, જેથી લોકો હડતાળ પહેલા પોતાની જરૂરી કામ કરી શકે.

ડિજિટલ બેન્કિંગ અને ઓનલાઇન સેવાઓ સંપૂર્ણ ચાલુ

તમામ મુખ્ય બેન્કોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે હડતાળની અસર માત્ર ભૌતિક બેન્ક શાખાઓના કામકાજ પર પડી શકે છે. જનતા માટે ડિજિટલ લેવડ દેવડના તમામ રસ્તા ખુલ્લા રહેશે. UPI (ગૂગલ પે, ફોન પે, પેટીએમ વગેરે), નેટ બેન્કિંગ, મોબાઇલ બેન્કિંગ, IMPS, NEFT અને RTGS સેવા 24 કલાક સામાન્ય રીતે ચાલુ રહેશે. બેન્કોએ પોતાના ATM નેટવર્કને સક્રિય રાખવા અને કેશની કમી ન થાય તેના માટે પુરતી વ્યવસ્થા કરી છે.

બેન્ક કેમ હડતાળ પર ઉતરી રહી છે?

આ દેશવ્યાપી હડતાળ 'યૂનાઇટેડ ફોરમ ઓફ બેન્ક યૂનિયન્સ (UFBU)ના આહવાન પર બોલાવવામાં આવી છે, જે બેન્કિંગ કાર્યબળના લગભગ 90 ટકા ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો દાવો કરે છે. બેન્ક કર્મચારી સંગઠનોની મુખ્ય માંગમાં અઠવાડિયામાં 5 દિવસ કામની વ્યવસ્થા લાગુ કરવી, પેન્શનમાં સુધારો, તમામ પેન્શનકર્તાઓ માટે સમાન મોંઘવારી ભથ્થુ ફોર્મ્યૂલા અને તમામ રાષ્ટ્રીય પેન્શન પ્રણાલી (NPS)ના કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજના (OPS) પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપવાનું સામેલ છે, જેથી આ હડતાળ છ માસના ક્લોઝિંગ સમયે થઇ રહી છે માટે તેની ઊંડી અસર પડી શકે છે.

નાણા મંત્રાલયે કર્મચારી યૂનિયનોને અપીલ કરી છે કે તે હડતાળનો રસ્તો છોડીને વાતચીત દ્વારા સમાધાન કાઢે. ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તે ચેક ક્લિયરિંગ, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા લોન સાથે જોડાયેલા તમામ પોતાના જરૂરી કામ રવિવારે જ પોતાની નજીકની શાખામાં જઇને પૂર્ણ કરી લે.

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