LPGથી લઈને Bank FD સુધી: 1 ઓક્ટોબરથી દેશમાં બદલાઈ રહ્યા છે 8 મુખ્ય નિયમો; સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર
દેશમાં 1 ઓક્ટોબર, 2026થી LPG, બેંક FD અને જન્મ પ્રમાણપત્રોને લગતા નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે.
Published : September 28, 2026 at 5:24 PM IST
નવી દિલ્હીઃ નવો મહિનો શરૂ થવામાં બસ 2 દિવસ બચ્યા છે અને 1 ઓક્ટોબર 2026થી દેશભરમાં ઘણા મોટા ફેરફાર લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. સરકારી નિયમોથી લઈને તમારા પર્સનલ ફાઈનાન્સ અને દૈનિક કામકાજો સાથે જોડાયેલી વ્યવસ્થાઓ બદલાવાની છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રિઝર્વ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરવામા આવેલી નવી ગાઈડલાઈન્સની સીધી અસર તમારા ખીસ્સા પર પડશે.
1. ગેસ સિલેન્ડર પર e-KYC અનિવાર્ય
જો તમે ઘરમાં ઘરેલૂ એલપીજી (LPG) સિલેન્ડરનો ઉપયોગ કરો છો અને સરકારી સબસિડીનો ફાયદો લો છો, તો આ ખબર તમારા માટે સૌથી જરૂરી છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય પ્રમાણે, 1 ઓક્ટોબર 2026થી વગર બાયોમેટ્રિક આધાર ઑથેન્ટિકેશન (BAA) એટલે કે e-KYCના ઘરેલૂ ગેસ સિલેન્ડર પર સબ્સિડી નહીં મળે. સરકારી આંકડા પ્રમાણે, દેશના લગભગ 90% (27.43 કરોડ) ગ્રાહકોએ પોતાની કેવાઈસી પ્રક્રિયા પૂરી કરી લીધી છે. જે લોકોની e-KYC અધૂરી છે, તેમને 1 ઓક્ટોબરથી સિલેન્ડર તો મળશે, પણ વગર સબ્સિડીવાળા બજાર ભાવે મળશે. સપ્ટેમ્બર 2026માં 14.2 કિલોવાળા ઘરેલૂ સિલેન્ડર પર લગભગ ₹210ની સબ્સિડી મળી રહી હતી, જેને તમે e-KYC ન કરાવવા પર ગુમાવી શકો છો.
2. બેંક FD પર RBIનો નવો નિયમ
હવે બેંકોની મનમાની નહીં ચાલે. રિઝર્વ બેંક ઑફ ઈન્ડિયાએ ફિક્સ્ડ ડિપૉઝિટને લઈને મોટો નિર્ણય સંભળાવ્યો છે જે 1 ઓક્ટોબરથી પ્રભાવી થશે. નવા નિયમ અંતર્ગત, હવે દેશની તમામ બેંકોને પોતાની દરેક બ્રાન્ચમાં એક સમાન એફડી રેટ ઑફર કરવો પડશે.
3. 80 વર્ષથી ઉપરના વૃદ્ધો માટે 'ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ'ની વિન્ડો
સુપર-સીનિયર સિટીજન્સ એટલે કે 80 વર્ષ કે તેનાથી વધારે ઉંમરના પેન્શનધારકો માટે રાહતના સમાચાર છે. સરકારે તેમના વાર્ષિક 'લાઇફ સર્ટિફિકેટ' (જીવંત હોવાના પ્રમાણપત્ર) જમા કરાવવાની સમયમર્યાદામાં ફેરફાર કરીને તેમને અન્ય નાગરિકો કરતાં વહેલા આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની સુવિધા આપી છે. વૃદ્ધ પેન્શનરો તેમના ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ 1 ઓક્ટોબર, 2026થી જ સબમિટ કરી શકશે. આ વિન્ડો સામાન્ય પેન્શનરો માટે નવેમ્બરમાં ખુલશે.
4. જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણ પત્રના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર
જો તમે સમય પર જન્મ કે મૃત્યુનું રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવતા, તો હવે તમારે સરકારી દફ્તરોના ચક્કર લગાવવા પડી શકે છે. 1 ઓક્ટોબરથી 'રજિસ્ટ્રેશન ઑફ બર્થ એન્ડ ડેથ (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, 2026' લાગુ થઈ રહ્યો છે.
1થી 2 વર્ષનો વિલંબ: જો રજિસ્ટ્રેશનમાં એક વર્ષથી વધુ પરંતુ બે વર્ષથી ઓછો વિલંબ થયો હોય, તો સંબંધિત ઑથોરિટી સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા બાદ જ પ્રમાણપત્ર જારી કરશે.
2 વર્ષથી વધુનો વિલંબ: જો બે વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો હોય, તો આ બાબત સીધી અદાલતમાં જશે. આ માટે હવે જ્યૂડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ (JMFC)નો લેખિત આદેશ ફરજિયાત રહેશે. તેના વિના વહીવટીતંત્ર પ્રમાણપત્ર જારી કરી શકશે નહીં.
5. NRI પાસેથી પ્રૉપર્ટી ખરીદવી બની સરળ
જો તમે કોઈ NRI પાસેથી ભારતમાં કોઈ મકાન, દુકાન કે જમીન ખરીદી રહ્યા છો, તો ટેક્સ નિયમોમાં મોટી રાહત આપવામા આવી છે. આવકવેરા અધિનિયમ 2025 અંતર્ગત નવો નિયમ લાગુ થઈ રહ્યો છે. હવે, NRI પાસેથી મિલકત ખરીદતી વખતે TDS કાપવા માટે ખરીદનાર (વ્યક્તિ અથવા HUF)ને અલગથી TAN (Tax Deduction Account Number) મેળવવાની જરૂર રહેશે નહીં. ખરીદદારો તેમના નિયમિત PAN (પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર)નો ઉપયોગ કરીને TDS કાપી અને જમા કરાવી શકશે.
નોંધ: સરકારે માત્ર TAN માટેની ફરજિયાત જરૂરિયાત માફ કરી છે; TDS કપાત અંગેનો નિયમ અમલમાં રહેશે.
6. ભારતીય નિકાસકારો માટે ચાર મુખ્ય ફેરફારો
ભારતના નિકાસ ક્ષેત્ર માટે 1લી ઓક્ટોબર એક મહત્વપૂર્ણ તારીખ છે. વેપારીઓએ આ અઠવાડિયે તેમના દસ્તાવેજો વ્યવસ્થિત કરી લેવા જરૂરી છે કારણ કે:
આખુ export declaration ફ્રેમવર્ક બદલવામા આવી રહ્યું છે. જૂના SOFTEX ફોર્મની જગ્યાએ હવે એક જ 'નિકાસ ઘોષણા ફોર્મ' (Export Declaration Form) અમલમાં આવી રહ્યું છે. નિકાસ ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી અને ટેક્સમાં રિબેટ પૂરી પાડતી RoDTEP યોજનાની જૂના અધિસૂચ દરોની માન્યતા સમાપ્ત થઈ રહી છે. ખાંડની નિકાસ પરના પ્રતિબંધની સમય મર્યાદા પણ પૂરી થઈ રહી છે.
7. 135 વર્ષ જૂનો કાયદો બદલાયો
દેશમાં ડિજિટલ બેંકિંગને કાયદાકીય રીતે મજબૂત બનાવવા માટે, 'બેન્કર્સ બુક્સ એવિડન્સ એક્ટ, 2026' (Bankers' Books Evidence Act, 2026) 1 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવી રહ્યો છે. આ નવો કાયદો 1891ના 135 વર્ષ જૂના કાયદાનું સ્થાન લેશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ કાયદા હેઠળ હવે બેંકોના ફિઝિકલ રજિસ્ટરો સાથે-સાથે તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક, ડિજિટલ, ક્લાઉડ-બેસ્ડ અને વર્ચ્યુઅલ રેકોર્ડ્સને પણ અદાલતોમાં કાયદાકીય પુરાવા તરીકે સંપૂર્ણ માન્યતા આપવામાં આવશે.
8. ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યોમાં AFSPA 6 મહિના માટે લંબાવાયુ
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા બાદ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. મણિપુર, નાગાલેન્ડ અને અરુણાચલ પ્રદેશના 'અશાંત' જાહેર કરાયેલા ચોક્કસ વિસ્તારોમાં 'આર્મ્ડ ફોર્સીસ (સ્પેશિયલ પાવર્સ) એક્ટ' (AFSPA) ની સમયમર્યાદા 1 ઓક્ટોબર, 2026થી શરૂ કરીને છ મહિના માટે લંબાવવામાં આવી છે.
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