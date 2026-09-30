આવતીકાલ બંધ થઈ શકે છે તમારા રાંધણ ગેસની સબસિડી, આજે જ પતાવી દો આ કામ
1 ઓક્ટોબરથી જે ગ્રાહકોએ e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તેમના માટે LPG સબસિડી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને તેમણે બજાર ભાવે સિલિન્ડર ખરીદવા પડશે
Published : September 30, 2026 at 7:41 PM IST
નવી દિલ્હી: જો તમારી પાસે ઘરેલું LPG કનેક્શન હોય પરંતુ તમે હજુ સુધી બાયોમેટ્રિક આધાર પ્રમાણીકરણ (e-KYC) પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી ન હોય, તો 1 ઓક્ટોબરથી તમારા ખિસ્સા પર મોટી અસર પડી શકે છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા નવા નિયમો અનુસાર, 1 ઓક્ટોબરથી માત્ર એવા ગ્રાહકોને જ સબસિડીવાળા સિલિન્ડર મળશે જેમણે તેમની e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે. જે ગ્રાહકોનું વેરિફિકેશન બાકી છે, તેમણે બજાર ભાવે LPG ખરીદવું પડશે.
ચાલો સરકારના આ નવા નિર્ણયની વિગતો, સામાન્ય જનતા પર તેની અસર અને તમે આ સમસ્યાથી કેવી રીતે બચી શકો તે સમજીએ.
કનેક્શન કાપવામાં આવશે નહીં, પરંતુ સબસિડી બંધ થઈ જશે
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે ગ્રાહકોએ e-KYC પૂર્ણ કર્યું નથી તેમના ગેસ કનેક્શન કાપવામાં આવશે નહીં. તેમને ગેસ સિલિન્ડરનો પુરવઠો મળવાનું ચાલુ રહેશે પરંતુ તેઓ સરકારી સબસિડી માટે પાત્ર રહેશે નહીં. હાલમાં, સપ્ટેમ્બરના ડેટા મુજબ, 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડર દીઠ આશરે ₹210ની સબસિડી આપવામાં આવે છે. KYC પૂર્ણ કર્યા વિના, ગ્રાહકોએ આ ₹210નો ખર્ચ જાતે ભોગવવો પડશે અને સબસિડી વિના બજાર ભાવે સંપૂર્ણ સિલિન્ડર ખરીદવું પડશે.
નાના સિલિન્ડર પૂરતો મર્યાદિત વિકલ્પ
નવા નિયમો હેઠળ, જે ગ્રાહકો બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન કરાવવા માટે અસમર્થ હોય અથવા તેમ કરવા ન માંગતા હોય, તેમણે ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)ના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ (જેમ કે મોબાઈલ એપ્સ, વોટ્સએપ બોટ્સ અથવા વેબસાઈટ્સ) દ્વારા આ ચોક્કસ વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે. વધુમાં, આવા ગ્રાહકોને સ્થાનિક ઉપલબ્ધતાને આધીન માત્ર નાના 5 કિગ્રા અથવા 10 કિગ્રાના સિલિન્ડર જ પૂરા પાડવામાં આવશે.
આ નિર્ણય શા માટે લેવામાં આવ્યો?
દેશની ત્રણ મુખ્ય સરકારી ગેસ કંપનીઓ, ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOCL), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL)ના કુલ મળીને લગભગ 32.77 કરોડ ઘરેલું ગ્રાહકો છે. તેમાંથી, લગભગ 27.43 કરોડ ગ્રાહકોએ તેમનું e-KYC પૂર્ણ કરી લીધું છે, જ્યારે લગભગ 5.4 કરોડ ગ્રાહકોનું વેરિફિકેશન હજુ બાકી છે. સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નકલી અથવા 'ઘોસ્ટ' (બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતા) ગેસ કનેક્શન્સને દૂર કરવાનો અને સબસિડીવાળા ઘરેલું સિલિન્ડરના વ્યાવસાયિક ઉપયોગને અટકાવવાનો છે, જેથી જાહેર ભંડોળનો યોગ્ય ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
જનતામાં નારાજગી અને સમયમર્યાદા વધારવાની માંગ
આ અચાનક લેવાયેલા નિર્ણય અને તેમાં પણ માત્ર એક જ દિવસ બાકી હોવાની બાબતે દેશભરના ગ્રાહકોમાં હતાશા અને નારાજગી ફેલાવી છે. મહારાષ્ટ્રના ઘણા ગ્રાહકોનું કહેવું છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા સામાન્ય નાગરિકો, મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને આ નિયમ વિશે પૂરતી જાણકારી આપવામાં આવી ન હતી. જનતા તરફથી એવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે કે સરકાર આ પ્રક્રિયા માટે ઓછામાં ઓછો એક મહિનાનો વધારાનો સમય આપે, જેથી દરેક વ્યક્તિ કોઈ પણ અંધાધૂંધી કે ગભરાટ વિના તેમનું વેરિફિકેશન પૂર્ણ કરી શકે.
ઘરે બેઠા અથવા ઓફલાઇન: LPG e-KYC કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું?
જો તમે હજુ સુધી વેરિફિકેશન (ચકાસણી) પૂર્ણ કર્યું નથી, તો તે કરવા માટે અહીં ત્રણ ખૂબ જ સરળ રીતો આપવામાં આવી છે:
1. મોબાઇલ એપ દ્વારા (ઘરે બેઠા): સ્માર્ટફોન વપરાશકર્તાઓએ પ્લે સ્ટોર પરથી તેમની કંપનીની અધિકૃત એપ ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ (Indane માટે 'IndianOil ONE', Bharat Gas માટે 'Hello BPCL' અને HP Gas માટે 'HP Pay'). આ ઉપરાંત, બેકગ્રાઉન્ડ સ્કેનર તરીકે કામ કરવા માટે તમારે UIDAIની 'Aadhaar FaceRD' એપ પણ ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. એપમાં લોગ ઇન કરો, e-KYC વિભાગમાં જાઓ અને ફેસ સ્કેન (ચહેરાનું સ્કેનિંગ) દ્વારા માત્ર થોડી મિનિટોમાં પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
2. ગેસ ડિલિવરી વ્યક્તિ દ્વારા: જ્યારે ગેસ સિલિન્ડર તમારા ઘરે પહોંચાડવામાં આવે, ત્યારે તમે ડિલિવરી એજન્ટ પાસે બાયોમેટ્રિક મશીન અથવા તેમની અધિકૃત એપનો ઉપયોગ કરીને તમારા ફિંગરપ્રિન્ટ અથવા ચહેરાનું સ્કેન કરાવીને સ્થળ પર જ તમારું KYC અપડેટ કરાવી શકો છો.
3. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ઓફિસની મુલાકાત લઈને: તમે તમારા આધાર કાર્ડ અને ગેસ પાસબુક (ગ્રાહક નંબર) સાથે તમારી નજીકની ગેસ એજન્સીના શોરૂમ અથવા ઓફિસની મુલાકાત લઈ શકો છો. ત્યાંના કર્મચારીઓ બાયોમેટ્રિક ફિંગરપ્રિન્ટ અથવા આઈરિસ સ્કેનરનો ઉપયોગ કરીને તરત જ તમારી વિગતોની ચકાસણી કરી આપશે.
આ પણ વાંચો: