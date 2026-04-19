પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતમાં LPG ગેસનો વપરાશ 13 ટકા ઘટ્યો

માર્ચમાં LPGનો વપરાશ 2.379 મિલિયન ટન હતો, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 2.729 મિલિયન ટન વપરાશ કરતા 12.8 ટકા ઓછો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (PTI)
By PTI

Published : April 19, 2026 at 2:02 PM IST

નવી દિલ્હી: લેટેસ્ટ સરકારી ડેટા અનુસાર, માર્ચમાં ભારતમાં LPG રસોઇ ગેસના વપરાશમાં 13 ટકાનો ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે. પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષને કારણે પુરવઠામાં વિક્ષેપ પડવાથી ઘરેલુ રસોઇ અને કોમર્શિયલ બન્નેમાં અસર પડી છે. માર્ચમાં LPGનો વપરાશ 2.379 મિલિયન ટન હતો જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં વપરાશમાં લેવાયેલા 2.729 મિલિયન ટન કરતા 12.8 ટકા ઓછો છે.

ભારત તેની LPG જરૂરિયાતોના લગભગ 60 ટકા આયાત કરે છે, જેમાંથી મોટાભાગનું LPG હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવે છે, જે ઇરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલા અને તેહરાનની જવાબી કાર્યવાહી બાદ બંધ થઇ ગયું હતું. સાઉદી અરબ અને યુનાઇટેડ અરબ અમીરાત (UAE) તરફથી પુરવઠો ખોરવાંતા, સરકારે રસોઇ ગેસની ઉપલબ્ધતાને સુરક્ષિત રાખવા માટે હોટલ અને ઉદ્યોગો જેવા કોમર્શિયલ જગ્યાઓમાં LPG પુરવઠો ઘટાડી દીધો હતો.

ઓઇલ મંત્રાલયના પેટ્રોલિયમ પ્લાનિંગ અને એનાલિસિસ સેલ (PPAC) અનુસાર, ઘરેલુ ઘરોમાં વેચાતા LPG સિલિન્ડર માર્ચમાં 8.1 ટકા ઘટીને 2.219 મિલિયન ટન થયા છે જ્યારે બિન ઘરેલુ યૂઝર્સને વેચાતા LPG સિલિન્ડર 48 ટકા ઘટી ગયા છે. જથ્થાબંધ LPG વેચાણમાં 75.5 ટકાનો મોટો ઘટાડો થયો હતો.

PPAC ડેટામાં LPG પુરવઠો સામાન્ય હોવાના અને ઘરેલુ યુઝર્સની તમામ માંગ પૂરી થવાના સરકારી દાવાની તુલનામાં વપરાશ ઓછો જોવા મળ્યો છે. આ કમીને પૂર્ણ કરવા માટે સરકારે રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદન વધારવા માટે પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનમાંથી કાચા માલને હટાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. PPACના ડેટા અનુસાર, માર્ચમાં ઘરેલુ LPG ઉત્પાદન એક વર્ષ પહેલા 1.1 મિલિયન ટનથી વધીને 1.4 મિલિયન ટન થયું છે.

આ પ્રયાસને કારણે 2025-26ના નાણાકીય વર્ષ (એપ્રિલ 2025થી માર્ચ 2026)માં LPG ઉત્પાદન છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષના 12.8 મિલિયન ટન પ્રોડક્શનથી વધીને 13.1 મિલિયન ટન થયું છે. માર્ચ મહિનો અપવાદ હોવા છતાં, માર્ચ 2026માં પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં LPG વપરાશ 6 ટકા વધીને 33.212 મિલિયન ટન થયું છે.

તાજેતરના વર્ષોમાં LPGનો વપરાશ સ્થિર ગતિએ વધ્યો છે, જેનું કારણ સરકાર તરફથી લાકડા અને અન્ય પ્રદૂષણ ફેલાવનારા ઇંધણને સ્વચ્છ વિકલ્પોથી બદલવાના પ્રયાસો છે. યુદ્ધને કારણે ઘણા ખાડી દેશોમાં એરસ્પેસ બંધ થવા અને ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત થવાને કારણે માર્ચમાં જેટ ઇંધણ અથવા ATFનો વપરાશ લગભગ 807,000 ટન રહ્યો જ્યારે એક વર્ષ પહેલા આ 801,000 ટન હતો.

યુદ્ધથી પ્રભાવિત બે ઇંધણ સિવાય, પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પેટ્રોલનું વેચાણ 7.6 ટકા વધીને 3.78 મિલિયન ટન થયું જ્યારે ડીઝલનો વપરાશ 8.1 ટકા વધીને 8.727 મિલિયન ટન થયો હતો.

નાણાકીય વર્ષમાં, ATFનું વેચાણ 2 ટકા વધીને 9.161 મિલિયન ટન થયું હતું જ્યારે પેટ્રોલનો વપરાશ 6.5 ટકા વધીને 42.586 મિલિયન ટન થયું હતું. ડીઝલનો વપરાશ 3.6 ટકા વધીને 94.705 મિલિયન ટન થયું હતું. ઔદ્યોગિક ઇંધણ નેફ્થા અને ઇંધણ ઓઇલમાં અનુક્રમે 9.9 ટકા અને 1.4 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો જ્યારે રસ્તા બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બિટ્યુમેનનો વપરાશ 2025-26માં 3 ટકા વધીને 8.84 મિલિયન ટન થયો હતો.

