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લંડન કોર્ટનો મોટો નિર્ણય: નીરવ મોદીને બેંક ઑફ ઈન્ડિયાને 100 કરોડ રૂપિયા ચુકવવા આદેશ

લંડનની એક કોર્ટે ભાગેડુ નીરવ મોદીને વ્યક્તિગત ગેરંટી હેઠળ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને ₹100 કરોડથી વધુ રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે

લંડનની એક કોર્ટે ભાગેડુ નીરવ મોદીને વ્યક્તિગત ગેરંટી હેઠળ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને ₹100 કરોડથી વધુ રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે
લંડનની એક કોર્ટે ભાગેડુ નીરવ મોદીને વ્યક્તિગત ગેરંટી હેઠળ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને ₹100 કરોડથી વધુ રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે (ફાઈલ તસવીર - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 6:25 PM IST

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લંડન: પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી ભાગેડુ હીરા વેપારી નીરવ મોદીને યુકેમાં વધુ એક મોટો કાનૂની ફટકો પડ્યો છે. લંડનની સર્કિટ કૉમર્શિયલ કોર્ટે નીરવ મોદીને સરકારી ક્ષેત્રની બેંક ઑફ ઈન્ડિયા (BoI) ને 10.7 મિલિયન ડૉલર (આશરે ₹100 કરોડથી વધુ) ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ચુકાદાથી ભારતીય બેંકને યુકે અને વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિત નીરવ મોદીની વ્યક્તિગત સંપત્તિ જપ્ત કરવાની કાનૂની સત્તા મળે છે.

વ્યક્તિગત ગેરંટી બન્યો ગળાનો ફંદો

આ કેસ 2012 માં બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા નીરવ મોદીની માલિકીની દુબઈ સ્થિત કંપની 'ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ FZE' ને આપવામાં આવેલી લોન સાથે જોડાયેલો છે. આ લોન સુરક્ષિત કરવા માટે, મોદીએ 3 ઓગસ્ટ, 2012 ના રોજ બેંકના પક્ષમાં 'વ્યક્તિગત ગેરંટી ડીડ' પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આ કરાર હેઠળ, જો તેની કંપની લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેણે કાયદેસર રીતે સંપૂર્ણ દેવું વ્યક્તિગત રીતે ચૂકવવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.

2018 માં ભારતમાં ₹13,000 કરોડથી વધુનું PNB કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ મોદીનો ફાયરસ્ટાર ગ્રુપનો વ્યવસાય પડી ભાંગ્યો હતો. જ્યારે દુબઈ સ્થિત કંપની લોન ચૂકવી શકી નહીં, ત્યારે બેંક ઑફ ઈન્ડિયાએ આ વ્યક્તિગત ગેરંટીના આધારે લંડનમાં વસૂલાતનો દાવો દાખલ કર્યો.

કોર્ટે મોદીની દલીલોને ફગાવી દીધી

કોર્ટમાં, નીરવ મોદીના વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે વ્યક્તિગત ગેરંટી કાયદેસર રીતે લાગુ કરી શકાતી નથી. તેણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, બેંક લોન ચુકવણીની નોટિસ યોગ્ય રીતે આપવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી અને મોદીને 2018 અને 2025 માં જારી કરાયેલી નોટિસ ક્યારેય મળી ન હતી.

જજ સિમોન ટિંકલરે આ બધી દલીલોને સ્પષ્ટપણે ફગાવી દીધી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ઑક્ટોબર 2025 ની નોટિસ સીધી યુકે જેલમાં બજાવવામાં આવી હતી જ્યાં મોદી કેદ છે. ન્યાયાધીશે મોદી દ્વારા બેંકને મોકલવામાં આવેલા અગાઉના ઇ મેઇલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં તેણે સ્વીકાર્યું હતું કે, મીડિયા અહેવાલોને કારણે તેનો વ્યવસાય બરબાદ થઈ ગયો હતો અને તે લોન ચૂકવવાની સ્થિતિમાં નથી.

નાણાંકીય વિવરણ અને વર્તમાન સ્થિતિ

કોર્ટ દ્વારા નક્કી કરાયેલ ₹100 કરોડથી વધુની કુલ જવાબદારીમાં $4.1 મિલિયન (આશરે ₹38.9 કરોડ) ની મુખ્ય રકમનો સમાવેશ થાય છે, બાકીની રકમ કરાર આધારિત વ્યાજ અને કાનૂની ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. માર્ચ 2019 થી લંડનની વેન્ડ્સવર્થ જેલમાં બંધ નીરવ મોદી હાલમાં ભારતીય એજન્સીઓ (સીબીઆઈ અને ઇડી) દ્વારા શરૂ કરાયેલા પ્રત્યાર્પણ પ્રયાસો સામે યુરોપિયન કોર્ટ ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ (EHR) માં કાનૂની લડાઈ લડી રહ્યો છે.

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