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ડિજિટલ પેમેન્ટ પર ચાર્જ લગાવવાનો રસ્તો સાફ; લોકસભામાં બિલ પસાર થયું. સરકાર નક્કી કરશે UPI પર ચાર્જના નિયમ

લોકસભાએ કર સુધારા બિલને ચર્ચા વિના પસાર કર્યું, જે સરકારને UPI અને ડિજિટલ ચુકવણીઓ પર શુલ્ક વસૂલવાની સત્તા આપે છે.

લોકસભાએ કર સુધારા બિલને ચર્ચા વિના પસાર કર્યું, જે સરકારને UPI અને ડિજિટલ ચુકવણીઓ પર શુલ્ક વસૂલવાની સત્તા આપે છે.
લોકસભાએ કર સુધારા બિલને ચર્ચા વિના પસાર કર્યું, જે સરકારને UPI અને ડિજિટલ ચુકવણીઓ પર શુલ્ક વસૂલવાની સત્તા આપે છે. (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 5:36 PM IST

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નવી દિલ્હી: એક મહત્વપૂર્ણ પગલામાં, લોકસભાએ ગુરુવારે ‘કરવેરા અને અન્ય કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026’ પસાર કર્યું. આ બિલ અંતર્ગત ‘ચુકવણી અને સમાધાન પ્રણાલી અધિનિયમ, 2007’ માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સુધારા બાદ, કેન્દ્ર સરકાર હવે બેંકો અને પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ (PSPs) ને UPI અને અન્ય ડિજિટલ પેમેન્ટ પદ્ધતિઓ પર ચાર્જ વસૂલવાની મંજૂરી આપવાની કાનૂની સત્તા ધરાવે છે.

લોકસભામાં કોઈ વિગતવાર ચર્ચા વિના, હોબાળા વચ્ચે, ધ્વનિ મત દ્વારા બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું. બપોરે 2 વાગ્યે ગૃહની કાર્યવાહી ફરી શરૂ થઈ ત્યારે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બિલને વિચારણા અને પસાર કરવા માટે રજૂ કર્યું હતું.

કાયદામાં શું બદલાવ આવ્યો છે?

હાલના ‘ચુકવણી અને સમાધાન પ્રણાલી અધિનિયમ, 2007’ ની કલમ 10A હેઠળ, બેંકો અથવા કોઈપણ ડિજિટલ ચુકવણી પ્લેટફોર્મ માટે ગ્રાહકો અથવા વેપારીઓ પર કોઈપણ પ્રકારનો શુલ્ક વસૂલવો સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર હતો. વધુમાં, આવકવેરા કાયદાના અગાઉના નિયમો હેઠળ, ₹50 કરોડથી વધુ ટર્નઓવર ધરાવતા વ્યવસાયો માટે RuPay ડેબિટ કાર્ડ અને BHIM-UPI જેવી ફ્રી ડિજિટલ પેમેન્ટ સર્વિસિસ પૂરી પાડવી ફરજિયાત હતી.

નવા સુધારા બાદ, કાયદામાંથી આ પ્રતિબંધ દૂર કરવામાં આવ્યો છે. સરકાર હવે ગેઝેટ નૉટિફિકેશન દ્વારા નક્કી કરી શકે છે કે કયા ડિજિટલ ચેનલો પર ચાર્જ લાગશે અને કયા ફ્રી રહેશે.

RBI ગવર્નરનું નિવેદન: "કોઈએ તો ખર્ચ ઉઠાવવો પડશે"

બિલ પસાર થયાના એક દિવસ પહેલા, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ આ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે UPI પર તાત્કાલિક શુલ્ક લાદવાની વાત કરવી અકાળ ગણાશે, પરંતુ આ વિશાળ ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જાળવવા માટે ફંડની જરૂર છે.

'યુઝર-પે' મોડેલની હિમાયત કરતા, RBI ગવર્નરે કહ્યું, "અમારી પાસે ફક્ત બે જ વિકલ્પો છે: કાં તો જનતા કર દ્વારા આ ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ખર્ચ ઉઠાવે, અથવા વપરાશકર્તાઓ મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) ના રૂપમાં તેનો ખર્ચ કરે. સરકારે હવે આ સુધારો રજૂ કર્યો હોવાથી, આપણે જોવાની રાહ જોવી જોઈએ કે પરિસ્થિતિ કેવી રીતે આગળ વધે છે."

શું સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર ભાર વધશે?

આ ઘટનાક્રમના સમાચારથી સામાન્ય લોકો અને સોશિયલ મીડિયા પર સંભવિત ચાર્જ અંગે ચિંતા ફેલાઈ છે. જોકે, બેંકિંગ અને બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ ફેરફાર સામાન્ય નાગરિકો પર સીધી અસર કરશે નહીં:

પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) ટ્રાન્સફર મફત રહેશે: મિત્ર, સંબંધી અથવા અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિના બેંક ખાતામાં UPI દ્વારા સીધા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું સંપૂર્ણપણે મફત રહેશે.

નાના વેપારીઓને રાહતની અપેક્ષા: શાકભાજી વિક્રેતાઓ, ઓટો-રિક્ષા ચાલકો અથવા નાના કરિયાણાની દુકાનના માલિકો પર કોઈ વધારાનો ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે નહીં.

મોટા વેપારીઓ અને હાઈ-વેલ્યૂ ટ્રાન્ઝેક્શન પર નજર: નિષ્ણાતોના મતે, સરકાર ફક્ત મોટા વ્યવસાયિક આઉટલેટ્સ અને ચોક્કસ રકમ (દા.ત., ₹2,000 થી વધુ) થી વધુના મર્ચન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન પર જ નૉમિનલ ચાર્જ (MDR) લાદવાની યોજના બનાવી શકે છે.

આ ફેરફારની જરૂર શા માટે પડી?

હાલમાં, RTGS અને NEFT દ્વારા કરવામાં આવતા ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર સેવા શુલ્ક લે છે, જ્યારે UPI અત્યાર સુધી સંપૂર્ણપણે મફત છે. દેશભરમાં UPIનો ઉપયોગ ઝડપથી વધ્યો છે, જેના કારણે બેંકો અને ચુકવણી કંપનીઓ માટે સર્વર, સુરક્ષા અને નવી ટેકનોલોજીના જાળવણીના ખર્ચમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. બેંકિંગ ઉદ્યોગ લાંબા સમયથી સરકારને આ ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) ફરીથી રજૂ કરવા વિનંતી કરી રહ્યો છે.

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