શેરબજારમાં તેજી, સેન્સેક્સ 450 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 24,170 ની નજીક
છેલ્લા ઘણા દિવસોથી શેરબજારમાં ચાલી રહેલી ઉથલપાથલ બાદ, આજે 10 માર્ચે શેરબજારમાં મજબુત ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : March 10, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 9:52 AM IST
મુંબઈ: આજે ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહનો બીજો દિવસ છે, ત્યારે આજે મંગળવારે ઓપનિંગ પહેલા સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તેજીના સંકેત જોવા મળ્યો.
સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકતો વચ્ચે આજે 10 માર્ચે ભારતીય શેરબજારનો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 24,200ની ઉપર ખુલ્યો, જ્યારે સેન્સેક્સ 586.48 અંક કે 0.76 ટકા વધીને 78,152.54 પર અને નિફ્ટી 166.95 અંક એટલે કે 0.69 ટકા વધીને 24,198.00ની સપાટી પર કારોબાર કરી રહ્યો હતો. લગભગ 1913 શેરમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જ્યારે 413 શેર્સ ધડામ થયા છે, અને 118 શેર્સમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.
Sensex trading at 77,991, up 425 points; Nifty at 24,139.25 pic.twitter.com/Q2dIaX37tR— ANI (@ANI) March 10, 2026
ઈન્ટરગ્લોબલ એવિએશન, એશિયન પેઈન્ટ્સ, શ્રીરામ ફાયનાન્સ, અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ, ટાટા સ્ટિલ, નિફ્ટી પર મોટા ગેનર્સમાથી એક છે. જ્યારે ONGC રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, સિપ્લા, કોલ ઈન્ડિયા, ટેક મહિન્દ્રા લૂઝર્સમાં હતાં.
દરમિયાન, ONGC, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સિપ્લા, કોલ ઇન્ડિયા અને ટેક મહિન્દ્રા ટોચના ઘટાડાવાળા શેરોમાં સામેલ છે. તેલ અને ગેસ સિવાયના ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો ગ્રીન ઝોનમાંં છે, જેમાં ઓટો, મેટલ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, PSU બેંકો અને રિયલ્ટીમાં લગભગ 1%નો વધારો થયો છે. નિફ્ટી મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકો પણ 1% થી વધુ વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
ઈરાન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અંગેના અમેરિકાના પ્રમુખ ટ્રમ્પના નિવેદનથી વૈશ્વિક બજારોમાં રિકવરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. નિફ્ટી લગભગ 300 પોઈન્ટ ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. એશિયન બજારોમાં 3 થી 6 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો. યુએસ સૂચકાંકો પણ ગઈકાલના નીચલી સપાટીથી 2 ટકા સુધર્યા અને ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયો.