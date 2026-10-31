નવેમ્બરમાં આટલા દિવસ બંધ રહેશે NSE અને BSE, જાણો કયા દિવસે થશે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ
જો તમે શેરબજારમાં ટ્રેડિંગ-ઈન્વેસ્ટ કરતા હોવ તો જાણી લો કે, નવેમ્બર મહિનામાં કુલ 11 દિવસ શેરબજાર બંધ રહેશે.
Published : October 31, 2026 at 3:46 PM IST
મુંબઈ: જો તમે શેરબજાર અથવા કોમોડિટી માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ (વેપાર) કરતા હો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. નવેમ્બર 2026માં શેરબજાર કુલ 11 દિવસ માટે બંધ રહેશે. રજાઓની આ યાદીમાં 9 દિવસ વીકેન્ડના છે. આ ઉપરાંત, મુખ્ય તહેવારોને કારણે અઠવાડિયાના બે દિવસોમાં ટ્રેડિંગ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે. જોકે, દિવાળીના દિવસે રોકાણકારો માટે એક ખાસ તક પણ છે.
બે વર્કિંગ ડેઝમાં ટ્રેડિંગ હૉલિડે
નવેમ્બરમાં એવા બે દિવસ આવશે જ્યારે રોકાણકારો શેરની સામાન્ય ખરીદ-વેચાણ પ્રક્રિયા કરી શકશે નહીં. પ્રથમ રજા 10 નવેમ્બર (મંગળવાર)ના રોજ દિવાળી-બલિપ્રતિપદા નિમિત્તે છે. આ દિવસે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર ઇક્વિટી અને અન્ય સંબંધિત સેગમેન્ટ્સમાં કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં. ત્યારબાદ, ગુરુ નાનક દેવ જીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે 24 નવેમ્બરના રોજ પણ શેરબજાર બંધ રહેશે.
BSE અને NSE પર કયા સેગમેન્ટ્સ બંધ રહેશે?
આ બંને તારીખો (10 અને 24 નવેમ્બર) પર, BSE પર ઇક્વિટી, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ અને કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટ્સમાં, તેમજ NDS-RST અને ટ્રાય-પાર્ટી રેપો વ્યવહારોમાં ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે. તેવી જ રીતે, NSE પર ઇક્વિટી, ડેરિવેટિવ્ઝ અને કરન્સી સેગમેન્ટ્સ, તેમજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગ એન્ડ બોરોઇંગ સ્કીમ્સ અને નવા ડેટ (દેવાં સંબંધિત) સેગમેન્ટમાં કામગીરી બંધ રહેશે.
કોમોડિટી માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ સાંજના સત્રમાં થશે
કોમોડિટી અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ રિસીપ્ટ (EGR) સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ કરનારાઓએ નોંધ લેવી જોઈએ કે: મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) અને અન્ય કોમોડિટી સેગમેન્ટ્સ આ તારીખો પર સંપૂર્ણપણે બંધ રહેશે નહીં. સવારનું સત્ર (સવારે 9:00 થી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી) બંધ રહેશે, પરંતુ સાંજનું સત્ર (સાંજે 5:00 થી રાત્રે 11:30 અથવા 11:55 વાગ્યા સુધી) ચાલુ રહેશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, રોકાણકારો સાંજના સત્ર દરમિયાન ટ્રેડિંગ કરી શકશે.
8 નવેમ્બરે બજાર 1 કલાક માટે ખુલશે: 'મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ'નું સમયપત્રક
દિવાળીના લક્ષ્મી પૂજનને કારણે, 8 નવેમ્બરે બજારનું નિયમિત કામકાજ બંધ રહેશે; જોકે, પરંપરા મુજબ, એક કલાકનું વિશેષ 'મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ' સત્ર યોજાશે. શેરબજારમાં આને અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. તેનું સમયપત્રક નીચે મુજબ છે:
- પ્રી-ઓપન સત્ર: બપોરે 2:05 થી 2:15 સુધી
- મુખ્ય ટ્રેડિંગ સત્ર: બપોરે 2:20 થી 3:30 સુધી
- પોસ્ટ-ક્લોઝિંગ સત્ર: બપોરે 3:50 થી 4:00 સુધી
નવેમ્બર પછી, આ વર્ષે આગામી મુખ્ય રજા 25 ડિસેમ્બરે નાતાલ (ક્રિસમસ) નિમિત્તે આવશે. રોકાણકારોએ આ તારીખો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ જેથી તેમની ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં કોઈ અવરોધ ન આવે.
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