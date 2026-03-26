દારૂ - બીયર પીવું હવે વધુ મોંઘુ થશે, કંપનીઓએ કરી 15 ટકા ભાવ વધારાની માંગ

પશ્ચિમ એશિયાઈ કટોકટીએ કાચા માલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે ભારતીય દારૂ ઉદ્યોગે રાજ્ય સરકારો પાસેથી 15% ભાવ વધારાની માંગ કરી છે.

প্রতীকাত্মক ফোটো
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 3:01 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તણાવ હવે ભારતના દારૂ અને બીયર ઉદ્યોગ સુધી પહોંચી ગયા છે. કાચા માલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપોને કારણે, દેશના બે સૌથી શક્તિશાળી ઉદ્યોગ સંગઠનોએ રાજ્ય સરકારોને ઔપચારિક રીતે દારૂના ભાવમાં તાત્કાલિક 15 ટકા સુધીનો વધારો કરવાની અપીલ કરી છે.

કટોકટીના મુખ્ય કારણો: કાચો માલ અને પેકેજિંગ

ઉદ્યોગના મતે, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને ઉર્જાના ભાવમાં અસ્થિરતા આવી છે. આનાથી દારૂના ઉત્પાદન અને પેકેજિંગ સામગ્રી પર સીધી અસર પડી છે. કન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન આલ્કોહોલિક બેવરેજ કંપનીઝ (CIABC) ના ડિરેક્ટર જનરલ અભિનવ ગિરીના મતે, કાચા માલના ખર્ચ હવે "અસહ્ય" સ્તરે પહોંચી ગયા છે.

પેકેજિંગ ક્ષેત્રને સૌથી વધુ અસર

કાચની બોટલો: લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) ની અછતને કારણે, કાચ ઉત્પાદકોએ બોટલના ભાવમાં 8-12% સુધીનો વધારો કર્યો છે. GAIL જેવી કંપનીઓએ કાચ ઉદ્યોગને ગેસ સપ્લાયમાં 40% સુધીનો ઘટાડો કર્યો છે.

પ્લાસ્ટિક અને કેપ્સ: બોટલ કેપ્સ બનાવવા માટે વપરાતા પોલિમર (PP અને HDPE) ના ભાવમાં એક મહિનામાં 30-35%નો વધારો થયો છે.

એલ્યુમિનિયમ અને કાર્ડબોર્ડ: પેકેજિંગ માટે વપરાતા બીયર કેન અને કાર્ટનમાં વપરાતા એલ્યુમિનિયમના ભાવ પણ લગભગ બમણા થઈ ગયા છે.

આ ભાવ તમારા ખિસ્સાને કેટલો અસર કરશે?

દારૂ ઉદ્યોગે વિવિધ સેગમેન્ટ માટે અલગ અલગ વધારો પ્રસ્તાવિત કર્યો છે:

ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ (IMFL): CIABC એ રાજ્ય સરકારો પાસેથી પ્રતિ કેસ (9 લિટર) ₹100 થી ₹150 નો વધારો માંગ્યો છે.

બીયર ક્ષેત્ર: યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ (હેઈનકેન) અને AB ઇનબેવ જેવી મોટી કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી બ્રુઅર્સ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (BAI) એ પ્રતિ કેસ ₹25 થી ₹30 નો વધારો માંગ્યો છે.

મહેસૂલ અને પુરવઠા માટે ખતરો

BAI ના ડિરેક્ટર જનરલ વિનોદ ગિરીએ ચેતવણી આપી છે કે ઘણા રાજ્યોમાં બીયર કંપનીઓ હાલમાં નુકસાન સહન કરી રહી છે. જો સરકાર તાત્કાલિક ભાવમાં સુધારો નહીં કરે, તો કંપનીઓને ટકી રહેવામાં મુશ્કેલી પડશે. દારૂ ઉદ્યોગ દર વર્ષે સરકારી તિજોરીમાં આશરે ₹5.50 લાખ કરોડનું યોગદાન આપે છે. ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો માને છે કે જો ભાવ વધારવામાં નહીં આવે તો આગામી મહિનાઓમાં બજારમાં દારૂની તીવ્ર અછત સર્જાઈ શકે છે, જેના પરિણામે સરકારી આવકને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.

TAGGED:

INDIAS LIQUOR INDUSTRY PRICE HIKE
LIQUOR AND BEER MORE EXPENSIVE
COMPANIES DEMANDED PRICE HIKE
DEMANDED A 15 PERCENT PRICE HIKE
LIQUOR AND BEER

