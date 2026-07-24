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રોજગારનું નવું ઠેકાણું: મહાનગરો પાછળ છૂટ્યા, ભારતના આ 10 નાના શહેરો બન્યા યુવાનોની પહેલી પસંદ, ગુજરાતના ત્રણ શહેર શામેલ

ભારતના ટિયર-2 શહેર માળખાગત ઢાંચા અને ભારે રોકાણના દમ પર મહાનગરોને પછાડી રોજગારના નવા હબ બન્યા

ભારતના ટિયર-2 શહેર માળખાગત ઢાંચા અને ભારે રોકાણના દમ પર મહાનગરોને પછાડી રોજગારના નવા હબ બન્યા
ભારતના ટિયર-2 શહેર માળખાગત ઢાંચા અને ભારે રોકાણના દમ પર મહાનગરોને પછાડી રોજગારના નવા હબ બન્યા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 5:05 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતનું રોજગાર બજાર હાલમાં મોટા પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. તે દિવસો ગયા જ્યારે યુવાનોને સારી કારકિર્દીની સંભાવનાઓ અને આકર્ષક પગાર માટે દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ અથવા હૈદરાબાદ જેવા મોટા મહાનગરોમાં સ્થળાંતર કરવું પડતું હતું. આજે, દેશના નાના અને મધ્યમ કદના શહેરો - ખાસ કરીને ટાયર-2 શહેરો - આર્થિક વિકાસ અને રોજગાર માટે નવા કેન્દ્રો તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

આ ઐતિહાસિક પરિવર્તનની પુષ્ટિ 'લિંક્ડઇન ન્યૂઝ ઇન્ડિયા' ના "સિટીઝ ઓન ધ રાઇઝ 2026" શીર્ષકવાળા તાજેતરના અહેવાલ દ્વારા થાય છે. આ અહેવાલનું સંકલન કરવા માટે, લિંક્ડઇને માર્ચ 2024 અને ફેબ્રુઆરી 2026 વચ્ચે લાખો ભારતીય પ્રોફાઇલ્સ અને નોકરીની પોસ્ટિંગ્સનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ કર્યું હતું. આ યાદીમાં એવા શહેરોનો સમાવેશ થાય છે જેમણે ઝડપી માળખાકીય વિકાસ જોયો છે અને મોટા કોર્પોરેશનો અને યુવાનો બંને માટે ટોચની પસંદગીઓ બન્યા છે.

ચાલો આપણે ભારતના ટોચના 10 ઉભરતા શહેરો પર એક નજર કરીએ જે નોકરીની તકોમાં વધારો જોઈ રહ્યા છે.

1. વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ) - નંબર વન ઉભરતું શહેર

વિશાખાપટ્ટનમ આ યાદીમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. આ સુંદર દરિયાકાંઠાનું શહેર હવે ફક્ત તેના બંદર માટે જ નહીં, પરંતુ દેશના ડિજિટલ અર્થતંત્રમાં એક મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે. ટેક જાયન્ટ ગૂગલે અહીં 15 બિલિયન ડોલરનું વિશાળ AI હબ સ્થાપિત કર્યું છે. વધુમાં, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ શહેરમાં ₹1.6 લાખ કરોડના ખર્ચે એક મેગા ડેટા સેન્ટર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહી છે. ઇન્ફોસિસ, કોગ્નિઝન્ટ અને એક્સેન્ચર જેવી મોટી IT કંપનીઓએ પણ અહીં નવા કેમ્પસ ખોલ્યા છે. શહેરના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં IT સેવાઓ, રાસાયણિક ઉત્પાદન અને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં, અહીં 17.1% નોકરીઓ સંપૂર્ણપણે વર્ક ફ્રોમ હોમ છે, જ્યારે 5.2% હાઇબ્રિડ મોડમાં કામ કરે છે.

2. લુધિયાણા (પંજાબ) – ટેક્સટાઈલ આગળ વધ્યો દાયરો

એક સમયે ફક્ત તેની કાપડ મિલોને કારણે "ભારતનું માન્ચેસ્ટર" તરીકે ઓળખાતું લુધિયાણા હવે પરંપરાગત ઉદ્યોગોની મર્યાદાઓ તોડીને નવા ક્ષેત્રોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યું છે. ટાટા સ્ટીલે અહીં એક મુખ્ય પ્લાન્ટ સ્થાપિત કર્યો છે, અને નવા હલવારા એરપોર્ટના લોન્ચથી શહેરની કનેક્ટિવિટી વૈશ્વિક ધોરણે પહોંચી ગઈ છે. મેરિયોટ અને IHCL જેવી મુખ્ય હોટેલ બ્રાન્ડ્સ શહેરમાં ઝડપથી તેમની હાજરીનો વિસ્તાર કરી રહી છે. મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં બેંકિંગ અને લોન સેવાઓ, IT સેવાઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. યુવાનો માટે, 23% રિમોટ વર્ક અને 16.5% હાઇબ્રિડ વર્ક માટે વિકલ્પો છે.

3. સુરત (ગુજરાત) – 'ડાયમંડ સિટી'ની એક નવી ચમક

સુરત હવે ડાયમંડ કટિંગ અને કાપડ વેપાર સુધી મર્યાદિત નથી; માળખાગત સુવિધાની દ્રષ્ટિએ, તે દેશના સૌથી આધુનિક શહેરોને હરીફ કરે છે. ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેનનું બાંધકામ અહીં ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. શહેરની વાર્ષિક નિકાસ $10 બિલિયનને વટાવી ગઈ છે, અને 1,200 થી વધુ સક્રિય સ્ટાર્ટઅપ્સ અહીં કાર્યરત છે. મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં IT સેવાઓ, મુખ્ય ટેકનોલોજી, ઇન્ટરનેટ સેવાઓ અને બેંકિંગનો સમાવેશ થાય છે. રિમોટ વર્ક વિકલ્પો 14.1% છે, જ્યારે હાઇબ્રિડ વર્ક વિકલ્પો 10.2% પર ઉપલબ્ધ છે.

4. વડોદરા (ગુજરાત) - કોર્પોરેટ હાઊસિસ માટે એક નવી પસંદગી

ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક રાજધાની એક મુખ્ય વ્યાપારી અને ઉત્પાદન કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત થઈ છે. મુખ્ય ભારતીય વ્યાપાર ગૃહો હવે મુંબઈથી આગળ વધીને વડોદરા તરફ નજર કરી રહ્યા છે. ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ અને અરવિંદ સ્માર્ટસ્પેસિસ જેવા રિયલ એસ્ટેટ દિગ્ગજોએ અહીં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું છે. મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં રાસાયણિક ઉત્પાદન, IT સેવાઓ અને મશીનરી ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સંપૂર્ણપણે રિમોટ વર્કનો હિસ્સો ફક્ત 3.4% છે, ત્યારે હાઇબ્રિડ વર્કનો ટ્રેન્ડ 10.1% છે.

5. પ્રયાગરાજ (ઉત્તર પ્રદેશ) - ધાર્મિક નગરીથી રોજગારની તીર્થ સુધી

ઉત્તર પ્રદેશના આ ઐતિહાસિક શહેરમાં, વાર્ષિક લાખો યાત્રાળુઓ મુલાકાત લે છે, તેણે હવે યુવાનોને આકર્ષવા માટે ઉત્તમ માળખાગત સુવિધા વિકસાવી છે. શહેરમાં 65 કિલોમીટર લાંબુ મેટ્રો નેટવર્ક અને ગંગા એક્સપ્રેસવે હાલમાં નિર્માણાધીન છે. નવી પ્રવાસન નીતિ હેઠળ સ્થપાયેલા 800 થી વધુ નવા હોમસ્ટેએ હોટેલ અને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રોમાં રોજગારીનું સર્જન કર્યું છે. અહીંના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં બેંકિંગ, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને આઇટી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. શહેરમાં 26.2% નો નોંધપાત્ર રીતે ઊંચો હાઇબ્રિડ વર્ક રેટ પણ છે.

છલાંગ લગાવી રહેલા અન્ય મુખ્ય શહેરો (રેન્ક 6 થી 10)

6. રાજકોટ (ગુજરાત)

સૌરાષ્ટ્રની આ ઔદ્યોગિક રાજધાનીમાં નવા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્કના નિર્માણથી નોકરીઓમાં મોટો વધારો થયો છે. રિલાયન્સ, નાયરા એનર્જી અને HDFC બેંક અહીં મુખ્ય નોકરીદાતાઓ છે.

7. જબલપુર (મધ્યપ્રદેશ)

સરકારી માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા સંચાલિત, HDFC, ICICI અને રિલાયન્સ રિટેલ જેવી વાણિજ્યિક સંસ્થાઓ હવે શહેરમાં મોટા પાયે ભરતી કરી રહી છે.

8. રાંચી (ઝારખંડ)

જિંદાલ ગ્રુપ અને ટાટા સ્ટીલ દ્વારા નોંધપાત્ર રોકાણોએ રાંચીને પૂર્વ ભારતમાં એક મુખ્ય રોકાણ કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત કર્યું છે. તે દેશની કેટલીક શ્રેષ્ઠ રિમોટ વર્ક સુવિધાઓ ધરાવે છે, જેમાં 32.9% નોકરીઓ ઘરેથી કામ કરવાના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.

9. રાયપુર (છત્તીસગઢ)

રાયપુર મધ્ય ભારત માટે એક નવા AI અને IT હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. દેશનો પ્રથમ સમર્પિત AI ડેટા સેન્ટર પાર્ક અને સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ અહીં સ્થાપિત થઈ રહ્યો છે.

10. વિજયવાડા (આંધ્રપ્રદેશ):

અમરાવતી આઉટર રિંગ રોડના નિર્માણથી હૈદરાબાદનો મુસાફરીનો સમય અસરકારક રીતે અડધો થઈ ગયો છે. લગભગ 91 કંપનીઓએ અહીં IT અને ઈ-ગવર્નન્સ પ્રોજેક્ટ્સમાં રસ દર્શાવ્યો છે. શહેર નોંધપાત્ર નોકરીની સુગમતા પણ દર્શાવે છે, જેમાં 23.7% ભૂમિકાઓ આવા વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે.

પરિવર્તનના મુખ્ય પ્રેરકબળ

લિંક્ડઇનના સંશોધન મુજબ, આ ભૌગોલિક પરિવર્તન પાછળ ત્રણ મુખ્ય કારણો છે. પ્રથમ, ટાયર-2 શહેરોમાં સુધારેલ માળખાગત સુવિધા - જેમ કે નવા એરપોર્ટ, એક્સપ્રેસવે અને સારી વીજળી અને પાણીની સુવિધાઓ. બીજું, મહાનગરોની તુલનામાં ઓફિસ ભાડા અને સંચાલન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો. ત્રીજું, મોટા શહેરોની વ્યસ્ત ગતિ, પ્રદૂષણ અને ટ્રાફિક ભીડમાંથી મુક્તિ.

દેશના પ્રતિભાશાળી યુવાનો આ પરિવર્તનનો સૌથી વધુ લાભ મેળવી રહ્યા છે. તેઓ હવે મોટા શહેરોમાં મોંઘા ભાડાના રહેઠાણમાં રહેવા માટે પોતાના ઘર છોડીને જવા માટે મજબૂર નથી. યુવા વ્યાવસાયિકો પોતાના રાજ્યો અને શહેરોમાં રહીને કારકિર્દીની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યા છે - જે દેશના સંતુલિત વિકાસ માટે ખૂબ જ સકારાત્મક સંકેત છે.

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