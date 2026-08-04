LICના શેરમાં 8%નો ઘટાડો, સરકાર 6.5% હિસ્સો વેચશે; 31,000 કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક
સરકાર દ્વારા કંપનીમાં પોતાની ભાગીદારી વેચવા માટે 'ઓફર ફોર સેલ' (OFS)ની જાહેરાત બાદ LICના શેર 8 ટકા સુધી તૂટી ગયા હતા.
Published : August 4, 2026 at 1:54 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC)ના શેરમાં ઘરેલુ શેર બજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી. સરકાર દ્વારા કંપનીમાં પોતાની ભાગીદારી વેચવા માટે 'ઓફર ફોર સેલ' (OFS)ની જાહેરાત બાદ LICના શેર 8 ટકા સુધી તૂટી ગયા હતા. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર વેપાર દરમિયાન 7.92 ટકા તૂટીને 390.70 રૂપિયાના ઇંટ્રાડે લો પર પહોંચી ગયું છે.
ડિસ્કાઉન્ટેડ ફ્લોર પ્રાઇઝથી દબાણ વધ્યુ
બજારના જાણકારો અનુસાર, આ ભારે ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી ફ્લોર પ્રાઇઝ છે. સરકારે આ ઓએફએસ માટે 382 રૂપિયા પ્રતિ શેરનો ભાવ નક્કી કર્યો છે, જે સોમવારે બંધ ભાવથી આશરે 11 ટકા ઓછા (ડિસ્કાઉન્ટ પર) છે. આ ભારે ડિસ્કાઉન્ટનું કારણ રોકાણકારોમાં ગભરાટ જોવા મળી હતી અને બજાર ખુલતા જ શેરમાં વેચવાલીનો સમય શરૂ થયો છે. આ સિવાય, બજારમાં એક સાથે મોટી માત્રામાં શેરનો પુરવઠો (સપ્લાય) વધવાની આશંકાથી પણ સેન્ટિમેન્ટ નબળુ થયું છે.
31,000 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરવાની યોજના
આ OFS હેઠળ, સરકાર LICની પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂડીના 2.5 ટકાને બેઝ ઓફર તરીકે વેચશે. મજબૂત રોકાણકારોની માંગને પહોંચી વળવા માટે વધારાના 4 ટકા હિસ્સો વેચવા માટે ગ્રીન શૂ ઓપ્શન રાખવામાં આવ્યો છે. જો આ ગ્રીનશૂ વિકલ્પનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો સરકાર કૂલ 6.5 ટકા હિસ્સો વેચીને બજારમાંથી આશરે 31 હજાર કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરશે.
બિડિંગ ટાઇમલાઇન અને નિયમ
આ ઓફર સંસ્થાકીય અને બિન-છૂટક રોકાણકારો માટે મંગળવાર, 4 ઓગસ્ટના રોજ ખુલી છે. 5 ઓગસ્ટના રોજ બોલી લગાવવાની તક મળશે.
સેબી (SEBI)ના નિયમનું પાલન
આ હિસ્સાના વેચાણનું એક સકારાત્મક પાસું એ છે કે તે બજાર નિયમનકાર સેબીના લઘુતમ જાહેર શેરહોલ્ડિંગ (MPS) ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. હાલમાં, સરકાર LICના 96.5 ટકા શેર ધરાવે છે, હાલમાં જાહેર શેર ફક્ત 3.5 ટકા ધરાવે છે. જો આ 6.5 ટકા OFS સંપૂર્ણપણે સફળ થાય છે, તો સરકારનો હિસ્સો ઘટીને 90 ટકા થઇ જશે. સેબીએ LICને મે 2027 સુધી જાહેર શેરહોલ્ડિંગ ઓછામાં ઓછા 10 ટકા સુધી વધારવાનો સમય આપ્યો છે. લાંબા ગાળે, આ પગલું કંપનીમાં પારદર્શિતા અને પબ્લિક લિક્વિડિટી વધારશે.
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