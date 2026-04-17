ધાર્મિક ભેદભાવના આરોપો પર લેન્સકાર્ટનો યુ-ટર્ન; CEO પીયુષ બંસલે સ્પષ્ટતા આપતા માફી માંગી
લેન્સકાર્ટ વિવાદમાં, પીયૂષ બંસલે બિંદી અને તિલક પર પ્રતિબંધની વાત 'ભૂતકાળની ભૂલ' હોવાનું કહી માફી માંગી, જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર બૉયકોટ ચાલુ છે
Published : April 17, 2026 at 5:38 PM IST
નવી દિલ્હી: જાણીતી આઈવેર રિટેલર 'લેન્સકાર્ટ' હાલ એક મોટા વિવાદના કેન્દ્રમાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક કથિત 'સ્ટાઇલ ગાઇડ' વાયરલ થયા બાદ કંપની ધાર્મિક પૂર્વગ્રહ અને ભેદભાવના ગંભીર આરોપોનો સામનો કરી રહી છે. આ વિવાદ ત્યારે વધ્યો જ્યારે ગ્રુમિંગ પોલિસીનો દસ્તાવેજ ઓનલાઈન શેર કરવામાં આવ્યો, જેમાં વિવિધ ધર્મો માટે અલગ અલગ નિયમો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા 'લેન્સકાર્ટ સ્ટાફ યુનિફોર્મ અને ગ્રુમિંગ ગાઇડ' અનુસાર, સ્ટોરના કર્મચારીઓને કાળા હિજાબ અથવા પાઘડી પહેરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. જો કે, આ જ દસ્તાવેજમાં કથિત રીતે હિન્દુ ધર્મ સાથે સંકળાયેલા પ્રતીકો - જેમ કે 'બિંદી' અને 'તિલક' લગાવવા પ્રદર્શન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ માહિતી જાહેર થતાં જ, નેટીઝન્સે કંપની પર 'બેવડા ધોરણો' અપનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. ટીકાકારોનો દાવો છે કે એક જ કાર્યસ્થળે એક ધર્મ માટે ધાર્મિક પ્રતીકોના પ્રદર્શનને મંજૂરી આપવી જ્યારે બીજા ધર્મ માટે તેમને પ્રતિબંધિત કરવા એ સંપૂર્ણ ભેદભાવ છે.
Hi, all. I’ve been seeing an inaccurate policy document going viral about Lenskart.— Peyush Bansal (@peyushbansal) April 15, 2026
I want to speak directly that this document does not reflect our present guidelines.
Our policy has no restrictions on any form of religious expression, including bindi and tilak, and we…
પીયુષ બંસલનો ખુલાસો
વિવાદ વધતા લેન્સકાર્ટના સ્થાપક પીયુષ બંસલે પરિસ્થિતિનો ઉકેલ લાવવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X'નો સહારો લીધો. આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢતા, તેમણે કહ્યું કે, હાલમાં વાયરલ થઈ રહેલો દસ્તાવેજ "જૂનો" છે અને કંપનીના વર્તમાન વલણને પ્રતિબિંબિત કરતો નથી. બંસલે સ્પષ્ટતા કરી, "અમારી નીતિ કોઈપણ પ્રકારની ધાર્મિક અભિવ્યક્તિ પર કોઈ પ્રતિબંધ લાદતી નથી, જેમાં 'બિંદી' અથવા 'તિલક' લગાવવાનો સમાવેશ થાય છે." ગેરસમજ માટે માફી માંગતા, તેમણે ખાતરી આપી કે કંપની સમાવેશીતા અને વિવિધતાના મૂલ્યો પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ છે.
શંકા અને પારદર્શિતાની માંગણીઓ
બંસલના સ્પષ્ટીકરણ છતાં, સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ સંતુષ્ટ દેખાતા નથી. ઘણા યૂઝર્સે દલીલ કરી હતી કે વિવાદાસ્પદ દસ્તાવેજ પર ફેબ્રુઆરી 2026 ની તારીખ હોવાથી, તેને "જૂનું" તરીકે લેબલ કરવું ગેરમાર્ગે દોરનારું છે. ટીકાકારોએ માંગ કરી છે કે જો બંસલના દાવા ખરેખર સાચા હોય, તો કંપનીએ તાત્કાલિક તેની નવી, સત્તાવાર ડ્રેસ કોડ નીતિ જાહેર કરવી જોઈએ. દરમિયાન, તાજેતરના વિવાદ - મૂલ્યાંકન સંબંધિત ચિંતાઓ સાથે - રોકાણકારોમાં સાવચેતીની ભાવના પેદા કરી છે.
આ પણ વાંચો: