પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીની અસર: ફૂટવેર અને લેધર ઉદ્યોગની સરકાર પાસે આયાત ડ્યુટીમાં રાહતની માંગ
પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટીની અસર તેલ અને ગેસ જહાજોની અવરજવર પર પડી છે, જેની સીધી અસર માલના ભાવ પર પડી છે
Published : May 3, 2026 at 8:12 PM IST
નવી દિલ્હી: લેધર અને ફૂટવેર ઉદ્યોગે કૃત્રિમ લેધર, ધાતુના સામાન, મશીનરી, દોરા, મોલ્ડ અને કેટલાંક રસાયણો જેવા મહત્વપૂર્ણ ઇનપુટ્સ (કાચા માલ) માટે કસ્ટમ ડ્યુટીમાં રાહત માંગી છે. એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંકટને કારણે આ ઇનપુટ્સની કિંમતમાં 60 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે. ચામડા અને ફૂટવેર ઉદ્યોગે તાજેતરમાં વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.
એક ઉદ્યોગ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, નિકાસકારોએ સૂચન કર્યું છે કે સરકાર પ્રસ્તાવિત 'FLOAT' (ફૂટવેર અને લેધર ઓરિએન્ટેડ ટ્રાન્સફોર્મેશન) યોજનાના અમલીકરણને ઝડપી બનાવે. આ યોજનાનો અવકાશ સમગ્ર ઉત્પાદન મૂલ્ય શૃંખલાને આવરી લેવો જોઈએ - જેમાં કાચા માલ, મશીનરી અને અન્ય ઇનપુટ્સનો સમાવેશ થાય છે. તેઓએ સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપવા માટે 'ક્રસ્ટ' અને ફિનિશ્ડ ચામડાની ડ્યુટી-ફ્રી આયાતની પણ માંગ કરી છે.
એક અધિકારીએ ટિપ્પણી કરી, "પશ્ચિમ એશિયાના સંકટને કારણે, ઉદ્યોગ કાચા માલ અને ઇનપુટ્સના વધતા ભાવોનો સામનો કરી રહ્યો છે, જેમાં 40-60 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે સરકારને કૃત્રિમ ચામડું (PU-કોટેડ ફેબ્રિક), ફૂટવેરના ઘટકો, મેટલ ફિટિંગ, ચામડું અને ફૂટવેર મશીનરી, દોરા, મોલ્ડ, ટો પફ, આઇલેટ્સ, ચોક્કસ ચામડાના રસાયણો અને પેકેજિંગ સામગ્રી જેવા મહત્વપૂર્ણ ઇનપુટ્સ માટે આયાત જકાત પર મુક્તિ આપવા વિનંતી કરી છે."
કેટલાક રબર રસાયણો, PU ચામડું, એડહેસિવ્સ, પ્લાસ્ટિક અને ફૂટવેરના તળિયા પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોમાંથી મેળવવામાં આવે છે. પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી - ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાથી - તેલ અને ગેસ ટેન્કરોની અવરજવરમાં વિક્ષેપ પડ્યો છે, જેના કારણે આ ચીજવસ્તુઓના ભાવ પર સીધી અસર પડી છે.
સ્થાનિક ઉદ્યોગ ચીન, કોરિયા, ઇન્ડોનેશિયા અને જાપાન જેવા દેશોમાંથી કેટલાક અન્ય કાચા માલની આયાત કરે છે. આ ક્ષેત્રમાં આયાત વાર્ષિક ધોરણે 4.49 ટકા ઘટીને 938 મિલિયન યુએસ ડોલર થઈ ગઈ છે.
વર્ષ 2025-26 માં, દેશની ચામડા અને ચામડાના ઉત્પાદનોની નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે 2.36 ટકા ઘટીને 4.26 અબજ યુએસ ડોલર થઈ ગઈ છે. જોકે, ઉદ્યોગ અનુસાર, કુલ નિકાસ - જેમાં ચામડા સિવાયની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે (જેનો ડેટા હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી) - 5.6 અબજ યુએસ ડોલર સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
આ ક્ષેત્રમાંથી કુલ નિકાસમાં ફિનિશ્ડ ચામડું, ચામડાના ફૂટવેર, ફૂટવેરના ઘટકો, ચામડાના વસ્ત્રો, ચામડાના માલ, સેડલરી અને હાર્નેસ, ચામડા સિવાયના ફૂટવેર, ચામડા સિવાયના માલ અને ફર ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. આ નિકાસ 2024-25માં 5.57 બિલિયન યુએસ ડોલર હતી, જે 2023-24માં 5.38 બિલિયન યુએસ ડોલર અને 2022-23માં 6 બિલિયન યુએસ ડોલર હતી.
આ પણ વાંચો