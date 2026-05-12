ભારતમાં સોનાની આયાતમાં થયો વધારો, જાણો શું છે કારણ
ભારતમાં સોનાની માંગ સતત વધી રહી છે. ચીન પછી ભારત વિશ્વમાં સોનાનો બીજો સૌથી મોટો ગ્રાહક દેશ છે
Published : May 12, 2026 at 1:54 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને કરકસરનાં પગલાં અપનાવવાની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અપીલથી ભારતની વધતી જતી સોનાની આયાત જાહેર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી છે. રવિવારે, મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર પશ્ચિમ એશિયા કટોકટીની પ્રતિકૂળ અસરોથી જનતાને બચાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા માટે ઇંધણનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ, સોનાની ખરીદી મુલતવી રાખવા અને વિદેશ યાત્રા મુલતવી રાખવા જેવા પગલાં લેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
ભારતમાં સોનાની આયાતને સમજવા માટેના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે:
આયાત આંકડા:
ભારતની સોનાની આયાત 2025-26 માં 24 ટકા વધીને $71.98 બિલિયનની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી. આની તુલના 2024-25 માં $58 બિલિયન, 2023-24 માં $45.54 બિલિયન, 2022-23 માં $35 બિલિયન, 2021-22 માં $46.14 બિલિયન, 2020-21 માં $34.62 બિલિયન અને 2019-20 માં $28.2 બિલિયન છે.
વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ, 2025-26 માં આયાત 4.76 ટકા ઘટીને 721.03 ટન થઈ, જે 2024-25 માં 757.09 ટન હતી. 2023-24માં આ આંકડો 795.2 ટન અને 2022-23 માં 698.3 ટન હતો.
ચીન પછી ભારત વિશ્વમાં સોનાનો બીજો સૌથી મોટો ગ્રાહક દેશ છે. આયાત મુખ્યત્વે ઘરેણાં ઉદ્યોગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાના સમયમાં, સોનાને સલામત રોકાણ માનવામાં આવે છે, જેના કારણે તેની માંગમાં વધારો થાય છે.
આયાતમાં વધારો થવાના કારણો:
વાણિજ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા મુજબ, સોનાની આયાતમાં વધારો મુખ્યત્વે ભાવમાં વધારાને કારણે છે. 2024-25માં ભાવ $76,617.48 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો જે 2025-26માં વધીને $99,825.38 પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો.
રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં, સોનાનો ભાવ ₹1.5 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામ આસપાસ રહે છે. ગત વર્ષના એપ્રિલમાં ભાવ સૌપ્રથમ ₹1 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામનો આંકડો પાર કરી ગયો હતો.
ઊંચી આયાતની અસર:
વધુ પડતી સોનાની આયાત દેશની વેપાર ખાધ અને વિદેશી વિનિમય ખર્ચ પર દબાણ લાવે છે. 2025-26માં, વેપાર ખાધ વધીને $333.2 બિલિયન થઈ ગઈ. ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) પર પણ અસર પડી.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) અનુસાર, ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન CAD $13.2 બિલિયન (GDP ના 1.3 ટકા) સુધી વિસ્તરી.
કુલ આયાતમાં સોનાનો હિસ્સો નવ ટકાથી વધુ છે. 2025-26માં, ભારતની કુલ આયાત $775 બિલિયન હતી.
આયાત માટેના મુખ્ય સ્ત્રોત દેશો:
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ભારત માટે સોનાનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે (લગભગ 40 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે). ત્યારબાદ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (16 ટકાથી વધુ) અને દક્ષિણ આફ્રિકા (લગભગ 10 ટકા) આવે છે. દરમિયાન, 2025-26 દરમિયાન સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડથી (સોના સહિત) માલની કુલ આયાત 11.36 ટકા વધીને $24.27 અબજ થઈ ગઈ.
આયાતને રોકવા માટેના પગલાં:
મુક્ત વેપાર કરારોના દુરુપયોગને રોકવા માટે સરકારે સોના, ચાંદી અને પ્લેટિનમ સંબંધિત ઉત્પાદનોની આયાત પર નિયંત્રણો લાદ્યા છે. કેટલાક વેપારીઓ થાઇલેન્ડ જેવા દેશોમાંથી આયાત વધારવા માટે ટેરિફ તફાવતોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા, શિપમેન્ટને "સાદા ઘરેણાં" (રત્નો વિનાના ઘરેણાં) તરીકે લેબલ કરી રહ્યા હતા.
આયાત ફરજ:
2022 માં, આયાત ફરજ 10.75 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવામાં આવી હતી. 2024-25ના બજેટમાં, દાગીના ઉદ્યોગને વેગ આપવા અને દાણચોરીને રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી આ ડ્યુટી ઘટાડીને છ ટકા કરવામાં આવી હતી.
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય:
આર્થિક થિંક ટેન્ક 'ગ્લોબલ ટ્રેડ રિસર્ચ ઇનિશિયેટિવ' (GTRI) એ સરકારને તેના મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) - ખાસ કરીને ભારત-UAE વેપાર કરાર હેઠળ આપવામાં આવેલી છૂટછાટોની સમીક્ષા કરવા વિનંતી કરી છે.
આ કરાર હેઠળ, UAE થી સોનું પ્રમાણભૂત ડ્યુટી કરતા એક ટકા ઓછા ટેરિફ દરે આયાત કરી શકાય છે. આ ક્વોટા 2027 સુધીમાં 120 ટનથી વધીને 200 ટન થવાનો છે.
GTRI ના સ્થાપક અજય શ્રીવાસ્તવે જણાવ્યું હતું કે, "2024 માં ટેરિફ ઘટાડા પછી, દુબઈથી આવતું સોનું અસરકારક રીતે ભારતમાં પહોંચી રહ્યું છે, જે ફક્ત પાંચ ટકા ડ્યુટીને આધીન છે."
તેમણે નોંધ્યું હતું કે UAE થી સોનાની આયાત ઝડપથી વધી છે. આ આયાતનું મૂલ્ય 2022 માં $2.9 બિલિયન, 2023 માં $6.7 બિલિયન અને 2025 માં $16.5 બિલિયન હતું. FTA પહેલા, દુબઈ ભારતની કુલ સોનાની આયાતમાં 7.9 ટકા હિસ્સો ધરાવતું હતું - જે 2025 સુધીમાં વધીને 28 ટકા થવાનો અંદાજ છે.
શ્રીવાસ્તવે ટિપ્પણી કરી, "આ વલણ ચિંતાજનક છે કારણ કે UAE ન તો સોનાનું ખાણકામ કરે છે અને ન તો કોઈ નોંધપાત્ર સોનાની પ્રક્રિયા પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય છે. એવું લાગે છે કે આ વેપારનો મોટો ભાગ ત્રીજા દેશોમાંથી દુબઈ દ્વારા સોનાનું ટ્રાન્સશિપમેન્ટનો સમાવેશ કરે છે, ફક્ત ભારતના નીચા ટેરિફ દરોનો લાભ લેવા માટે."
GTRI એ ભારતના વેપાર સંતુલન અને વિદેશી વિનિમય અનામતને સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક નિયમો લાગુ કરવા, હાલની છૂટછાટોની સમીક્ષા કરવા અને ભવિષ્યના વેપાર કરારોમાંથી સોના, ચાંદી, પ્લેટિનમ અને હીરાને બાકાત રાખવાની ભલામણ કરી છે.
