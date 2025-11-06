ETV Bharat / business

ક્રેડિટ કાર્ડના રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સને કેવી રીતે રિડીમ કરવા? જાણો

રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સનું મૂલ્ય અલગ અલગ ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રમાણે બદલાય છે. તેનો ઉપયોગ બિલ ચુકવણી માટે થઈ શકે છે.

ક્રેડિટ કાર્ડના રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સને કેવી રીતે રિડીમ કરવા?
ક્રેડિટ કાર્ડના રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સને કેવી રીતે રિડીમ કરવા? (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 9:54 PM IST

નવી દિલ્હી: ગ્રાહકો ક્રેડિટ કાર્ડથી ખરીદી કરતી વખતે કેશબેક, ડિસ્કાઉન્ટ અથવા રિવોર્ડ પોઈન્ટ મેળવે છે. આ રિવોર્ડ પોઈન્ટ ભવિષ્યના કોઈપણ બિલ ચુકવણી સામે રિડીમ કરી શકાય છે. પરિણામે, રિવોર્ડ પોઈન્ટ ભારતની ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમમાં એક નવું ચલણ બની રહ્યા છે. ડિજિટલ પેમેન્ટ કંપની ફીકોમર્સ અનુસાર, પાંચમાંથી એક ઈ-કોમર્સ અને ફૂડ એન્ડ બેવરેજ (F&B) વ્યવહારો હવે રિવોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

જોકે, ભારતમાં ઘણા ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓ હજુ પણ આ રિવોર્ડ પોઈન્ટ મેળવે છે, પરંતુ તેઓ જાણતા નથી કે તેમને કેવી રીતે રિડીમ કરવા અને તેનો લાભ કેવી રીતે મેળવવો. આ પોઈન્ટ્સનું નાણાકીય રૂપાંતર મૂલ્ય શું છે, અને તેનો ઉપયોગ ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચુકવણી માટે કેવી રીતે કરી શકાય? જો તમે આવા લોકોમાંથી એક છો, તો આજે અમે તમને આ રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ કેવી રીતે રિડીમ કરવા તે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

એ નોંધવું યોગ્ય છે કે વિવિધ ક્રેડિટ કાર્ડ પર મેળવેલા રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મૂલ્યમાં બદલાય છે. તેનો ઉપયોગ બિલ ચુકવણી અને બચત માટે થઈ શકે છે. તમારા કાર્ડ પર મેળવેલા રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સને રિડીમ કરવા માટે ઇન્ટરનેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે.

રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ કેવી રીતે રિડીમ કરવા?
તમારી બેંકની નેટ બેંકિંગ લિંક પર જાઓ અને તમારા યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો.

  • ત્યારબાદ, તમારી સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કાર્ડ વિભાગ પર ક્લિક કરો.
  • ઇન્ક્વાયરી વિભાગમાં જાઓ અને 'રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ રિડીમ કરો' પસંદ કરો.
  • તે પછી, તમારું કાર્ડ પસંદ કરો અને ચાલુ રાખો બટન પર ક્લિક કરો.
  • તમારા ડિવાઈસની સ્ક્રીન પર એક નવી વિન્ડો ખુલશે.
  • રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ રિડીમ કરવા માટે વિકલ્પો હશે: રોકડ, કેટલોગ, ઇન્સ્ટાવોચ અને એરમાઇલ્સ.
  • તમે આ વિકલ્પોમાંથી એક પસંદ કરીને તમારા રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ રિડીમ કરી શકો છો.

રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ પણ કેશ આઉટ કરી શકાય છે
જો કાર્ડધારક રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવા માંગે છે, તો તેઓ રોકડ વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે અને તેમને સીધા તેમના ખાતામાં જમા કરાવી શકે છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ કેશ આઉટ કરવામાં એક થી બે દિવસ લાગી શકે છે. બેંકો રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ રિડીમ કરવા માટે ફી પણ વસૂલ કરે છે, અને લાગુ કર પણ ચૂકવવાપાત્ર છે.

છુપાયેલા ચાર્જ
ઘણી ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓ રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ રિડીમ કરવા માટે છુપાયેલા શુલ્ક લાદે છે. વધુમાં, કેટલાક કાર્ડ્સ ફક્ત તેમના પોતાના પ્લેટફોર્મ પર રિડીમ કરવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, તમારે પોઈન્ટ્સ રિડીમ કરવા માટે GST ચૂકવવો પડી શકે છે.

