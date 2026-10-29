1 નવેમ્બરથી બદલાશે આ 10 નિયમો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર કેટલી પડશે અસર?
વારસદાર અને ક્રેડિટ કાર્ડથી લઈને ટોલ પાસ અને દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ સંબંધિત પ્રતિબંધો સુધી, 1 નવેમ્બરથી દેશભરમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે.
Published : October 29, 2026 at 10:33 PM IST
નવી દિલ્હી: 1 નવેમ્બર, 2026થી દેશમાં અનેક મોટા ફેરફારો અમલમાં આવશે, જે તમારી આર્થિક સ્થિતિ, ઘરના ખર્ચ, મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ અને ઓફિસના કામકાજના કલાકોને અસર કરશે. કેન્દ્ર સરકાર અને વિવિધ નિયમનકારી સંસ્થાઓ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આ નિયમોની સીધી અસર સામાન્ય જનતા પર પડશે. આ ફેરફારોથી અજાણ રહેવાથી તમને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે અથવા તમારા મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં અવરોધ આવી શકે છે. ચાલો, 1 નવેમ્બરથી અમલમાં આવનારા મુખ્ય ફેરફારો પર એક નજર કરીએ.
1. બેંક ખાતાઓમાં 4 વારસદાર ઉમેરવાની સુવિધા
બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ (Banking Regulation Act) હેઠળ ગ્રાહકોને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. અગાઉના નિયમ મુજબ, દરેક બેંક ખાતા માટે માત્ર એક જ નોમિની રાખી શકાતો હતો; પરંતુ નવા નિયમો હેઠળ, હવે તમે તમારા વ્યક્તિગત અથવા સંયુક્ત (joint) બેંક ખાતાઓમાં ૪ સુધી નોમિની ઉમેરી શકો છો. આનાથી ભવિષ્યમાં સંપત્તિની વહેંચણી અને વારસાના આયોજનની પ્રક્રિયા સરળ બનશે.
2. ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકોને ઝટકો (PNB અને SBI કાર્ડ)
જો તમે પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) અથવા SBIનું ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરો છો, તો તમારે વધારાના આર્થિક બોજનો સામનો કરવો પડી શકે છે. PNBએ તેની ક્રેડિટ કાર્ડ નીતિમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે: હવે ગ્રાહકો જ્યારે પણ તેમના રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સનો ઉપયોગ કરશે, ત્યારે તેમણે 99 રૂપિયાની વધારાની ફી ચૂકવવી પડશે. આ ઉપરાંત, રોકડ ઉપાડ (cash withdrawal) અને યુટિલિટી બિલની ચુકવણી પરના શુલ્કમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ, SBI કાર્ડ ધારકોએ તેમની બાકી રહેલી રકમ (unpaid balance) પર દર મહિને 3.75% જેટલો ઊંચો વ્યાજ દર ચૂકવવો પડશે.
3. HUID કોડ વિના નહીં વેચી શકાય સોનું
બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS)ના નવા નિયમો હેઠળ, હવે દેશભરના બુલિયન માર્કેટ અને જ્વેલરી શોરૂમમાં સોનાના દાગીના ત્યારે જ વેચી શકાશે, જ્યારે તેના પર 6 અક્ષરનો આલ્ફાન્યુમેરિક 'હોલમાર્ક યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન' (HUID) કોડ અંકિત હોય. ગ્રાહકો તેમના મોબાઈલ ફોન પર 'BIS CARE' એપનો ઉપયોગ કરીને સોનાની અસલિયત અને શુદ્ધતાની જાતે ચકાસણી કરી શકે છે.
4. સ્પામ કોલ્સ અને ઓનલાઈન છેતરપિંડી પર અંકુશ
ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) 1લી નવેમ્બરથી અમલમાં આવે તે રીતે, સ્પામ રોકવા અને કોલ કરનારની ઓળખ દર્શાવવા માટેના વધુ કડક નિયમો લાગુ કરી રહી છે. હવે જિયો (Jio), એરટેલ (Airtel), વોડાફોન-આઈડિયા (Vodafone-Idea) અને BSNL જેવી ટેલિકોમ કંપનીઓ માટે તમામ આવતા કોલ્સ (incoming calls) પર કોલ કરનારનું નામ (Caller ID) દર્શાવવું ફરજિયાત રહેશે. આનો ઉદ્દેશ્ય છેતરપિંડીભર્યા કોલ્સ અને ફિશિંગ મેસેજને રોકવાનો છે, જે ઘણીવાર બેંકો કે મોટી કંપનીઓના નામે કરવામાં આવે છે, જેનાથી સાયબર ગુનાઓની વધતી જતી ઘટનાઓ પર અંકુશ લાવવામાં મદદ મળશે.
5. LPG સિલિન્ડરના ભાવ અને ફરજિયાત e-KYC
દરેક મહિનાની પહેલી તારીખની જેમ, ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ 1લી નવેમ્બરે ઘરેલુ અને વ્યાવસાયિક એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવની સમીક્ષા કરશે. વૈશ્વિક ઊર્જા બજારના વલણોના આધારે આ ભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. વધુમાં, ઘરેલુ એલપીજી પર સરકારી સબસિડી મેળવવાનું ચાલુ રાખવા માટે તમામ ગ્રાહકોએ આધાર-આધારિત ઈ-કેવાયસી (e-KYC) પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે.
6. હાઈવેની નજીક રહેતા લોકો માટે ₹1,500માં વાર્ષિક ટોલ પાસ
માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલયે ટોલ પ્લાઝાની 20 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં રહેતા સ્થાનિક રહેવાસીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ લાભ રજૂ કર્યો છે. નેશનલ હાઈવે ફી નિયમો હેઠળ, ખાનગી વાહનોના માલિકો હવે ખૂબ જ સસ્તો વાર્ષિક સ્થાનિક પાસ મેળવી શકે છે. મ્યુનિસિપલ સીમાઓની બહાર આવેલા ટોલ પ્લાઝા માટે તેનો ખર્ચ વાર્ષિક ₹1,500 રહેશે, અને મ્યુનિસિપલ સીમાઓની અંદર આવેલા ટોલ પ્લાઝા માટે વાર્ષિક ₹3,000 રહેશે; શરત એટલી કે વાહનમાં સક્રિય ફાસ્ટેગ (FASTag) હોવું આવશ્યક છે.
7. દિલ્હીમાં 'વિન્ટર એક્શન પ્લાન'
દિલ્હી-એનસીઆર (Delhi-NCR) વિસ્તારમાં શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન વધતા પ્રદૂષણને રોકવા માટે, 1લી નવેમ્બરથી એક કડક 'વિન્ટર એક્શન પ્લાન' લાગુ કરવામાં આવશે. દિલ્હીની બહાર નોંધાયેલા, BS-VI (BS VI) માનક ન ધરાવતા ડીઝલ અને પેટ્રોલથી ચાલતા વ્યાવસાયિક વાહનોના પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે માત્ર ઇલેક્ટ્રિક અને સીએનજી વાહનોને આમાંથી મુક્તિ મળશે. જે વાહનો પાસે માન્ય 'પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ સર્ટિફિકેટ' (PUCC) નહીં હોય, તેમને પેટ્રોલ પંપ પર ઈંધણ આપવામાં આવશે નહીં. ખાનગી કારના ઉપયોગને ઓછો કરવા માટે પાર્કિંગ ફી બમણી કરી દેવામાં આવી છે. સરકારી અને ખાનગી બંને કચેરીઓ માટે 50% કર્મચારીઓ 'વર્ક ફ્રોમ હોમ' કરે તેવો આદેશ અમલમાં રહેશે; આ નીતિ સંભવતઃ 2027ની શરૂઆત સુધી ચાલુ રહી શકે છે.
8. દિલ્હીમાં સરકારી કચેરીઓના સમયમાં ફેરફાર
રસ્તાઓ પર ટ્રાફિકની ભીડ અને પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે, દિલ્હી સરકારે કચેરીઓના સમયમાં ફેરફાર કર્યો છે. દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (MCD) ની કચેરીઓ હવે સવારે 8.30થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કાર્યરત રહેશે, જ્યારે દિલ્હી સરકારની અન્ય કચેરીઓ સવારે 10થી સાંજે 6.30 વાગ્યા સુધી કામ કરશે.
9. પેન્શનરો માટે 'ડિજિટલ લાઈફ સર્ટિફિકેટ'
તમામ પેન્શનરો માટે ભલે તેઓ કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ હોય કે રાજ્ય સરકાર હેઠળ, તેમના પેન્શનની ચૂકવણી સતત ચાલુ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, 1 નવેમ્બરથી 30નવેમ્બર, 2026ની વચ્ચે વાર્ષિક 'લાઈફ સર્ટિફિકેટ' (જીવન પ્રમાણપત્ર) જમા કરાવવું ફરજિયાત છે. આ એક પુરાવા તરીકે કામ કરે છે કે પેન્શનર જીવિત છે. આ પ્રમાણપત્ર બેંકો દ્વારા, 'જીવન પ્રમાણ' (Jeevan Pramaan) પોર્ટલ દ્વારા, અથવા ટપાલ વિભાગ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી 'ડોરસ્ટેપ' (ઘરઆંગણે) સેવાઓ મારફતે ડિજિટલ રીતે જમા કરાવી શકાય છે. 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે, આ પ્રક્રિયા 1 ઓક્ટોબરથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે.
10. GST નિયમો હેઠળ વ્યવસાયો માટે રાહત
નાણાં મંત્રાલયે 'ફાઇનાન્સ એક્ટ, 2026' (Finance Act, 2026)ની કલમ 153થી 155ને અમલમાં મૂકવા માટે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આનાથી કંપનીઓ માટે વેચાણ પછી આપવામાં આવતી છૂટછાટો, જે GST ક્રેડિટ નોટ્સ દ્વારા આપવામાં આવે છે, તેને કરપાત્ર મૂલ્યમાંથી બાદ કરવી સરળ બનશે. વધુમાં, 'ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર' (IDS) હેઠળ કામ કરતા વ્યવસાયો હવે ૯૦% સુધીના તાત્કાલિક કામચલાઉ રિફંડ (provisional refund) માટે પાત્ર બનશે, જેનાથી નાના પાયાના નિકાસકારોને મોટી રાહત મળશે.
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