2026નું સામાન્ય બજેટ આવવામાં હવે થોડા કલાકો બાકી, જનતાને ઘણી આશાઓ

મોદી સરકાર 3.0 નું પૂર્ણ બજેટ આજે સવારે 11 વાગ્યે લોકસભામાં રજૂ થશે. બધાની નજર નાણામંત્રી પર છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 9:13 AM IST

હૈદરાબાદ: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે મોદી સરકાર 3.0 નું 2026નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરશે. સીતારમણ તેમનું નવમું બજેટ રજૂ કરશે. જનતાને આ બજેટ માટે ઘણી અપેક્ષાઓ છે. હાલની માહિતી મુજબ, નાણામંત્રી આજે કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી શકે છે. ક્ષેત્રીય રીતે, કરદાતાઓ, મહિલાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને ખેડૂતો આ જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

વરિષ્ઠ નાગરિકો 2026ના બજેટમાં કરમુક્તિ અને સબસિડીવાળી રેલ્વે ટિકિટની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમને આરોગ્ય વીમા યોજના માટે પણ ઘણી આશાઓ છે.

અગાઉના બજેટમાં મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી હતી

બજેટ 2025માં, મોદી સરકારે સામાન્ય નાગરિકોને વાર્ષિક આવકમાં ₹1.2 મિલિયન સુધીની છૂટ આપી હતી. આ વખતે, સામાન્ય જનતા અને વરિષ્ઠ નાગરિકો આ મુક્તિને આશરે ₹1.4 મિલિયન સુધી વધારવાની માંગ કરી રહ્યા છે. તેવી જ રીતે, NPS હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારે નિવૃત્તિ ભંડોળ સ્થાપિત થયા પછી 80% ઉપાડની મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ આ વખતે, કર જરૂરી હોઈ શકે છે. પરિણામે, આ મુક્તિ જાળવી રાખવાની માંગણીઓ છે. હોમ લોન, વીમા પ્રીમિયમ રાહત અને PPF જેવી યોજનાઓ અંગે, કર રાહત ફક્ત જૂના ટેક્સ સ્લેબ હેઠળ જ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેને નવી સિસ્ટમમાં પણ સમાવવાની જોરદાર માંગ છે. પાછલા બજેટ 2025 માં, TDS કપાત મર્યાદા આશરે ₹1 મિલિયન કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે 2026 ના સામાન્ય બજેટમાં તેને વધારીને ₹2 મિલિયન કરવાની માંગ છે.

વીમા અંગે શું અપેક્ષાઓ છે?

જનતા માંગ કરી રહી છે કે મોદી સરકાર 2026 ના સામાન્ય બજેટમાં જીવન અને આરોગ્ય જેવા વીમા કવરેજ માટે મુક્તિ મર્યાદામાં વધારો કરે. જ્યારે કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને ફાયદો થશે, ત્યારે વરિષ્ઠ નાગરિકોને પણ ફાયદો થશે. ઉદ્યોગ ક્ષેત્રને પણ ઘણી આશાઓ છે. આ ક્ષેત્ર ઇચ્છે છે કે મોદી સરકાર લાઇસન્સિંગ નીતિઓને સુવ્યવસ્થિત કરે અને એવા ઉત્પાદનો બનાવે જે બધા માટે સમાન રીતે ફાયદાકારક હોય.

રેલ્વે ટિકિટ ડિસ્કાઉન્ટ

કોવિડ-19 મહામારી પહેલા, દેશના વરિષ્ઠ નાગરિકોને રેલ્વે ટિકિટ બુકિંગ પર છૂટ મળતી હતી, પરંતુ કોવિડ-19 દરમિયાન આ છૂટ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. મહામારીને લગભગ છ વર્ષ વીતી ગયા છે, પરંતુ આ વ્યવસ્થા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી નથી. પરિણામે, વરિષ્ઠ નાગરિકો ફરી એકવાર સરકાર પાસેથી ટિકિટ બુકિંગ પર ડિસ્કાઉન્ટની માંગ કરી રહ્યા છે.

