ETV Bharat / business

જેપી એસોસિએટ્સ સંપાદન કેસ: અદાણીની સફળ બોલી સામે વેદાંતા સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચી

વેદાંતે અદાણી સામે અપીલ કરી. સુનાવણી 10 એપ્રિલે નક્કી કરવામાં આવી છે. આ કેસ જેપી એસોસિએટ્સ સાથે સંબંધિત છે.

વેદાંતા ગ્રુપના ચેરમેન અને ઉદ્યોગપતિ અનિલ અગ્રવાલ (ANI)
author img

By PTI

Published : March 30, 2026 at 9:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ખનન ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની વેદાંતા લિમિટેડે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે, જેમાં જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL) ના સંપાદન માટે અદાણી ગ્રુપના ₹14,535 કરોડના સફળ બિડને મંજૂરી આપતા NCLT ના આદેશ પર સ્ટે આપવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, વેદાંતાએ 25 માર્ચે તેની અપીલ દાખલ કરી હતી. નેશનલ કંપની લો એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT) દ્વારા અદાણીના રિઝોલ્યુશન પ્લાનના અમલીકરણ પર સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કર્યાના એક દિવસ પછી આ આવ્યું છે.

આ દરમિયાન, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડે પણ સર્વોચ્ચ અદાલતમાં 'કેવિએટ' દાખલ કરી છે. કેવિએટ એ કાનૂની નોટિસ છે જેમાં વિરોધી પક્ષ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી અંગે કોઈપણ આદેશ જારી કરતા પહેલા કોર્ટને તેમનો પક્ષ સાંભળવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ (NCLAT) એ 24 માર્ચે વેદાંતાની અરજી પર વચગાળાનો સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દ્વારા પસાર કરાયેલા આદેશને પડકારવામાં આવ્યો હતો.

જોકે, NCLAT એ JAL ની કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ (CoC) પાસેથી એક અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે અને આગામી સુનાવણી 10 એપ્રિલ માટે નક્કી કરી છે.

વેદાંત ગ્રુપે દલીલ કરી છે કે તેણે JAL માટે સૌથી વધુ બોલી રજૂ કરી હતી. વેદાંતાની બોલી ₹16,726 કરોડ હતી, જ્યારે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની બોલી ₹14,535 કરોડ હતી.

વેદાંતાનો દાવો છે કે નાદારી અને નાદારી કોડ (IBC) નો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય ડિસ્ટ્રેસ્ડ એસેટમાંથી મહત્તમ મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો છે; જોકે, લેણદારોએ ઓછા મૂલ્યવાળી બોલી પસંદ કરી.

બીજી બાજુ, કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ (CoC) એ પોતાના નિર્ણયનો બચાવ કરતા જણાવ્યું હતું કે ફક્ત સૌથી વધુ બોલી રજૂ કરવાથી કોઈપણ બોલી લગાવનારને જીતની ગેરંટી મળતી નથી. ધિરાણકર્તાઓના મતે, અદાણીની યોજનાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી કારણ કે તેણે આશરે ₹6,000 કરોડની તાત્કાલિક રોકડ ચુકવણી ઓફર કરી હતી અને બે વર્ષમાં સંપૂર્ણ ચુકવણી પૂર્ણ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. તેનાથી વિપરીત, વેદાંતાની ચુકવણી પાંચ વર્ષના લાંબા સમયગાળામાં ફેલાયેલી હતી.

જૂન 2024 માં, JP એસોસિએટ્સ (JAL) ને ₹57,185 કરોડના દેવાની ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ થયા બાદ કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રોસેસ (CIRP) માં દાખલ કરવામાં આવી હતી.

TAGGED:

ADANI VS VEDANTA
VEDANTA REACHES SUPREME COURT
VEDANTA MOVES SUPREME COURT
JP ASSOCIATES ACQUISITION ADANI
JP ASSOCIATES ACQUISITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.