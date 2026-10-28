જિયો પ્લેટફોર્મ્સનું બમ્પર લિસ્ટિંગ: બજારમાં આવતાની સાથે જ HDFC, એરટેલને પાછળ છોડી દેશની બીજી સૌથી મુલ્યવાન કંપની બની
Jio Platformsના શેર્સ 21.35 ટકાના પ્રીમિયમ સાથે 1,358 ના ભાવે લિસ્ટ થયા; આ સાથે કંપનીનું માર્કેટ કેપ 12.5 લાખ કરોડને પાર કરી ગયું
Published : October 28, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 12:19 PM IST
મુંબઈ: રિલાયન્સ ગ્રુપની દિગ્ગજ ડિજિટલ કંપની, 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms) એ બજારમાં શાનદાર પ્રવેશ કર્યો છે. કંપનીના શેર 1,358 રૂપિયાના ભાવે લિસ્ટ થયા, જે તેની ઇશ્યૂ પ્રાઇસ (નિર્ધારિત કિંમત) કરતાં 21.35% વધુ છે. નોંધનીય છે કે કંપનીએ તેના IPO માટે 1,119 રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરી હતી.
દેશની બીજી સૌથી મૂલ્યવાન કંપની બની
આ શાનદાર લિસ્ટિંગ બાદ, જિયો પ્લેટફોર્મ્સનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન (બજાર મૂલ્ય) 12.5 લાખ કરોડ રૂપિયાના આંકડાને વટાવી ગયું છે. આ ઐતિહાસિક શરૂઆત સાથે, જિયો પ્લેટફોર્મ્સ તરત જ દેશની બીજી સૌથી મૂલ્યવાન કંપની બની ગઈ છે. તેણે ભારતી એરટેલ અને HDFC બેંક જેવી ઉદ્યોગની દિગ્ગજ કંપનીઓને પાછળ છોડી દીધી છે. આ ક્રમમાં, હવે જિયો માત્ર તેની મૂળ કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝથી જ પાછળ છે.
બજાર ખુલતાની સાથે જ શેરમાં ભારે હિલચાલ
બજાર ખુલતાની સાથે જ રોકાણકારોએ જિયોના શેરની મોટા પાયે ખરીદી શરૂ કરી દીધી હતી. શરૂઆતી કારોબારમાં, શેર 1374 રૂપિયાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. સવારના સત્ર દરમિયાન, તે લગભગ 1,357 રૂપિયાના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે ઇશ્યૂ પ્રાઇસ કરતાં લગભગ 238 રૂપિયા વધારે છે. દરમિયાન, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર, જે જિયો પ્લેટફોર્મ્સમાં 64.88 હિસ્સો ધરાવે છે, તે પણ 1,197 રૂપિયાના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
માત્ર 95 મિનિટમાં IPO સંપૂર્ણ સબસ્ક્રાઇબ થયો
લિસ્ટિંગ સમારોહને સંબોધતા, રિલાયન્સ જિયો ઇન્ફોકોમના ચેરમેન આકાશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે રોકાણકારોનો પ્રતિસાદ અપેક્ષાઓ કરતાં ઘણો વધારે રહ્યો છે. કંપનીને કુલ ₹7.5 લાખ કરોડથી વધુની રેકોર્ડ બોલીઓ મળી છે, જેમાં 1.3 કરોડથી વધુ વ્યક્તિગત અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આકાશ અંબાણીએ કહ્યું, "આ પ્રતિસાદ અમારી કલ્પના કરતાં પણ ઘણો વધારે છે. આ દેશનો સૌથી મોટો IPO હતો, અને તે લોન્ચ થયાની માત્ર 95 મિનિટમાં સંપૂર્ણ સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો, જે ભારતીય બજારના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ઘટના છે." તેમણે ખાતરી આપી કે કંપની તેના નવા શેરધારકોએ મૂકેલા વિશ્વાસ પર સંપૂર્ણપણે ખરી ઉતરશે.
54 કરોડ ગ્રાહકો સાથે આગળ વધવાનો વિશ્વાસ
IPOના 'ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર' (QIB) હિસ્સામાં 70 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું, જ્યારે 'એન્કર બુક'માં 30 ગણાથી વધુ પ્રતિસાદ જોવા મળ્યો. આકાશ અંબાણીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે જિયોના સ્વદેશી પ્લેટફોર્મ્સ હાલમાં 54 કરોડ (540 મિલિયન) થી વધુ ગ્રાહકોને ડિજિટલ સેવાઓ પૂરી પાડે છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે કંપની આવનારા સમયમાં દેશમાં અને વૈશ્વિક સ્તરે વિકાસના નવા માપદંડો સ્થાપિત કરશે.
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