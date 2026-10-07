Jio IPOની લોન્ચ તારીખ, કિંમતથી માંડીને લેટેસ્ટ GMP સુધી બધું જ જાણો
બજારમાં Jio Platformsના IPO અંગે ભારે ચર્ચા છે, PTIના અહેવાલ મુજબ, આ પબ્લિક ઈશ્યુ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ ખુલી શકે છે.
Published : October 7, 2026 at 10:55 PM IST
નવી દિલ્હી: રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની ડિજિટલ અને ટેલિકોમ શાખા Jio Platforms Limited તેનો IPO લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. આ પબ્લિક ઈશ્યુ 21 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલી શકે છે. અંદાજે 3.8 અરબ ડોલરના કદ સાથે તે અત્યાર સુધીનો ભારતનો સૌથી મોટો IPO બની શકે છે.
JIO IPOની મુખ્ય તારીખો (સંભવિત)
બજારના નિષ્ણાતો અને PTI અનુસાર, IPO માટેનું સંભવિત સમયપત્રક નીચે મુજબ છે:
- એન્કર ઇન્વેસ્ટર રાઉન્ડ: 19 ઓક્ટોબર, 2026
- IPO ખુલવાની તારીખ: 21 ઓક્ટોબર, 2026
- IPO બંધ થવાની તારીખ: 23 ઓક્ટોબર, 2026
- શેરની ફાળવણી: 26 ઓક્ટોબર, 2026
- લિસ્ટિંગની તારીખ: 28 ઓક્ટોબર, 2026
12 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતા સપ્તાહ દરમિયાન કંપની SEBI પાસે તેનું અંતિમ 'રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ' દાખલ કરી શકે છે. કંપનીને 28 ઓગસ્ટના રોજ SEBI તરફથી મંજૂરી મળી હતી.
વેલ્યુએશન અને શેરની કિંમત
Jio Platforms આ IPO દ્વારા અંદાજે ₹12 લાખ કરોડથી વધુના એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુએશન પર લિસ્ટ થવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. ડ્રાફ્ટ પેપર્સ અનુસાર, આ IPO હેઠળ 27 કરોડ નવા ઇક્વિટી શેર બહાર પાડવામાં આવશે, જે કંપનીની કુલ ઇક્વિટીના લગભગ 2.9 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અંદાજિત પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર ₹1,150 થી ₹1,220ની વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે.
ભંડોળનો ઉપયોગ અને રિલાયન્સના શેરધારકો માટે લાભો
આ IPOમાંથી મળનારી રકમનો મોટો હિસ્સો અંદાજિત ₹27,500 કરોડ Jio Platformsના મુખ્ય ટેલિકોમ એકમ, 'રિલાયન્સ જિયો ઇન્ફોકોમ'નું દેવું ચૂકવવા માટે વાપરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, IPOમાં પેરેન્ટ કંપની 'રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ'ના વર્તમાન શેરધારકો માટે 10% સુધીનો ક્વોટા અનામત રાખવામાં આવી શકે છે, જેનાથી રિટેલ રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
બજારમાં Jio Platformsનું મજબૂત સ્થાન
Jio Platformsએ નાણાકીય વર્ષ 2025-2026 દરમિયાન પ્રભાવશાળી કામગીરી નોંધાવી છે
વાર્ષિક આવક: 14.5%ના વધારા સાથે ₹1,46,885 કરોડ વાર્ષિક આવક રહી
ચોખ્ખો નફો: 15%ની વૃદ્ધિ સાથે ₹30,053 કરોડ ચોખ્ખો નફો નોંધાયો
યુઝર બેઝ: કંપની પાસે મોબાઈલ માર્કેટમાં 50.6 કરોડ એટલે કે બજારનો 39.29% હિસ્સો અને બ્રોડબેન્ડ સેગમેન્ટમાં 15.79 કરોડ એટલે કે બજારનો 32.89% હિસ્સો ધરાવે છે.
5G નેટવર્ક: જિયો ચીન બહાર વિશ્વનું સૌથી મોટું 'સ્ટેન્ડઅલોન' 5G નેટવર્ક ચલાવે છે, જેના 26.85 કરોડ ગ્રાહકો છે.
2008 પછી રિલાયન્સ ગ્રુપનો આ પ્રથમ પબ્લિક ઇશ્યૂ છે અને તેના કન્ઝ્યુમર બિઝનેસ માટેની સૌપ્રથમ પબ્લિક ઓફરિંગ છે; વૈશ્વિક રોકાણકારો આ ઘટનાક્રમ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.
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