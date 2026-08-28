જિયો પ્લેટફોર્મ્સના IPO ને સેબીની મંજૂરી મળી; અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ઇશ્યૂ બનશે
કંપની ₹27 કરોડ સુધીની ઇક્વિટી જારી કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો તે એક રેકોર્ડ હશે
Published : August 28, 2026 at 9:35 PM IST
નવી દિલ્હી: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની ડિજિટલ સર્વિસિસ શાખા, જિયો પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડને માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબી તરફથી ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) લોન્ચ કરવા માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે. કંપની આ IPO દ્વારા લગભગ $4 બિલિયન (આશરે ₹37,700 કરોડ) એકત્ર કરવાની અપેક્ષા રાખે છે, જે સંભવતઃ તેને દેશનો સૌથી મોટો પબ્લિક ઇશ્યૂ બનાવશે.
જિયો પ્લેટફોર્મ્સે જૂનમાં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) પાસે પ્રસ્તાવિત પબ્લિક ઇશ્યૂ માટે ડ્રાફ્ટ દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા હતા.
સેબી પાસે ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, જિયો પ્લેટફોર્મ્સને 28 ઓગસ્ટના રોજ રેગ્યુલેટરના અંતિમ અવલોકનો પ્રાપ્ત થયા હતા.
સેબીના અવલોકનો IPO પ્રક્રિયામાં એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો દર્શાવે છે. આ પછી, કંપની નિયમનકારી આવશ્યકતાઓનું પાલન કરીને પબ્લિક ઇશ્યૂ લોન્ચ કરવાની તૈયારીઓ સાથે આગળ વધી શકે છે.
જિયો પ્લેટફોર્મ્સના ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) અનુસાર, કંપની 27 કરોડ નવા ઇક્વિટી શેર જારી કરશે. ઇશ્યૂ પછી, આ કંપનીના કુલ ઇક્વિટી શેરના આશરે 2.9 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે કંપની આશરે $137 બિલિયનના મૂલ્યાંકન સાથે IPO દ્વારા લગભગ ₹37,700 કરોડ એકત્ર કરી શકે છે, જે તેને દેશના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો IPO બનાવે છે.
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) ના પ્રસ્તાવિત IPO ની કિંમત લગભગ ₹30,000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ ઉપરાંત, Jio પ્લેટફોર્મ્સની મુખ્ય પેટાકંપની - Reliance Jio Infocomm Ltd. (RJIL) ના અમુક બાકી દેવાની સંપૂર્ણ અથવા આંશિક ચુકવણી માટે કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
Jio પ્લેટફોર્મ્સના સ્કેલ અને અગ્રણી રોકાણકાર આધારને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રસ્તાવિત IPO પર રોકાણકારો અને બજાર દ્વારા નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે.
Jio પ્લેટફોર્મ્સે અગાઉ વિશ્વના કેટલાક સૌથી મોટા ટેકનોલોજી અને ખાનગી ઇક્વિટી રોકાણકારોને આકર્ષ્યા છે. 2020 માં, કંપનીએ Meta (ફેસબુકની મૂળ કંપની) પાસેથી 9.99% હિસ્સા માટે ₹43,574 કરોડ એકત્ર કર્યા. Google એ 7.73% હિસ્સા માટે ₹33,737 કરોડનું રોકાણ કર્યું.
કંપનીએ સિલ્વર લેક, વિસ્ટા ઇક્વિટી પાર્ટનર્સ, જનરલ એટલાન્ટિક, KKR, મુબાડાલા, ADIA, TPG, L Catterton, PIF, Intel Capital અને Qualcomm Ventures સહિત વૈશ્વિક નાણાકીય અને વ્યૂહાત્મક રોકાણકારોના જૂથ પાસેથી લગભગ 15.2% હિસ્સા માટે આશરે ₹74,745 કરોડ એકત્ર કર્યા.
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હાલમાં જિયો પ્લેટફોર્મ્સની પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂડીમાં 66.43% હિસ્સો ધરાવે છે. મેટા અને ગુગલ સંયુક્ત રીતે 17.71% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે બાકીનો હિસ્સો અન્ય રોકાણકારો પાસે છે.
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