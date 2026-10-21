Jioના IPOને રોકાણકારોનો જોરદાર રિસ્પોન્સ, ખુલતાની સાથે જ 100 મિનિટમાં ફૂલ સબસ્ક્રાઇબ ઇશ્યૂ થયો
Jio પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડનો પબ્લિક ઓફર (IPO) બુધવારે ખુલ્યાની 100 મિનિટની અંદર સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઇ ગયો છે. અત્યાર સુધીનો સૌથી ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ થયેલો આ IPO છે.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 1:03 PM IST
નવી દિલ્હી: Jio પ્લેટફોર્મ્સ લિમિટેડનો પબ્લિક ઓફર (IPO) બુધવારે ખુલ્યાની 100 મિનિટની અંદર સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઇ ગયો છે. અત્યાર સુધીનો સૌથી ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ થયેલો આ IPO છે.
BSEની વેબસાઇટના આંકડા અનુસાર, 30,213 કરોડ રૂપિયાની આ ઓફર (જેની પ્રાઇસ બેન્ડ 1,065 રૂપિયાથી 1,119 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે)માં સૌથી પ્રથમ રોકાણકારોએ રસ દાખવ્યો હતો. ક્વોલિફાઇડ ઇંસ્ટીટ્યૂશન બાયર્સ (QIBs) માટે અનામત ભાગની પ્રથમ 10 મિનિટમાં સબસ્ક્રાઇબ થઇ ગયો અને 30 મિનિટ કરતા પણ ઓછા સમયમાં લગભગ 2 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થઇ ગયો છે.
બાદમાં QIB ભાગ 2.86 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થઇ ગયો જ્યારે કૂલ ઇશ્યૂ 0.83 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. આંકડા અનુસાર, ખુલવાની 100 મિનિટની અંદર જ સંપૂર્ણ ઇશ્યૂ પુરી રીતે સબસ્ક્રાઇબ થયું હતું. આ ઇશ્યૂ 23 ઓક્ટોબર સુધી ખુલ્લુ રહેશે. આ હ્યુંડાઇ મોટર ઇન્ડિયાના 27,870 કરોડ રૂપિયાના 2024 IPOને પાછળ છોડીને વેલ્યૂના હિસાબથી ભારતનો સૌથી મોટો IPO બનવા જઇ રહ્યો છે.
1,065 રૂપિયાથી 1,119 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડના ઉપલા સ્તરે, જિયોનું મૂલ્યાંકન આશરે 108 અબજ અમેરિકન ડૉલર થાય છે. આ ઇશ્યૂમાં 27 કરોડ સુધીના નવા શેર જારી કરવામાં આવી રહ્યા છે; તેમાં 'ઓફર ફોર સેલ (OFS)નો સમાવેશ નથી, જેનો અર્થ એ છે કે હાલના શેરધારકો પોતાના શેર વેચી રહ્યા નથી.
સોમવારે, પબ્લિક ઓફર પહેલાં, કંપનીએ 212 'એન્કર રોકાણકારો'ને પ્રાઇસ બેન્ડના ઉપલા સ્તરે એટલે કે, 1,119 પ્રતિ શેરના ભાવે આશરે રૂપિયા 8,110 કરોડના શેર ફાળવ્યા હતા. આ બાબતથી વાકેફ લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, એન્કર રોકાણકારો તરફથી 2.5 લાખ કરોડથી વધુની બોલીઓ મળી હતી, જે ઉપલબ્ધ શેર કરતાં 30 ગણાથી પણ વધુ હતી. સૂત્રએ જણાવ્યું કે કૂલ માંગ આશરે 26 અબજ અમેરિકન ડૉલર હતી.
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આકાશ અંબાણીએ જણાવ્યું હતું કે, જિયો પ્લેટફોર્મ્સને વિશ્વાસ છે કે તેની ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને ક્લાઉડ ક્ષેત્રની મહત્ત્વાકાક્ષાઓ ટેલિકોમ ઉપરાંત અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ વિકાસને વેગ આપશે. તેમણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની આ પેટાકંપનીને એક ટેકનોલોજી કંપની તરીકે રજૂ કરી હતી. આ IPO ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો IPO બનવા જઇ રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: