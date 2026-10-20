Jio Platformsએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કર્યા ₹8,109 કરોડ; 30 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું
ભારત અને વિશ્વભરના મોટા રોકાણકારોએ જિયો પ્લેટફોર્મ્સમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
Published : October 20, 2026 at 5:37 PM IST
નવી દિલ્હી: શેરબજારમાં રોકાણ કરતા લોકો માટે મોટા સમાચાર છે. મુકેશ અંબાણીની કંપની 'જિયો પ્લેટફોર્મ્સ' (Jio Platforms)નો મેગા IPO આવતીકાલે, બુધવાર, 21 ઓક્ટોબરના રોજ સામાન્ય જનતા માટે ખૂલવા જઈ રહ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારો માટે ખૂલે તે પહેલાં જ, આ IPOએ બજારમાં ભારે ચર્ચા જગાવી દીધી છે. ભારત અને વિશ્વભરના મોટા રોકાણકારોએ જિયો પ્લેટફોર્મ્સમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
સોમવારે જ્યારે મોટા સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે આઈપીઓ (IPO) ખુલ્યો, ત્યારે તેને અપેક્ષા કરતાં 30 ગણી વધુ બોલીઓ મળી હતી. બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જિયોએ આ હિસ્સા દ્વારા આશરે ₹8110 કરોડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું; જોકે, મોટા રોકાણકારોએ કુલ ₹2.5 લાખ કરોડથી વધુની બોલીઓ લગાવી હતી. રોકાણકારોના આ જબરદસ્ત ઉત્સાહને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપનીએ પ્રાઈસ બેન્ડના ઉપલા રેટ એટલે કે પ્રતિ શેર ₹1119ના ભાવે 212 મોટા રોકાણકારોને ₹8,109.85 કરોડના શેર ફાળવ્યા છે.
આ મોટા દિગ્ગજોએ લગાવ્યા પૈસા
જિયોના આ આઈપીઓમાં પૈસા લગાવવા માટે દુનિયાભરના મોટા નામોમાં હોડ જોવા મળી
ગ્લોબલ કંપનીઓ: વિશ્વની સૌથી મોટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની બ્લેકરૉક ઉપરાંત ફિડેલિટી, જેપી મોર્ગન, કેપિટલ ગ્રુપ અને ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન જેવા ઉદ્યોગ દિગ્ગજોએ નોંધપાત્ર રકમનું રોકાણ કર્યું છે.
વિદેશી સરકારી ફંડઃ સિંગાપોર (GIC), અબુ ધાબી (ADIA), કતાર (QIA) અને નોર્વેના સરકારી રોકાણ ફંડ્સે પણ જિયોમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો મેળવ્યો છે.
ભારતીય કંપનીઓ: દેશની સૌથી મોટી સરકારી વીમા કંપની, LIC ઉપરાંત, SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, HDFC, ICICI પ્રુડેન્શિયલ અને કોટક મહિન્દ્રા જેવી અગ્રણી સ્થાનિક ફંડ હાઉસ કંપનીઓએ પણ તેમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું છે.
આવતીકાલથી તમારા માટે ખુલશે એક તક; અહીં જાણો ખાસ વાત
મોટા રોકાણકારો બાદ, હવે સામાન્ય જનતા (રિટેલ રોકાણકારો) પણ આવતીકાલથી આ IPOમાં રોકાણ કરી શકશે.
તારીખો નોંધી લો: આ IPO આવતીકાલે, બુધવારે, 21 ઓક્ટોબરના રોજ ખુલશે અને શુક્રવાર, 23 ઓક્ટોબરના રોજ બંધ થશે.
શેરની કિંમત: કંપનીએ દરેક શેર માટે ₹1,065થી ₹1,119ની પ્રાઇસ રેન્જ નક્કી કરી છે.
ઓછામા ઓછું રોકાણ: રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 12 શેર (એક લોટ) ખરીદવા જરૂરી છે. પ્રાઇસ રેન્જની ઉપલી મર્યાદાને ધ્યાનમાં લેતા, આ માટે ઓછામાં ઓછા ₹13,428નું રોકાણ કરવું પડશે.
કુલ સાઈજ: આ IPO દ્વારા કંપની કુલ ₹30,213 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરી રહી છે.
આ IPOની એક નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, તેની મૂળ કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (જેની પાસે Jioમાં 66.43% હિસ્સો છે), પોતાના હાલના શેર વેચી રહી નથી. કંપની બજારમાં સંપૂર્ણપણે નવા શેર લાવી રહી છે. આ IPOમાંથી મળનારી રકમનો ઉપયોગ Jio Infocommનું હાલનું દેવું ચૂકવવા માટે કરવામાં આવશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય કંપનીને સંપૂર્ણપણે દેવામુક્ત બનાવવાનો છે. બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ પબ્લિક ઇશ્યૂ ભારતીય શેરબજારમાં ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યો છે.
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