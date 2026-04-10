જયપ્રકાશ ગૌડે વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ; કહ્યું - ગૌમત અદાણીના હાથમાં સુરક્ષિત છે જેપી એસોસિએટ્સનો વારસો
જેપી ગૌડે CoCના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું, દેવામાં ડૂબેલી જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સના સંપાદન અંગે અદાણી ગ્રુપમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો
Published : April 10, 2026 at 7:47 PM IST
નવી દિલ્હી: જેપી ગ્રુપ (Jaypee Group)ના સંસ્થાપક અને પૂર્વ ચેરમેન જયપ્રકાશ ગૌડે દેવામાં ડૂબેલી કંપની જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ (JAL)ના અદાણી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા અધિગ્રહણ પર પોતાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, ઋણદાતાઓની સમિતિ (CoC) દ્વારા લેવામાં આવેલો આ નિર્ણય અત્યંત પારદર્શી છે અને તે આનું સંપૂર્ણ સન્માન કરે છે.
અદાણીના નેતૃત્વ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જયપ્રકાશ ગૌડે કહ્યું કે, 'કમિટિ ઑફ ક્રેડિટર્સ (CoC)એ અદાણી ગ્રુપને સફળ સમાધાન આવેદકના રૂપમાં પસંદ કર્યું છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે ગૌતમ અદાણીના કુશળ નેતૃત્વમાં જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સનો વારસો નવી ઉર્જા, જવાબદારી અને નવા ઉદ્દેશ્યો સાથે આગળ વધારવામાં આવશે.' તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે, આ પગલું કંપની સાથે જોડાયેલા તમામ સ્ટેકહોલ્ડર્સની આંકાક્ષાઓ પૂરી કરશે.
નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયાની પ્રશંસા
ગૌરે સમગ્ર નાદારી નિરાકરણ પ્રક્રિયાના સંચાલનની પ્રશંસા કરી. લેણદારોની સમિતિ અને રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતાં, તેમણે જણાવ્યું કે સમગ્ર પ્રક્રિયા અપવાદરૂપે ન્યાયી અને પારદર્શક રહી છે. વધુમાં, તેમણે બિડિંગ રેસમાં ભાગ લેવા બદલ અદાણી ગ્રુપ તેમજ વેદાંતા ગ્રુપનો આભાર માન્યો.
1979માં શરૂ થઈ હતી સફર
કંપનીના ગૌરવપૂર્ણ દિવસોને ઊંડી લાગણી સાથે યાદ કરતાં, ગૌરે ટિપ્પણી કરી કે જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ લિમિટેડ ફક્ત એક કોર્પોરેટ એન્ટિટી નથી, પરંતુ 1979માં શરૂ થયેલી તેમના જીવનની એક લાંબી અને મહત્વપૂર્ણ સફરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જેપી ગ્રુપે રાષ્ટ્રને રાષ્ટ્રીય મહત્વની અસંખ્ય પ્રતિષ્ઠિત સંપત્તિઓ ભેટમાં આપી છે, જેમાં બુદ્ધ ઇન્ટરનેશનલ સર્કિટ, મુખ્ય હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ, નોંધપાત્ર સિમેન્ટ ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ અને 'વિશ ટાઉન' જેવા અસાધારણ સંકલિત ટાઉનશીપનો સમાવેશ થાય છે.
કાનૂની લડાઈમાં અદાણીને રાહત
આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા રજૂ કરાયેલા રિઝોલ્યુશન પ્લાન પર સ્ટે મૂકવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હરીફ બોલી લગાવનાર વેદાંતા ગ્રુપે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) ના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો, જેમાં અદાણીની આશરે રૂપિયા 14,535 કરોડની બોલી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. વેદાંતે દલીલ કરી હતી કે તેની પોતાની બોલી - આશરે રૂપિયા 17,000 કરોડની એટલે અદાણી કરતા વધારે હતી, છતાં લેણદારોએ અદાણીના પ્રસ્તાવને પસંદ કર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે આ મામલો પહેલાથી જ અંતિમ સુનાવણી માટે NCLAT સમક્ષ સૂચિબદ્ધ છે અને તેથી, આ તબક્કે હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
