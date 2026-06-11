શું ઇથેનોલ મિક્સ પેટ્રોલ તમારી કાર અને બાઇકને ભંગાર કરી દેશે? ટાંકી ફુલ કરતા પહેલા આ રિપોર્ટ વાંચજો
શું નવું ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ તમારા જૂના કે નવા વાહન માટે સલામત છે? ચાલો સમજીએ સમગ્ર બાબતને સરળ શબ્દોમાં
Published : June 11, 2026 at 6:00 PM IST
હૈદરાબાદ: કેન્દ્ર સરકારે દેશને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવા અને મોંઘા ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડવાના હેતુથી એક મોટો અને ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. સરકારે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા ઈંધણો પર 22% થી 30% સુધીની એક્સાઇઝ ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે માફ કરી દીધી છે. આ પગલાથી પેટ્રોલ પંપ પર નવા, ઓછા ખર્ચે પેટ્રોલ વેરિયન્ટ્સ - જેમ કે E22, E25, E27 અને E30 - ઉપલબ્ધ થવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય બાદ, વાહન માલિકોના મનમાં એક જ સવાલ છે કે શું તેમના હાલના કે નવા વાહનો આ પ્રકારના પેટ્રોલ પર ચાલવા માટે સલામત છે. ચાલો વિગતોને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ.
E22, E25, E27 અને E30 પેટ્રોલ શું છે?
અહીં, 'E' નો અર્થ 'ઇથેનોલ' થાય છે, અને તેની આગળ લખેલી સંખ્યા પેટ્રોલમાં મિશ્રિત ઇથેનોલની ટકાવારી દર્શાવે છે. ઇથેનોલ એ શેરડીના રસ, મકાઈ અથવા બગડેલા અનાજમાંથી ઉત્પન્ન થતો આલ્કોહોલનો એક પ્રકાર છે; તે પર્યાવરણને નુકસાન કરતું નથી.
- E22 પેટ્રોલ: 78% પેટ્રોલ અને 22% ઇથેનોલ ધરાવે છે.
- E25 પેટ્રોલ: 75% પેટ્રોલ અને 25% ઇથેનોલ ધરાવે છે.
- E27 પેટ્રોલ: 73% પેટ્રોલ અને 27% ઇથેનોલ ધરાવે છે.
- E30 પેટ્રોલ: 70% પેટ્રોલ અને 30% ઇથેનોલનું મિશ્રણ ધરાવે છે.
શું તમારું વાહન આ નવા પેટ્રોલ માટે સુરક્ષિત છે?
ઘણા લોકો માને છે કે જવાબ ના છે. ભારતમાં મોટાભાગના જૂના અને સામાન્ય વાહનો આ નવા બળતણ માટે સલામત નથી; પેટ્રોલમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ વધુ હોવા અંગે વાહનની સલામતી તેની ટેકનોલોજી પર આધાર રાખે છે. જો કે, જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીને આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે 1 એપ્રિલ, 2023 પહેલા વેચાયેલા વાહનો E10 બળતણ પર ચાલી શકે છે, જ્યારે આ તારીખ પછી વેચાયેલા વાહનો E20 ધોરણોનું પાલન કરતી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે E20 બળતણ માટે સલામતી ધોરણો BIS સ્પષ્ટીકરણો અને ઑટોમોટિવ ઈન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, અને ટેસ્ટ દ્વારા જાણવા મળ્યું છે કે, સ્ટાર્ટ કરવા અથવા મેટલ પ્લાસ્ટિકના પાર્ટ્સની કમ્પેટિબિલિટીની કોઈ સમસ્યા નથી. ગડકરીએ સંસદને એ પણ માહિતી આપી હતી કે E20-સુસંગત ન હોય તેવા જૂના વાહનોને સ્ક્રેપ અથવા તેમાં સુધારા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો
બજારમાં ઉપલબ્ધ ફક્ત વિશિષ્ટ 'ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ' કાર અને મોટરસાયકલો જ આ પ્રકારના પેટ્રોલને હેન્ડલ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે; તેમના એન્જિન આ કામ માટે અલગથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.
2023 પછી બનેલા વાહનો
એપ્રિલ 2023 પછી દેશમાં ઉત્પાદિત મોટાભાગની નવી કાર અને મોટરસાયકલો 20% ઇથેનોલ (E20) સુધીના પેટ્રોલ પર ચલાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ વાહનો માટે પણ, E22 અથવા E30 પેટ્રોલનો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે સલામત નથી.
2023 પહેલાના વાહનો
જો તમારું વાહન 2020 અથવા તે પહેલાંનું (BS4 એન્જિન) છે, તો તે ફક્ત 10% ઇથેનોલ (E10) સુધી જ હેન્ડલ કરી શકે છે. આવા વાહનોમાં આ નવા પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી એન્જિનમાં તાત્કાલિક અથવા સમય જતાં ખરાબી જોવા મળશે.
આ નવું પેટ્રોલ વાહનોને કેવી રીતે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે?
ઈથેનોલની પ્રકૃતિ પેટ્રોલ કરતા ઘણી અલગ હોય છે. જો તેનો ઉપયોગ સામાન્ય વાહનમાં આડેધડ રીતે કરવામાં આવે, તો તે એન્જિનને ચાર મુખ્ય પ્રકારના નુકસાન પહોંચાડી શકે છે:
- સ્પેરપાર્ટનું ઓગળવું અને સડવું: ઈથેનોલ ખૂબ જ તેજ હોય છે. તે ધીમે ધીમે એન્જિનની અંદર રબરની પાઈપો નળીઓ, પ્લાસ્ટિક સીલ અને એલ્યુમિનિયમના ભાગોને ઓગાળી દે છે. આનાથી પેટ્રોલની પાઈપ લીક થઈ શકે છે અને વાહનમાં આગ લાગવાનું જોખમ વધી શકે છે.
- પાણી જમા થવું અને કાટ લાગવો: ઈથેનોલ ઝડપથી હવામાંથી ભેજ (પાણી) શોષી લે છે. જો વાહન થોડા દિવસો માટે પાર્ક કરેલું રહે, તો પાણી અને પેટ્રોલ ટાંકીની અંદર અલગ થઈ જાય છે. આ પાણી એન્જિનમાં પ્રવેશી શકે છે અને કાટ પેદા કરી શકે છે, જેનાથી વાહનને સ્ટાર્ટ થવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે.
- એન્જિન ઓવરહિટીંગ: વધારે ઇથેનોલ ધરાવતું પેટ્રોલ ખૂબ જ ઝડપથી અને ઊંચા તાપમાને બળી જાય છે. સામાન્ય વાહનોમાં સ્પેરપાર્ટ્સ ઘણીવાર આ તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરી શકતા નથી, જેના કારણે એન્જિન વધુ ગરમ થઈ શકે છે અને વાહન ચલાવતી વખતે જામ થઈ શકે છે.
- માઇલેજમાં ઘટાડો: ઈથેનોલમાં શુદ્ધ પેટ્રોલ કરતાં ઓછી ઉર્જા હોય છે. પરિણામે, ઇંધણમાં ઇથેનોલનું પ્રમાણ જેટલું વધારે હશે, વાહનની માઇલેજ એટલી ઓછી હશે.. E30 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી માઇલેજ 7% થી 10% ઘટાડી શકાય છે.
નુકસાનથી બચવા માટે શું કરવું?
- વાહનની બુક વાંચો: તમારા વાહન સાથે આવેલી માર્ગદર્શિકા વાંચો અથવા કંપનીના શોરૂમનો સંપર્ક કરો જેથી તમારું વાહન કેટલું ઇથેનોલ (E10 અથવા E20) સહન કરી શકે છે તે જાણી શકાય.
- સસ્તા ભાવથી લલચાશો નહીં: ડ્યુટી હટવાને કારણે, E22 અથવા E30 પેટ્રોલ નિયમિત પેટ્રોલ કરતાં સસ્તું હોઈ શકે છે. જોકે, થોડા પૈસા બચાવવા માટે તમારા વાહન માટે યોગ્ય ન હોય તેવું ઇંધણ ભરશો નહીં.
- ફ્યૂલ એડિટિવનો ઉપયોગ કરો: બજારમાં ઇથેનોલથી બચાવનારા ખાસ લિક્વિડ મળે છે. મજબૂરીમાં મિક્સિંગવાળું પેટ્રોલ નખાવવું પડે તો તેને ટેન્કમાં નાખવામાં કાટ લાગવાનું જોખમ ઘટે છે.
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