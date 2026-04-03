ઇરાનથી ઓઇલ લઇને ભારત આવતું ટેન્કર અચાનક રસ્તો બદલી ચીન તરફ વળ્યું
ભારત માટે તેલ લઈને આવી રહેલા ઈરાની ટેંકર ચીન તરફ પ્રયાણ કર્યાનો સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ઘટનાના મુખ્ય કારણ ચૂકવણી સંબંધિત સમસ્યાઓને ગણાવી છે.
Published : April 3, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 4:26 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત માટે તેલ લઈને આવી રહેલા ઈરાની ટેંકરે માર્ગમાં જ અચાનક દિશા બદલીને ચીન તરફ પ્રયાણ કર્યાનો સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ ઘટનાના મુખ્ય કારણ તરીકે ચૂકવણી સંબંધિત સમસ્યાઓને ગણવામાં આવી રહી છે. ઈરાન અને ભારત વચ્ચે તેલ વ્યાપારમાં આ એક મોટો અવરોધ બની શકે છે, કારણ કે અમેરિકી પ્રતિબંધોને કારણે ડોલરમાં ચૂકવણી કરવામાં મુશ્કેલી છે અને રૂપિયા વ્યવસ્થા હજુ સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત નથી.
વહાણે માર્ગ બદલી ચીનનો રસ્તો પકડ્યો
સૂત્રો અનુસાર, ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પાસેથી તેલ લઈને ભારતના કોઈ એક બંદર તરફ આવી રહેલા ટેંકરે અચાનક પોતાનો માર્ગ બદલ્યો. જહાજ ટ્રેકિંગ ડેટા પરથી જાણવા મળ્યું કે તેણે ભારત તરફ જવાને બદલે ચીનના બંદર તરફ કેપ ટેકરી (દક્ષિણ ભારતના છેડા) પાસેથી પૂર્વ દિશામાં વળાંક લીધો. આ ટેંકર હવે ચીનના ઝોઉશાન અથવા તિયાનજિન બંદર તરફ જઈ રહ્યું હોવાની શક્યતા છે.
STORY | Ship carrying Iranian oil shifts course midway from India to China— Press Trust of India (@PTI_News) April 3, 2026
A US-sanctioned tanker carrying Iranian crude oil has rerouted mid-voyage from its previously indicated destination of India - where it would have marked the first such shipment in nearly seven years - to… pic.twitter.com/D7Vz7FEtdl
ચૂકવણીની સમસ્યા શું છે?
ભારત અને ઈરાન વચ્ચે તેલની ખરીદી બાબતે ચૂકવણીની સમસ્યા નવી નથી. 2018માં ઈરાન પર અમેરિકાએ ફરીથી કડક પ્રતિબંધો લાદ્યા બાદ ભારતે ઈરાન પાસેથી તેલ આયાત કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. તાજેતરમાં બંને દેશો વચ્ચે રૂપિયામાં ચૂકવણી કરવાની વ્યવસ્થા થઈ હતી, જેમાં ભારતીય રૂપિયામાં ઈરાની તેલની આયાતની બીલ ચૂકવવામાં આવે છે.
જોકે, ઈરાનને આ રકમ ભારતીય બેંકોમાં જ રાખવી પડે છે, જેનો ઉપયોગ તેઓ ભારતમાંથી ચોખા, ખાતર, દવા જેવા માલની આયાત માટે કરી શકે છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં આ પ્રક્રિયામાં વિલંબ થવાની ફરિયાદો ઈરાની બાજુએ કરી હતી. પરિણામે ઈરાને ભારતને તેલ મોકલવા અંગે અનિશ્ચિતતા દાખવી હતી.
ચીન ઈરાની તેલનો સૌથી મોટો ખરીદનાર
જણાવી દઈએ કે, ચીન હાલમાં ઈરાની તેલનો સૌથી મોટો ગ્રાહક છે. ચીન ઈરાન પાસેથી દરરોજ આશરે 10 લાખથી 12 લાખ બેરલ તેલ ખરીદે છે, તે પણ ઘણી વખત ડિસ્કાઉન્ટના ભાવે. ચીની કંપનીઓ ઈરાન સાથે યુઆન અને અન્ય ચલણમાં ચૂકવણી કરે છે, જે અમેરિકી પ્રતિબંધોને સીધા ટાળે છે. તેથી જ ઈરાની ટેંકર માટે ચીન વધુ સરળ બજાર છે.
ભારતીય અર્થતંત્ર પર અસર
જો ઈરાન પાસેથી તેલની આયાત પર અસર પડે છે, તો ભારતને વધુ મોંઘા ભાવે ખાડી દેશોમાંથી (જેમ કે સાઉદી અરેબિયા, ઈરાક, યુએઈ) તેલ ખરીદવું પડશે. ઈરાન ભારતને વિશેષ કિંમતો, લાંબી ચૂકવણી અવધિ અને દરિયાઈ વીમાની સુવિધા આપતું હતું. આ ફાયદા ગુમાવવાથી ભારતને તેલ આયાત બિલમાં વધારો સહન કરવો પડી શકે છે. તેની સીધી અસર ફુગાવા અને ઉર્જા સુરક્ષા પર પડશે.
ભારત સરકારની શું યોજના છે?
ભારત સરકાર હજુ આ અંગે સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી. પરંતુ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેલ મંત્રાલય અને વિદેશ મંત્રાલય બંને આ મામલે ઈરાની અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. વૈકલ્પિક ચૂકવણી માર્ગો (જેમ કે બહુરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા, રૂબલ અથવા યુઆનમાં વેપાર) પર વિચારણા ચાલી રહી છે. જો કે, અમેરિકી પ્રતિબંધોના ડરથી કોઈપણ સીધી ડોલર-આધારિત ચૂકવણી શક્ય નથી.
આ પરિસ્થિતિ જો લાંબો સમય ચાલે તો ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા માટે પડકાર ઊભો થઈ શકે છે. ઈરાન ભારત માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દેશ છે, ખાસ કરીને ચાબહાર બંદરના વિકાસમાં. હવે જોવાનું રહેશે કે ભારત-ઈરાન વચ્ચે તેલનો વ્યાપાર ફરી શરૂ થાય છે કે વધુ ટેંકર ચીન તરફ વળી જાય છે.
