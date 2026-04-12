પરિણામ વિનાની ઈરાન-અમેરિકા વાતચીત, ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતો અને મોંઘવારીના આંકડા નક્કી કરશે શેર માર્કેટની દિશા: વિશ્વેષક
By PTI
Published : April 12, 2026 at 6:44 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાન અને અમેરિકાની વચ્ચે પાકિસ્તાનમાં થયેલી વાતચીત કોઈ પરિણામ વિના પૂરી થઈ. આનાથી સોમવારે શેરમાર્કેટ ખુલવા અંગે રોકાણકારોની ધારણા પર અસર પડી શકે છે. વિશ્લેષકોએ આ અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે.
વિશ્લેષકોએ જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયા સાથે ઘટનાક્રમ આ અઠવાડિયે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પણ બજારની દિશા નક્કી કરશે. આ અઠવાડિયું ટૂંકું રહેશે, કારણ કે મંગળવારે ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે બજારો બંધ રહેશે. રવિવારે ઈરાનના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, યુએસ તરફથી વધુ પડતી માંગણીઓને કારણે વાટાઘાટો કોઈ કરાર વિના સમાપ્ત થઈ. જોકે, ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બકાઈએ કહ્યું કે કુટનીતિ ક્યારેય સમાપ્ત થતી નથી.
યુએસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે કહ્યું કે, શાંતિ કરાર થઈ શક્યો નથી કારણ કે ઈરાને તેના પરમાણુ કાર્યક્રમમાંથી પીછેહઠ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. યુએસ પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરનારા ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સે કહ્યું કે, યુએસ પક્ષે તેની અંતિમ અને શ્રેષ્ઠ ઓફર કરી હતી, પરંતુ તે સ્વીકારવામાં આવી ન હતી. દરમિયાન, ઈરાની પક્ષે કહ્યું કે કેટલાક મુદ્દાઓ પર કરાર થયા હતા, પરંતુ બે થી ત્રણ મુખ્ય વિષયો પર મતભેદો રહ્યા. ગયા અઠવાડિયે, યુએસ-ઈરાન યુદ્ધવિરામ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડા બાદ બજારમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો હતો. ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ $100 ની નીચે આવી ગયું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, BSE સેન્સેક્સ 4,230.7 પોઈન્ટ અને NSE નિફ્ટી 1,337.5 પોઈન્ટ વધ્યા.
લાઈવલોંગ વેલ્થ રિસર્ચ વિશ્લેષક હરિપ્રસાદ કે.એ જણાવ્યું હતું કે નિફ્ટી50 હાલમાં એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે છે. 24,000ના આંકને પાછો મેળવ્યા પછી બજાર સાવચેતીભર્યો આશાવાદ દર્શાવી રહ્યું હતું, પરંતુ વાટાઘાટોની નિષ્ફળતાએ નજીકના ભવિષ્યના દૃષ્ટિકોણને બદલી નાખ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "ઉકેલ વિના વાટાઘાટોના નિષ્કર્ષથી બજારમાં નવી અસ્થિરતા આવવાની શક્યતા છે, જે સંઘર્ષના પ્રારંભિક તબક્કામાં જોવા મળી હતી."
તેમના મતે, સોમવારે મુખ્ય સૂચકાંકો નીચા સ્તરે ખુલી શકે છે. આ અઠવાડિયે, બજાર ફુગાવાના ડેટા, ચોથા ક્વાર્ટરના કંપની પરિણામો અને વિદેશી રોકાણકારોની પ્રવૃત્તિથી પણ પ્રભાવિત થશે.
રેલિગેર બ્રોકિંગના સંશોધન વડા અજિત મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, રોકાણકારો વિપ્રો, HDFC બેંક અને ICICI બેંક જેવી મોટી કંપનીઓના પરિણામો પર નજર રાખશે. વધુમાં, ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) ડેટા 13 એપ્રિલે અને જથ્થાબંધ ભાવ સૂચકાંક (WPI) ડેટા 14 એપ્રિલે જાહેર કરવામાં આવશે, જે ફુગાવાના વલણો સૂચવશે.
