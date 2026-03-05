એકથી ત્રણ સપ્તાહમાં ખતમ થઈ શકે છે ઈરાન-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ, અર્થશાસ્ત્રીએ શેરબજાર અને ક્રૂડની કિંમતો પર આપ્યો મોટો રિપોર્ટ
ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયલના હુમલાઓને કારણે તેલના ભાવમાં વધારો થયો અને એશિયન બજારો તૂટ્યાં પરંતુ નિષ્ણાતો કહે છે કે લશ્કરી સંઘર્ષ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ઘેરાઈ રહેલા સૈન્ય સંકટની વચ્ચે વૈશ્વિક બજારોએ મિશ્ર પ્રતિસાદ આપ્યો છે. ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના સંયુક્ત હુમલા બાદ રોકાણકારોમાં ચિંતા તો છે પરંતુ બજારે અત્યાર સુધી કોઈ મોટા કડાકા કે ગભરાટના સંકેત આપ્યા નથી. આર્થિક નિષ્ણાંતો અનુસાર, રોકાણકોરો આ સ્થિતિને અત્યારે એક 'અસ્થાયી સંકટ' તરીકે જોઈ રહ્યા છે.
ETV ભારત દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ડેટાના વિશ્લેષણ મુજબ, 4 માર્ચ, 2026 ના રોજ વિશ્વભરના બજારોમાં અલગ અલગ વલણો જોવા મળ્યા.
એશિયન બજારોમાં સુસ્તી: યુદ્ધના કેન્દ્રની નિકટતા અને પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપના ભયને કારણે ગુરુવારે એશિયન શેરબજારોમાં ઘટાડો થયો. ભારતના BSE અને NSE નિફ્ટી, જાપાનના નિક્કી અને ચીનના શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ જેવા મુખ્ય સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ થયા.
વેસ્ટર્ન માર્કેટમાં હરિયાળી: આનાથી વિપરીત, યુએસ અને યુરોપિયન બજારો હકારાત્મક રહ્યા. યુએસમાં ડાઉ જોન્સ, નાસ્ડેક અને S&P 500 વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. FTSE, DAX અને CAC 40 જેવા મુખ્ય યુરોપિયન સૂચકાંકોમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો.
ક્રૂડ ઓઇલ અને સુરક્ષિત રોકાણની સ્થિતિ
હુમલાના સમાચાર ફેલાતાં, રોકાણકારો સોનું, યુએસ ડોલર અને ટ્રેઝરી બોન્ડ જેવા સલામત આશ્રયસ્થાનો તરફ વળ્યા.
આ તણાવની સીધી અસર ક્રૂડ ઑઇલના ભાવ પર પડી. હુમલા પહેલા, બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ પ્રતિ બેરલ $70 ની આસપાસ ટ્રે હતું, જે 3 માર્ચે વધીને $80 થી વધુ થઈ ગયું. જોકે, બીજા દિવસે તે થોડું ઓછું થયું અને $78 પ્રતિ બેરલ સ્થિર થયું. નિષ્ણાતો કહે છે કે બજાર હાલમાં તેલની "અછત" વિશે નહીં, પરંતુ પુરવઠા માર્ગોમાં "વિક્ષેપો" વિશે ચિંતિત છે.
નિષ્ણાતોનું મૂલ્યાંકન: યુદ્ધ કેટલો સમય ચાલશે?
લંડન સ્થિત અગ્રણી થિંક ટેન્ક, ઓક્સફોર્ડ ઇકોનોમિક્સના અર્થશાસ્ત્રીઓએ આ યુદ્ધ પર સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ શેર કર્યો છે. વૈશ્વિક મેક્રો સ્ટ્રેટેજિસ્ટ કેસિડી એન્સવર્થ-ગ્રેસના મતે, આ હુમલો જૂન 2025 માં અગાઉના હુમલા કરતા ઘણો તીવ્ર અને મોટા પાયે છે.
તેમણે કહ્યું, "ઈરાની નેતૃત્વને નિશાન બનાવવાથી શાસન માટે અસ્તિત્વનો ખતરો છે. આ હોવા છતાં, અમે અંદાજ લગાવીએ છીએ કે આ લશ્કરી સંઘર્ષ 1 થી 3 અઠવાડિયા સુધી ચાલશે. ભલે તે નોંધપાત્ર રીતે વધશે, તે બે મહિનાથી વધુ ચાલવાની શક્યતા નથી."
ઉર્જા સુરક્ષા અને ઉત્પાદન કટોકટી
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સી (IEA) પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. IEA ના અહેવાલ મુજબ, જોકે તેલ ઉત્પાદન માળખાને સીધું નુકસાન થયું નથી, પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા સપ્લાયમાં વિક્ષેપોને કારણે કેટલાક ઓપરેટરોએ ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે. આનાથી માત્ર ક્રૂડ ઓઇલ જ નહીં પરંતુ રિફાઇન્ડ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) સપ્લાય પર પણ અસર પડી રહી છે.
વૈશ્વિક અર્થતંત્ર હાલમાં એક નિર્ણાયક તબક્કે છે. જો આગામી થોડા અઠવાડિયામાં અપેક્ષા મુજબ સંઘર્ષ શાંત થઈ જાય, તો બજારો ટૂંક સમયમાં સામાન્ય થઈ જશે. જો કે, જો સપ્લાય રૂટ (હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ) લાંબા સમય સુધી બંધ રહેશે, તો તે વૈશ્વિક ફુગાવાને ફરીથી વધારી શકે છે.
