ETV Bharat / business

રૂપિયા કમાવવાની સુવર્ણ તક, 17થી 21 એપ્રિલ સુધી ખુલશે સિટિયસ અને મેહુલ ટેલિકોમના IPO

સિટિયસ ટ્રાન્સનેટ ઇન્વિટનો IPO 17થી 21 એપ્રિલ, રૂપિયા 1340 કરોડ ભેગા કરવાનું છે લક્ષ્ય, 24 એપ્રિલે BSE-NSE પર થશે લિસ્ટિંગ.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય શેરબજારમાં આવતા અઠવાડિયે પ્રાઇમરી માર્કેટમાં ઘણી હલચલ જોવા મળશે. મેઇનબોર્ડ અને SME (નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો) બંને સેગમેન્ટમાં અનેક કંપનીઓના IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલી રહ્યા છે. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ટેલિકોમ અને પાવર જેવા અલગ-અલગ ક્ષેત્રોની આ કંપનીઓ બજારમાંથી ભંડોળ ઊભું કરવાની તૈયારીમાં છે.

સિટિયસ ટ્રાન્સનેટ ઇન્વિટ (InvIT)

આવતા અઠવાડિયે ખુલનારા IPOમાં 'સિટિયસ ટ્રાન્સનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ'નો ઇશ્યૂ ખૂબ ચર્ચામાં છે. આ એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ (InvIT) છે, જે મુખ્યત્વે રસ્તા અને ટ્રાન્સમિશન જેવા મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, આ IPO 17 એપ્રિલે ખુલશે અને 21 એપ્રિલ 2026ના રોજ બંધ થશે. કંપની આ ઇશ્યૂ દ્વારા લગભગ 1340 કરોડ રૂપિયા ઊભા કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેની ફાળવણી (અલોટમેન્ટ) 22 એપ્રિલે થશે અને શેરોની લિસ્ટિંગ 24 એપ્રિલે BSE અને NSE પર થવાની અપેક્ષા છે.

મેહુલ ટેલિકોમનો SME IPO

ટેલિકોમ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી કંપની 'મેહુલ ટેલિકોમ'નો IPO પણ 17 એપ્રિલથી 21 એપ્રિલ વચ્ચે રોકાણ માટે ખુલશે. કંપનીનો લક્ષ્ય આ ફ્રેશ ઇશ્યૂ દ્વારા લગભગ 28 કરોડ રૂપિયા ઊભા કરવાનો છે. આ SME IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹96 થી ₹98 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેના શેરોની લિસ્ટિંગ 24 એપ્રિલે BSE ના SME પ્લેટફોર્મ પર થવાની સંભાવના છે.

ચાલુ IPO અને નવી લિસ્ટિંગ

બજારમાં પહેલાથી જ કેટલાક IPO ખુલ્લા છે, જેમાં રોકાણકારો દાવ લગાવી શકે છે. પાવર ક્ષેત્રની કંપની 'ઓમ પાવર ટ્રાન્સમિશન'નો 150.06 કરોડ રૂપિયાનો IPO 9 એપ્રિલે ખુલ્યો હતો અને તે 13 એપ્રિલે બંધ થઈ રહ્યો છે. તેનો પ્રાઇસ બેન્ડ ₹166 થી ₹175 પ્રતિ શેર છે. આ ઉપરાંત રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા 'પ્રોપશેર સેલેસ્ટિયા' (REIT)નો IPO 16 એપ્રિલ સુધી ખુલ્લો રહેશે.

બીજી બાજુ, જે રોકાણકારોએ પાછલા અઠવાડિયામાં IPOમાં પૈસા લગાવ્યા હતા, તેમના માટે પણ આવતું અઠવાડિયું ખાસ છે. 'એમિયાક ટેક્નોલોજીઝ' અને 'સેફ્ટી કંટ્રોલ્સ'ના શેરોની લિસ્ટિંગ 13 એપ્રિલે BSE SME પ્લેટફોર્મ પર થવા જઈ રહી છે.

રોકાણકારો માટે જરૂરી સલાહ

બજાર નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે IPOમાં પૈસા લગાવતા પહેલા રોકાણકારોએ કંપનીના નાણાકીય રેકોર્ડ, ભવિષ્યની યોજનાઓ અને દેવાની સ્થિતિ પર બારીકાઈથી નજર કરવી જોઈએ. કારણ કે હાલમાં શેરબજારમાં ઉતાર-ચડાવનો દૌર ચાલુ છે, તેથી કોઈપણ પ્રકારના રોકાણ પહેલાં પોતાના નાણાકીય સલાહકાર સાથે ચર્ચા કરવી જરૂરી છે.

TAGGED:

NEW LISTING ANS IPOS
IPO OPENING NEXT
CITIUS TRANSNET INVIT
MEHUL TELECOM SME
UPCOMING IPOS INDIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.