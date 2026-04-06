સંકટ વચ્ચે કોમર્શિયલ LPGની સપ્લાય 70% સુધી પૂર્વવત થઈ, ઘરેલુ આપૂર્તિ સામાન્ય: ઈન્ડિયન ઓઈલ
IOCLએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ભલે ઈમ્પોર્ટમાં કોઈ સમસ્યા આવી, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ ઝડપથી સામાન્ય થઈ રહી છે.
Published : April 6, 2026 at 3:14 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાન અને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે ઉર્જા સંકટ વચ્ચે, જાહેર ક્ષેત્રની તેલ કંપની, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOCL) એ નોંધપાત્ર રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. સોમવારે, કંપનીએ જાહેરાત કરી હતી કે કોમર્શિયલ LPGનો પુરવઠો હવે તેના કટોકટી પહેલાના સ્તરના 70 ટકા સુધી પાછો આવી ગયો છે.
સપ્લાય ચેન અને પ્રાથમિકતા
IOCL એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આયાતમાં કેટલાક વિક્ષેપો હોવા છતાં, પરિસ્થિતિ હવે ઝડપથી સામાન્ય થઈ રહી છે. કંપનીનું પ્રાથમિક ધ્યાન અનિશ્ચિતતાના આ સમયગાળા દરમિયાન ઘરો અને વ્યવસાયોને ઊર્જાની અછતનો સામનો ન કરવો પડે તેની ખાતરી કરવાનું છે. વિતરણને સંતુલિત કરવા માટે, હોસ્પિટલો, ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
ઘરેલુ રસોઈ ગેસની સ્થિતિ
પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે જનતાને ખાતરી આપી છે કે ઘરેલુ LPGની કોઈ અછત નથી.
રેકોર્ડ ડિલિવરી: ફક્ત 4 એપ્રિલના રોજ, દેશભરમાં 5.1 મિલિયનથી વધુ ઘરેલુ સિલિન્ડર પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
ઓનલાઈન બુકિંગ: 'ડિજિટલ ઈન્ડિયા' પહેલ તરફ આગળ વધતા, ઓનલાઈન બુકિંગનું પ્રમાણ 95 ટકા સુધી પહોંચી ગયું છે.
સુરક્ષા અને પારદર્શિતા: કાળાબજારને રોકવા માટે, 'ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ' (DAC) આધારિત ડિલિવરીનો અમલ 53% થી વધારીને 90% કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે ગ્રાહકોને બુકિંગ માટે ફક્ત ડિજિટલ ચેનલોનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી છે.
5 કિલોગ્રામના 'છોટુ' સિલિન્ડરોની માંગમાં વધારો
પ્રવાસીઓ અને નાના દુકાનદારોમાં 'છોટુ' તરીકે ઓળખાતા 5 કિલોગ્રામના LPG સિલિન્ડરની માંગમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 23 માર્ચથી, આવા આશરે 660,000 સિલિન્ડર વેચાયા છે. આ સિલિન્ડરોની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તેઓ ફક્ત માન્ય ઓળખ કાર્ડ (આઈડી પ્રૂફ) રજૂ કરીને ખરીદી શકાય છે; રહેઠાણનો કોઈ પુરાવો જરૂરી નથી.
રિફાઈનરીઓ અને ઈંધણનો સ્ટોક
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશભરની બધી રિફાઈનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે. ક્રૂડ ઓઈલનો પૂરતો ભંડાર છે, અને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે. વિદેશી આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
અધિકારીઓએ નાગરિકોને ગભરાટમાં ખરીદી કરવાથી દૂર રહેવા અને બિનજરૂરી બુકિંગ કરવાનું ટાળવાની અપીલ કરી છે. સરકાર અને તેલ કંપનીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહી છે જેથી સપ્લાય ચેઇનમાં કોઈ વિક્ષેપ ન પડે.
