પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં એકસાથે કરો રોકાણ, 5 વર્ષ સુધી દર મહિને થશે કમાણી
આ સ્કીમ ખાસ કરીને રિટાયર્ડ કર્મચારીઓ, સીનિયર નાગરિકો માટે ઘણી ઉપયોગી છે.
Published : November 28, 2026 at 1:21 PM IST
હૈદરાબાદ: શેરબજારના જોખમ વગર દર મહિને આવક મેળવવા ઇચ્છતા રોકાણકારો માટે, 'પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ' (POMIS) એક સારો વિકલ્પ બની રહી છે. ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થિત આ નાની બચત યોજનામાં, ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર 2026ના ત્રિમાસિક ગાળા માટે વાર્ષિક 7.4% વ્યાજ દર આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ યોજનાની મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે, એકવાર રકમનું રોકાણ કર્યા પછી, તેના પછીના મહિનાથી જ તમારા ખાતામાં નિયમિત આવક જમા થવાનું શરૂ થઇ જાય છે.
5 લાખના રોકાણ પર કેટલું રિટર્ન મળશે?
જો કોઈ રોકાણકાર આ યોજનામાં એકસાથે ₹5 લાખ જમા કરાવે, તો 7.4%ના વાર્ષિક વ્યાજ દર મુજબ તેમને વાર્ષિક ₹37,000નું વ્યાજ મળશે. જ્યારે આ રકમને 12 મહિનામાં વહેંચવામાં આવે, ત્યારે રોકાણકારને દર મહિને અંદાજે ₹3,083ની આવક મળે છે. આ માસિક ચૂકવણી સતત 5 વર્ષના સમયગાળા સુધી મળતી રહે છે.
5 વર્ષની મુદ્દત પૂર્ણ થવા પર, રોકાણકારને માત્ર વ્યાજ પેટે કૂલ ₹1,85,000 મળશે, જ્યારે મૂળ રોકાણ કરેલી ₹5 લાખની રકમ સંપૂર્ણપણે પરત મળી જશે, જે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રહે છે. આમ, રોકાણકારને કુલ ₹6.85 લાખની રકમ પ્રાપ્ત થશે.
રોકાણની મર્યાદા અને નિયમો
પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં ન્યૂનતમ ₹1,000 જમા કરાવીને ખાતું ખોલાવી શકાય છે. મહત્તમ રોકાણ મર્યાદાની વાત કરીએ તો, એક વ્યક્તિગત ખાતામાં ₹9 લાખ સુધી અને સંયુક્ત (જોઈન્ટ) ખાતામાં (જેમાં વધુમાં વધુ ત્રણ પુખ્ત વ્યક્તિઓ સામેલ હોઈ શકે છે) ₹15 લાખ સુધીની રકમ જમા કરાવી શકાય છે. આ યોજનામાં 5 વર્ષનો 'લોક-ઈન' સમયગાળો (એટલે કે રકમ ઉપાડવા પર પ્રતિબંધનો સમયગાળો) હોય છે.
સમય પહેલા રકમ ઉપાડવા અંગેની શરતો
યોજનાના નિયમો અનુસાર, ખાતું ખોલ્યાના પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન તેમાંથી રકમ ઉપાડી શકાતી નથી. જો ખાતું 1થી 3 વર્ષની વચ્ચે બંધ કરવામાં આવે, તો જમા રકમમાંથી 2% દંડ (પેનલ્ટી) કાપવામાં આવે છે. જો ખાતું 3થી 5 વર્ષની વચ્ચે બંધ કરવામાં આવે, તો 1% રકમ કાપવામાં આવે છે.
આ યોજના કોના માટે ફાયદાકારક?
આ સ્કીમ ખાસ કરીને રિટાયર્ડ કર્મચારીઓ, સીનિયર નાગરિકો અને એવા પરિવારો માટે ઉપયોગી છે જેઓ પોતાની બચતને સુરક્ષિત રાખવા સાથે ઘરના માસિક ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે નિયમિત વધારાની આવક મેળવવા માંગે છે. જોકે, રોકાણકારોએ એ નોંધવું જોઇએ કે આ યોજનામાંથી મળતી વ્યાજની આવક પર ટેક્સ લાગે છે અને તે આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ કર લાભો માટે પાત્ર નથી. ખાતું ખોલાવવા માટે, તમે તમારૂં આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ આપીને તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં અરજી કરી શકો છો.
(ડિસ્ક્લેમર: આ લેખ માત્ર માહિતીના ઉદ્દેશ્યથી લખવામાં આવ્યો છે; કોઇ પણ યોજનામાં રોકાણ કરતા પહેલા નિયમોની તપાસ કરો અને પોતાના નાણાકીય સલાહકાર સાથે ચર્ચા જરૂર કરો.)
આ પણ વાંચો: