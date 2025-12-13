મોંઘવારી ખાઈ જશે તમારી બચત! 20 વર્ષ બાદ 1 કરોડની કિંમત માત્ર 31 લાખ?
લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે નિવૃત્તિ માટે 1 કરોડ રૂપિયા પૂરતા છે, પરંતુ ફુગાવો ધીમે ધીમે તેની ખરીદ શક્તિ ઘટાડે છે. સંપૂર્ણ ગણતરી જાણો.
Published : December 13, 2025 at 3:12 PM IST
હૈદરાબાદ: લોકો ઘણીવાર વિચારે છે કે નિવૃત્તિ માટે ₹1 કરોડ બચાવવાથી સુરક્ષિત અને આરામદાયક ભવિષ્યની ખાતરી મળે છે. પરંતુ આર્થિક વાસ્તવિકતા એ છે કે આજે ₹1 કરોડ આવનારા વર્ષોમાં એટલો જ મૂલ્ય રાખશે નહીં. આનું મુખ્ય કારણ ફુગાવો છે, જે ધીમે ધીમે પૈસાના વાસ્તવિક મૂલ્યને ઘટાડી રહ્યો છે.
ભવિષ્યમાં ₹1 કરોડનું વાસ્તવિક મૂલ્ય
ફુગાવાને કારણે સમય જતાં તમારા પૈસાની ખરીદ શક્તિ ઘટતી જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, સરેરાશ ફુગાવાનો દર 6% ધારીએ તો, આજે ₹1 કરોડ ભવિષ્યમાં ઘણું ઓછું થઈ જશે.
- 2035 માં (10 વર્ષ પછી), ₹1 કરોડનું વાસ્તવિક મૂલ્ય આશરે ₹55.83 લાખ થશે.
- 2045 માં (20 વર્ષ પછી), તે ઘટીને આશરે ₹31.18 લાખ થશે.
- 2055 માં (30 વર્ષ પછી), ફક્ત ₹17.41 લાખ જ બચશે.
- અને 2075 માં (50 વર્ષ પછી), 1 કરોડ રૂપિયાનું વાસ્તવિક મૂલ્ય ફક્ત 5.42 લાખ રૂપિયા હશે.
આનો અર્થ એ થયો કે મૂલ્ય એ જ રહેશે, પરંતુ તેની ખરીદ શક્તિ 90% થી વધુ ઘટશે. આ જ કારણ છે કે ભવિષ્યની નાણાકીય સુરક્ષા માટે ફક્ત પૈસા બચાવવા પર આધાર રાખવો પૂરતો નથી.
માત્ર બચત પૂરતી નથી
માત્ર બચત ખાતામાં અથવા રોકડમાં પૈસા રાખવાથી ધીમે ધીમે તેનું મૂલ્ય ઘટે છે. નાણાકીય નિષ્ણાતો ઘણીવાર આને "શાંત કિલર" કહે છે, કારણ કે તે તમારી મહેનતથી કમાયેલી બચતને વર્ષ-દર-વર્ષ નબળી પાડે છે.
ફુગાવાને હરાવવા માટેના પગલાં
તો, નાણાકીય સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કયા પગલાં લેવા જોઈએ? સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે એવી જગ્યાએ પૈસાનું રોકાણ કરવું જે ફુગાવા કરતાં વધુ ઝડપથી વધે. આ માટેના વિકલ્પોમાં શેરબજાર, SIP (વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજનાઓ), રિયલ એસ્ટેટ, વ્યવસાયો અથવા સ્ટાર્ટઅપ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ સંપત્તિ લાંબા ગાળે ફુગાવા કરતાં વધુ ઝડપથી વધે છે, જેનાથી તમારી સંપત્તિ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિએ વધવા દે છે.
મુખ્ય વાત એ છે કે નિવૃત્તિ આયોજનની વાત આવે ત્યારે ફક્ત બચત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પૂરતું નથી. ભવિષ્યમાં નાણાકીય સુરક્ષા ફક્ત ફુગાવા અને રોકાણ વ્યૂહરચના બંનેને ધ્યાનમાં લઈને જ સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે. ફક્ત યોગ્ય રોકાણો કરીને અને લાંબા ગાળા માટે આયોજન કરીને જ તમે ખાતરી કરી શકો છો કે તમારા આજના પૈસા ભવિષ્યમાં સમાન મૂલ્ય ધરાવે છે.
