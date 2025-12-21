ઇન્ડિગો મુસાફરોને વળતર પરત આપશે, આ તારીખથી ચુકવણી થશે શરૂ
ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ 26 ડિસેમ્બરથી ફ્લાઇટ રદ થવાથી પ્રભાવિત મુસાફરોને 10,000 રૂપિયાના ટ્રાવેલ વાઉચર જારી કરશે, જેમાં DGCA પરિસ્થિતિ પર નજર રાખશે.
Published : December 21, 2025 at 12:38 PM IST
નવી દિલ્હી : ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં વ્યાપક ફ્લાઇટ રદ થવાથી પ્રભાવિત મુસાફરોને થોડી રાહત મળવાની છે. દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન ઇન્ડિગો આવતા અઠવાડિયાથી વળતર આપવાનું શરૂ કરશે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના માર્ગદર્શિકાને અનુસરીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સરકારે એરલાઇન્સને નિર્દેશ આપ્યો છે કે વળતર શક્ય તેટલી ઝડપથી તમામ પાત્ર મુસાફરો સુધી પહોંચે તેની ખાતરી કરવામાં આવે.
ઇન્ડિગો રુ.10,000ના ટ્રાવેલ વાઉચર જારી કરશે
26 ડિસેમ્બરથી, ઇન્ડિગો 3, 4 અને 5 ડિસેમ્બરના રોજ ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ઘણા કલાકો સુધી એરપોર્ટ પર ફસાયેલા મુસાફરોને રુ.10,000ના ટ્રાવેલ વાઉચર જારી કરશે. આ વાઉચર સરકારી નિયમો હેઠળ આપવામાં આવતા રુ.5,000 થી રુ.10,000 ના વળતર ઉપરાંત હશે. આનો હેતુ મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા માટે વળતર આપવાનો છે.
કયા મુસાફરોને પહેલા વળતર મળશે?
ઇન્ડિગોની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા સીધી ટિકિટ બુક કરાવનારા મુસાફરોને પહેલા વળતર ચૂકવવામાં આવશે. કારણ કે એરલાઇન પાસે પહેલેથી જ તેમની સંપૂર્ણ માહિતી છે. ત્યારબાદ ઇન્ડિગો ટ્રાવેલ એજન્ટો અને ઓનલાઇન ટ્રાવેલ એજન્સીઓ (OTA) પાસેથી મુસાફરોનો ડેટા એકત્રિત કરશે જેથી તેમને પણ સીધી ચુકવણી થાય.
DGCA અને એર સેવાની ભૂમિકા
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ખાતરી કરશે કે દરેક પાત્ર મુસાફરને વળતર મળે. વધુમાં, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય એર સેવા પોર્ટલ દ્વારા સમગ્ર પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરશે. આનાથી બાકી રહેલી ફરિયાદો અને ચુકવણીમાં વિલંબનું સમયસર નિરાકરણ સુનિશ્ચિત થશે.
OTA દ્વારા બુક કરાવનારાઓ માટે મુશ્કેલી
ઇન્ડિગોએ રદ થયેલી ફ્લાઇટ્સ માટે રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ કરી હોવા છતાં, OTA દ્વારા બુક કરાવનારા ઘણા મુસાફરોને હજુ સુધી તેમનું સંપૂર્ણ રિફંડ મળ્યું નથી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, એરલાઇન્સે પૈસા પરત કર્યા હતા, પરંતુ OTA એ રકમ બેંક ખાતામાં અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ રિવોર્ડ પોઈન્ટમાં જમા કરી ન હતી. DGCA એ તમામ OTA ને કોઈપણ કપાત વિના મુસાફરોને સંપૂર્ણ રકમ પરત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
ફ્લાઇટ રદ કરવાની નોંધપાત્ર સંખ્યા
ઇન્ડિગોએ 1 થી 9 ડિસેમ્બર દરમિયાન કુલ 4,354 ફ્લાઇટ્સ રદ કરી. આમાંથી, 3, 4 અને 5 ડિસેમ્બરના રોજ 2,507 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 2,456 સ્થાનિક અને 51 આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે. પ્રતિ ફ્લાઇટ સરેરાશ 150 મુસાફરો ધારીએ તો, આશરે 3.8 લાખ મુસાફરોને વાઉચર મળી શકે છે. એવો અંદાજ છે કે કુલ વળતર રકમ રુ.376 કરોડથી વધુ હોઈ શકે છે, જેમાં વિલંબ માટે વધારાના વળતરનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો...