IndiGo Crisis: કંપનીને 6 દિવસમાં ₹37,000 કરોડનું નુકસાન

ઇન્ડિગોના ફ્લાઇટ વિક્ષેપને કારણે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનના શેરમાં 10%નો ઘટાડો થયો. છ દિવસમાં બજાર મૂલ્ય ₹37,000 કરોડનો ઘટાડો થયો.

સાંકેતિક ફોટો (IANS)
Published : December 8, 2025 at 5:33 PM IST

મુંબઈ: દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગોની પેરેન્ટ કંપની ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન લિમિટેડના શેર સોમવારે તીવ્ર ઘટાડા સાથે બંધ થયા. કંપનીનો શેર 10 ટકા ઘટીને ₹4,842 થયો. ફેબ્રુઆરી 2022 પછીનો આ સૌથી મોટો એક દિવસનો ઘટાડો છે. છેલ્લા છ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં સ્ટોકમાં કુલ 16.4 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જેનાથી કંપનીના બજાર મૂલ્યમાં આશરે ₹37,000 કરોડનો ઘટાડો થયો છે.

રદ થયેલી ફ્લાઇટ્સ અને વિલંબ શેરના ભાવમાં ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ છે. એરલાઇન નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમો અનુસાર તેના કામકાજમાં ફેરફાર કરી રહી છે, પરંતુ નિયમનકારી સમયમર્યાદા સુધીમાં તેનો સંપૂર્ણ અમલ કર્યો નથી. આનાથી મુસાફરોને અસુવિધા થઈ અને રોકાણકારોની ચિંતા વધી.

વિશ્લેષકો કહે છે કે કટોકટીએ કંપનીની કમાણી પુનઃપ્રાપ્તિની અપેક્ષાઓને નબળી બનાવી દીધી છે. બ્રોકરેજ ફર્મ ઇન્વેસ્ટેક ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન પર 'સેલ' રેટિંગ જાળવી રાખે છે અને તેનો લક્ષ્ય ભાવ ₹4,040 છે.

નિયમનકારે કામચલાઉ મુક્તિ આપી છે

ઇન્ડિગો અને અન્ય એક એરલાઇન્સે 7 ડિસેમ્બરે વધુ સમય માંગ્યો હતો. આ પછી, નિયમનકારે 8 ડિસેમ્બરે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી કામચલાઉ મુક્તિ આપી હતી. જોકે, નિયમનકારે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વધુ કોઈ વિસ્તરણ આપવામાં આવશે નહીં.

પુનઃપ્રાપ્તિ તરફ પગલાં

ઇન્ડિગોએ કહ્યું કે તેની સેવાઓ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહી છે. રવિવારે, એરલાઇન્સે 1,650 થી વધુ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કર્યું, જે પાછલા દિવસે 1,500 થી વધુ હતું. સમયસર કામગીરી 30 ટકાથી સુધરીને 75 ટકા થઈ ગઈ છે. રિફંડ અને સામાન સેવાઓ પણ હવે સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે.

IndiGo Crisis ટીમની રચના

ઇન્ડિગોએ ઉચ્ચ-સ્તરીય કટોકટી વ્યવસ્થાપન ટીમની રચના કરી છે, જેમાં ચેરમેન વિક્રમ સિંહ મહેતા, બોર્ડ સભ્યો ગ્રેગ સેરેત્સ્કી, માઇક વ્હિટેકર, અમિતાભ કાંત અને સીઈઓ પીટર એલ્બર્સનો સમાવેશ થાય છે. ટીમનું કાર્ય ઝડપથી કામગીરીને સામાન્ય બનાવવાનું અને રદ અને વિલંબ ઘટાડવાનું છે.

કંપની કહે છે કે તેનું નેટવર્ક 10 ડિસેમ્બર સુધીમાં સંપૂર્ણપણે સ્થિર થઈ જશે, અને મુસાફરો આરામદાયક સેવાઓનો આનંદ માણી શકશે.

