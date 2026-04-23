ભારતમાં ધનિકોની ત્સુનામી! આગામી પાંચ વર્ષમાં આટલા લોકો હશે 'મહા-ધનવાન'

ભારતમાં, અતિ-ધનિકોની વસ્તીમાં 2031 સુધીમાં 27% વધીને 25,217 સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. અબજોપતિઓની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ દેશ વૈશ્વિક સ્તરે ત્રીજા ક્રમે છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 5:00 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતની આર્થિક પ્રગતિ અને વૈશ્વિક સ્તરે તેની વધતી જતી પ્રસિદ્ધિને રેખાંકિત તાજેતરના એક અહેવાલમાં દેશના 'અલ્ટ્રા-રિચ' વર્ગ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ વિશ્લેષણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મિલકત સલાહકાર કંપની નાઈટ ફ્રેન્કના અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં અલ્ટ્રા-હાઈ-નેટ-વર્થ ઈન્ડિવિઝ્યુઅલ્સ (UHNWIs) ની વસ્તીમાં અભૂતપૂર્વ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જે 2031 સુધીમાં 27 ટકા વધારાનો અંદાજ છે.

સંપત્તિ સર્જનમાં ભારતની મોટી છલાંગ

રિપોર્ટના ડેટા અનુસાર, ભારતમાં હાલમાં 19,877 વ્યક્તિઓ છે જેમની કુલ નેટવર્થ $30 મિલિયન (આશરે 250 કરોડ રૂપિયા) કે તેથી વધુ છે. આ આંકડો 2031 સુધીમાં વધીને 25,217 થવાની ધારણા છે. આ વૃદ્ધિ માત્ર સ્થાનિક સમૃદ્ધિને પ્રતિબિંબિત કરતી નથી પરંતુ વૈશ્વિક રોકાણ લેન્ડસ્કેપ પર ભારતની મજબૂત સ્થિતિનો પુરાવો પણ છે.

અબજોપતિઓની વધતી સંખ્યા અને વૈશ્વિક સ્થિતિ

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ભારતે તેની અબજોપતિઓની વસ્તીમાં 58 ટકાનો નોંધપાત્ર વધારો પણ જોયો છે. 2026 સુધીમાં, આ સંખ્યા 207 સુધી પહોંચી ગઈ હતી, જેનાથી ભારત અબજોપતિઓ માટે વિશ્વના ત્રીજા સૌથી મોટા બજાર તરીકે સ્થાપિત થયું હતું, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન પછી છે. એવો અંદાજ છે કે 2031 સુધીમાં, દેશમાં અબજોપતિઓની સંખ્યા 51 ટકા વધીને 313 સુધી પહોંચશે, જેનાથી વૈશ્વિક હિસ્સામાં ભારતનો ફાળો આશરે 8 ટકા થશે.

શહેરોનો બદલાતો લેન્ડસ્કેપ

રિપોર્ટ મુજબ, ભારતમાં સંપત્તિનું વિતરણ ભૌગોલિક રીતે વધુ વિખરાય રહ્યું છે. જોકે, મુંબઈ દેશની 'સંપત્તિ રાજધાની'નું બિરુદ જાળવી રાખે છે, જે 35.4 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ત્યારબાદ દિલ્હી આવે છે, જેનો હિસ્સો 22.8 ટકા સુધી વધી ગયો છે. દક્ષિણ ભારતમાં, ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદમાં છેલ્લા દાયકામાં શ્રીમંત વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જ્યારે બેંગલુરુમાં તેના સંબંધિત હિસ્સામાં નજીવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

વિકાસના મુખ્ય પરિબળો

નાઈટ ફ્રેન્ક ઈન્ડિયાના ચેરમેન શિશિર બૈજલ આ વૃદ્ધિને ભારતના 'ઉદ્યોગસાહસિક પરિવર્તન'ને આભારી છે. તેમના મતે, ડિજિટાઇઝેશન, શેરબજારની મજબૂત, ખાનગી મૂડીની ઉપલબ્ધતા અને વૈશ્વિક સ્તરે જોડાયેલા સ્થાપકો અને રોકાણકારો આ સતત સંપત્તિ નિર્માણના મુખ્ય સ્તંભો તરીકે સેવા આપે છે. વૈશ્વિક અસ્થિરતા અને ઊંચા વ્યાજ દરો હોવા છતાં, ભારતના ખાનગી મૂડી બજારો અને ઉદ્યોગસાહસિક ઇકોસિસ્ટમે તેમની સ્થિતિસ્થાપકતા દર્શાવી છે.

આ પણ વાંચો:

