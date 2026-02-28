સસ્તુ અને શક્તિશાળી: કદાવર ChatGPTને ટક્કર આપવા માટે ભારતનો 'મિડિલવેઇટ' પ્લાન તૈયાર
Published : February 28, 2026 at 10:26 AM IST
નવી દિલ્હી: જો આજના જમાનામાં ડેટા "નવું તેલ" છે, તો કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) એ એન્જિન છે જે ભવિષ્યના અર્થતંત્રને ચલાવશે. ભારતે હવે નક્કી કર્યું છે કે તે કોઈપણ વિદેશી કંપનીને આ એન્જિનની ચાવી પર નિયંત્રણ રાખવા દેશે નહીં. દિલ્હીમાં આયોજિત "ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ" માં, ભારતીય નીતિ નિર્માતાઓ અને ટેક જાયન્ટ્સે આ ઇરાદો સ્પષ્ટ કર્યો. તેને "સૉવરેન AI" નામ આપવામાં આવ્યું છે.
"સૉવરિન AI" શું છે અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, સૉવરિન AI એટલે એવી ટેકનોલોજી જે ભારત નિયંત્રિત કરે છે. ચેટજીપીટી અથવા ગુગલ જેમિની જેવી હાલની AI તકનીકોમાં સર્વર વિદેશોમાં સ્થિત છે. તેમના અલ્ગોરિધમ્સ પણ વિદેશી ડેટા પર આધારિત છે. ભારત એવા મોડેલ ઇચ્છે છે જે હિન્દી, તમિલ અને બંગાળી જેવી સ્થાનિક ભાષાઓ સમજે અને ડેટા ભારતીય ડેટા સેન્ટરોમાં સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત થાય.
સેમ ઓલ્ટમેનનું નિવેદન: ભારત "ગ્રાહકમાંથી બિલ્ડરમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે."ઓપન AIના CEO સેમ ઓલ્ટમેનએ કહ્યું કે ભારતની ઉર્જા "અતુલ્ય" છે. ભારતને એક સમયે એક મોટા બજાર તરીકે જોવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે તે "બિલ્ડર" બની ગયું છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે AI બનાવવું સસ્તું નથી. વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી AI બનાવવા માટે અબજો ડોલર અને ઘણી વીજળીની જરૂર પડે છે.
ભારત "મિડિલવેઇટ" મોડેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.
હળવા વજનના મોડેલ: ફોન અથવા લેપટોપ પર ચાલી શકે છે.
મિડિલવેઇટ મોડેલ: 30 થી 105 અબજ પરિમાણો સાથે. આ મોડેલો ChatGPT જેટલા મોટા નથી, પરંતુ મોટાભાગના કાર્યો સસ્તા અને સચોટ રીતે કરી શકે છે.
Sarvam AI એ 30 અબજ અને 105 અબજ પરિમાણો સાથે મોડેલો રજૂ કર્યા છે, જે ભારતીય જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.
ભારતની AI વ્યૂહરચના ત્રણ મુખ્ય ઘટકો પર આધારિત છે:
સ્વદેશી માળખાગત સુવિધા: સરકાર GPU ખરીદી રહી છે અને તેને સ્ટાર્ટઅપ્સને સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે.
ભારતીય મોડેલો: ક્રુત્રિમ અને સર્વમ જેવા સ્ટાર્ટઅપ્સ ભારતીય ભાષાઓ અને સંસ્કૃતિને સમજે છે તેવા AI બનાવી રહ્યા છે.
વૈશ્વિક ભાગીદારી: ભારત NVIDIA અને Microsoft જેવી કંપનીઓ સાથે ડેટા સેન્ટર બનાવી રહ્યું છે.
સામાન્ય માણસને શું ફાયદો થશે?
સાર્વભૌમ AI ખેડૂતોને તેમની પોતાની ભાષામાં ખેતી સલાહ મેળવવાની મંજૂરી આપશે. સરકારી યોજનાઓ લોકો સુધી સીધી પહોંચશે. આરોગ્યસંભાળમાં AI રોગનું નિદાન સસ્તું અને ઝડપી બનાવશે.
AIને ઘણી વીજળી અને પાણીની જરૂર પડે છે (કૂલિંગ માટે). વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ચિપ્સ હજુ પણ આયાત કરવી પડે છે. ભારત માટે ખરી કસોટી આ સંસાધનોના સ્ત્રોતની હશે. ભારતની AI યાત્રા હવે શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારત વિશ્વના સૌથી સફળ અને સસ્તા AI મોડેલ બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. ભારતનું લક્ષ્ય પોતાની ટેકનોલોજી, પોતાનો ડેટા અને પોતાની પ્રગતિ રાખવાનું છે.
