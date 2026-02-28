ETV Bharat / business

સોલાર એનર્જીમાં ભારત વૈશ્વિક લીડર બનવા તરફ અગ્રેસર, 12 વર્ષમાં ઉત્પાદનમાં 46 ગણો વધારો

એનર્જી સેક્ટરમાં ભારત એક મહાસત્તા તરીકે ઊભરી રહ્યું છે

એનર્જી સેક્ટરમાં ભારત એક મહાસત્તા તરીકે ઊભરી રહ્યું છે
એનર્જી સેક્ટરમાં ભારત એક મહાસત્તા તરીકે ઊભરી રહ્યું છે (Canva)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 6:38 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતની ઉર્જા યાત્રા હવે એક જ સ્ત્રોત સુધી મર્યાદિત નથી રહી. સોલાર પાર્ક, રૂફટોપ સોલાર પેનલ, હાઇડ્રોજન પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ અને આધુનિક ન્યુક્લિયર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે, દેશ એક શક્તિશાળી ઉર્જા મહાસત્તા તરીકે ઉભરી રહ્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા તાજેતરના ડેટા (ફેક્ટશીટ) અનુસાર, આર્થિક સુધારા અને નીતિગત ફેરફારોએ દેશના સ્વચ્છ ઉર્જા અભિયાનને અભૂતપૂર્વ ગતિ આપી છે.

વીજળી ઉપલબ્ધતામાં મોટો ઉછાળો

સરકારી સુધારાઓની સૌથી સીધી અસર સામાન્ય લોકો પર પડી છે. 2014 માં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વીજળીની સરેરાશ ઉપલબ્ધતા માત્ર 12.5 કલાક હતી, જે હવે વધીને 22.6 કલાક થઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે, શહેરી વિસ્તારોમાં હવે 23.4 કલાક વીજળી મળે છે. આ પ્રગતિ માત્ર સેવાઓની વિશ્વસનીયતાને જ પ્રતિબિંબિત કરતી નથી પરંતુ વધતી જતી ઔદ્યોગિક અને ઘરેલું વીજળી માંગને પહોંચી વળવા માટે દેશની ક્ષમતાને પણ મજબૂત બનાવે છે.

સૌર અને પવન ઊર્જાનું વૈશ્વિક પ્રભુત્વ

ઈન્ટરનેશનલ રિન્યૂએબલ એનર્જી એજન્સી (IRENA) 2025 ના અહેવાલ મુજબ, સ્થાપિત રિન્યૂએબલ એનર્જી કેપેસિટીમાં ભારત હવે વિશ્વમાં ચોથા ક્રમે છે.

સૌર ઉર્જા: 2014 માં સ્થાપિત સૌર ક્ષમતા ફક્ત 3 GW હતી, જે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં 140 GW થી વધુ થવાની ધારણા છે.

પવન ઉર્જા: ભારતની કુલ પવન ઉર્જા ક્ષમતા 54.65 GW સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે ગ્રીડ વૈવિધ્યકરણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

આ પ્રયાસોના પરિણામે, ભારતે તેની કુલ સ્થાપિત વીજળી ક્ષમતાના 50% થી વધુ બિન-અશ્મિભૂત ઇંધણ સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

મુખ્ય યોજનાઓ દ્વારા આત્મનિર્ભરતા તરફ

વિવિધ સરકારી યોજનાઓએ સ્વચ્છ ઊર્જાને જન ચળવળમાં પરિવર્તિત કરી છે:

પીએમ સૂર્ય ઘર યોજના: આ યોજના દ્વારા, 2.39 મિલિયન પરિવારોએ તેમના છત પર સૌર સિસ્ટમ સ્થાપિત કરી છે, જેમાં 7 GW સ્વચ્છ ઊર્જા ક્ષમતા ઉમેરી છે.

પીએમ-કુસુમ: કૃષિ ક્ષેત્રમાં ડીઝલ પરની નિર્ભરતાને દૂર કરવા માટે, માર્ચ 2026 સુધીમાં 1.4 મિલિયન સ્ટેન્ડઅલોન સોલાર પંપ સ્થાપિત કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.

પીએલઆઈ યોજના: આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડીને સ્થાનિક ઉત્પાદનને મજબૂત બનાવવા માટે ₹24,000 કરોડની ઉત્પાદન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે.

ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને પરમાણુ ઊર્જાનું ભવિષ્ય

ભારતે રાષ્ટ્રીય ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન હેઠળ 2030 સુધીમાં વાર્ષિક 5 મિલિયન મેટ્રિક ટન ઉત્પાદનનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. ₹8 લાખ કરોડથી વધુના રોકાણની અપેક્ષા છે, જેનાથી કાર્બન ઉત્સર્જનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. પરમાણુ ક્ષેત્રમાં, સરકારે શાંતિ કાયદા દ્વારા નિયમોનું આધુનિકીકરણ કર્યું છે. 8.78 GW ની વર્તમાન પરમાણુ ક્ષમતા 2031-32 સુધીમાં 22.38 GW અને 2047 સુધીમાં 100 GW સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.

ભારતનું પાવર ટ્રાન્ઝિસન જૂનાને અચાનક છોડી દેવા વિશે નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે નવા અને ટકાઉ વિકલ્પો બનાવવા વિશે છે. 2070 સુધીમાં 'નેટ ઝીરો' એમિશનના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધીને, ભારત આજે વિશ્વને ઊર્જા સંરક્ષણ અને નવીનતાનું એક મોડેલ રજૂ કરે છે.

