ETV Bharat / business

ભારતની સીફૂડ નિકાસ ₹72,325 કરોડને વટાવી ગઈ; વૈશ્વિક બજારમાં ફ્રોઝન ઝીંગાનું પ્રભુત્વ

2026 માં ભારતની સીફૂડ નિકાસ ₹72,325 કરોડના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી, જેમાં ફ્રોઝન ઝીંગા મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે અને ચીન અને યુરોપમાં તેની માંગ મજબૂત છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતીય સીફૂડ ઉદ્યોગે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં ઇતિહાસ રચ્યો છે, વૈશ્વિક બજારમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું છે. મરીન પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (MPEDA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા કામચલાઉ ડેટા અનુસાર, ભારતની કુલ સીફૂડ નિકાસ ₹72,325.82 કરોડ (આશરે $8.28 બિલિયન) ના રેકોર્ડ પર પહોંચી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ નિકાસ વોલ્યુમ 19.32 લાખ મેટ્રિક ટન હતું, જે ભારતીય મત્સ્યઉદ્યોગ ક્ષેત્રની વધતી જતી સંભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ફ્રોઝન ઝીંગા ગ્રોથ એન્જિન બન્યા

આ રેકોર્ડ પ્રદર્શન મુખ્યત્વે ફ્રોઝન ઝીંગા દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે લાંબા સમયથી ભારતની નિકાસ બાસ્કેટનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 માં ઝીંગા નિકાસ આવક ₹47,973.13 કરોડ ($5.51 બિલિયન) અંદાજવામાં આવી હતી, જે કુલ નિકાસ આવકના બે તૃતીયાંશ કરતાં વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. ગયા વર્ષની તુલનામાં, વોલ્યુમમાં 4.6% અને મૂલ્યમાં 6.35% નો વધારો થયો છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં ભારતીય ઝીંગાની ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને માંગનો પુરાવો છે.

યુએસ બજારમાં ઘટાડો, અન્ય દેશોએ કબજો જમાવ્યો

અહેવાલ મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ $2.32 બિલિયન સાથે ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ સ્થળ રહ્યું. જોકે, પારસ્પરિક ટેરિફ અને વૈશ્વિક વેપાર ગતિશીલતાને કારણે યુએસમાં નિકાસમાં વોલ્યુમમાં 19.8% અને મૂલ્યમાં 14.5%નો ઘટાડો થયો.

  • યુએસમાં આ ઘટાડો ચીન, યુરોપિયન યુનિયન (EU) અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં મજબૂત વૃદ્ધિ દ્વારા સરભર કરવામાં આવ્યો:
  • ચીન ભારતના બીજા સૌથી મોટા ખરીદદાર તરીકે ઉભરી આવ્યું, નિકાસ મૂલ્યમાં 22.7%નો વધારો થયો.
  • EUએ સૌથી પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ જોઈ, મૂલ્યમાં 37.9% અને વોલ્યુમમાં 35.2%નો ઉછાળો.
  • દક્ષિણપૂર્વ એશિયા: આ પ્રદેશે મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ 36.1% નો પ્રભાવશાળી વિકાસ પણ નોંધાવ્યો.

બંદરો અને સરકારી નીતિઓનું યોગદાન

દેશના પાંચ મુખ્ય બંદરો - વિશાખાપટ્ટનમ, JNPT, કોચી, કોલકાતા અને ચેન્નાઈએ કુલ નિકાસ મૂલ્યમાં 64% ફાળો આપ્યો. વિશાખાપટ્ટનમ આ શૃંખલામાં સૌથી અગ્રણી કેન્દ્ર હતું.

મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, મૂલ્ય શૃંખલાને આધુનિક બનાવવા અને માળખાગત સુવિધાઓને મજબૂત બનાવવાના સરકારના પગલાંથી આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળી છે. ઝીંગા ઉપરાંત, ફ્રોઝન માછલી, માછલીનું તેલ અને સૂકા દરિયાઈ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં પણ સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું છે.

TAGGED:

SEAFOOD EXPORTS
FROZEN SHRIMP DOMINATES MARKET
SEAFOOD INDIA
FROZEN SHRIM
INDIAS SEAFOOD EXPORTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.