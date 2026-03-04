ETV Bharat / business

ભારતીય LNG શેર્સમાં 10 ટકા સુધીનો કડાકો, કતરમાં સંકટે વધારી મુશ્કેલીઓ

મધ્ય પૂર્વ કટોકટી અને કતરમાં ઉત્પાદન ઠપ થવાને કારણે ગેસના ભાવમાં વધારો થયો, પેટ્રોનેટ LNG અને MGLના શેર 9.6% સુધી ગગડ્યા (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 4, 2026 at 3:23 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય શેરબજારમાં ગેસ સેક્ટરની કંપનીઓ માટે આજનો દિવસ નિરાશાજનક રહ્યો. મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપોને કારણે સ્થાનિક LNG કંપનીઓના શેરમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી. બજારમાં આ કડાકો ત્યારે આવ્યો જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે નેચરલ ગેસની કિંમતો 2023 પછી પોતાના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગઈ.

શેર્સમાં અફરા-તફરી

બુધવારના ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન પેટ્રોનેટ LNG શેર સૌથી વધુ ઘટ્યા, 9.6% ઘટીને ₹279.45 થયા. તેવી જ રીતે, મહાનગર ગેસ (MGL) ના શેર 8.2% ઘટીને ₹1,110.45 પર આવી ગયા. સેક્ટરની જાયન્ટ્સ GAIL India (GAIL) અને Indrapastha Gas (IGL) પણ આમાંથી બચી શકી નહીં, તેમના શેર્સમાં અનુક્રમે 6% અને 5% ઘટાડો નોંધાયો.

કતર અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ કટોકટી

મધ્ય પૂર્વમાં વર્તમાન સંઘર્ષ આ ગેસ ક્ષેત્રની કટોકટીનું મુખ્ય કારણ છે. વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં શિપિંગ પ્રવૃત્તિઓ ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગઈ છે. તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, કતારે તેની મુખ્ય નિકાસ સુવિધાઓને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કતર વિશ્વના LNG પુરવઠાના આશરે 20% પર નિયંત્રણ રાખે છે. આ બંધની સીધી અસર ભારત, ચીન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા મુખ્ય ખરીદદારો પર પડી રહી છે.

આસમાને પહોંચેલા ભાવ અને શિપિંગ ખર્ચ

પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે, એશિયન સ્પોટ LNG ના ભાવ પ્રતિ મિલિયન બ્રિટિશ થર્મલ યુનિટ (MMBtu) $25.40 સુધી વધી ગયા છે. આ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ સ્તર છે. વધુમાં, યુદ્ધના જોખમોને કારણે શિપિંગ ખર્ચમાં પણ વધારો થયો છે. દૈનિક ટેન્કરના દરમાં 40% થી વધુનો વધારો થયો છે, જે ભારતીય આયાતકારો માટે ખર્ચનો બોજ વધારી રહ્યો છે.

ભારત અને ચીન પર અસર

નિષ્ણાંતો માને છે કે કતર કટોકટીથી ભારત અને ચીન સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે, કારણ કે તેમની ઉર્જા જરૂરિયાતો મોટાભાગે આયાતી ગેસ પર આધારિત છે. હાલમાં, કંપનીઓ મોંઘા સ્પોટ કાર્ગો ખરીદવાને બદલે કોલસા જેવા વૈકલ્પિક ઉર્જા સ્ત્રોતો તરફ વળશે. જો કે, જો કટોકટી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો ગેસ આધારિત અર્થતંત્રના ભારતના લક્ષ્યોને ગંભીર અવરોધ આવી શકે છે. બજાર વિશ્લેષકો માને છે કે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો થાય અને કતરથી પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત ન થાય ત્યાં સુધી આ સ્ટોક અસ્થિર રહેશે.

