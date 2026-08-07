ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા સાથે શેરબજાર ગબડ્યું; સેન્સેક્સ 438 પોઇન્ટ ઘટ્યો, નિફ્ટી 24,550 ની નીચે ખુલ્યો
ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ અને વૈશ્વિક ચિંતાઓને કારણે શુક્રવારે સેન્સેક્સ 438 પોઇન્ટ ઘટ્યો અને નિફ્ટી 97 પોઇન્ટ ઘટીને લાલ રંગમાં ખુલ્યો.
Published : August 7, 2026 at 10:30 AM IST
મુંબઈ: શુક્રવારે ભારતીય શેરબજાર નબળું ખુલ્યું. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો અને યુએસ આર્થિક ડેટા પહેલા વિશ્વભરના બજારો તરફથી મળેલા સાવચેતીભર્યા સંકેતોને કારણે સ્થાનિક રોકાણકારોએ બજારમાં વેચવાલી કરી. શરૂઆતના કારોબારમાં BSE સેન્સેક્સ 438.68 પોઈન્ટ (0.56%) ઘટીને 78,516.08 પર બંધ થયો. NSE નિફ્ટી 50 પણ 97.10 પોઈન્ટ (0.39%) ઘટીને 24,538.90 પર બંધ થયો.
ક્ષેત્રનું પ્રદર્શન: બેંકિંગ ઘટાડો, IT અને ઓટો લાભ
આજે સવારના કારોબારમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મિશ્ર પરિણામો જોવા મળ્યા:
ઘટાડો દર્શાવતા ક્ષેત્રો: નાણાકીય, બેંકિંગ અને સિમેન્ટ શેરો સૌથી વધુ દબાણ હેઠળ હતા. નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ, નિફ્ટી સિમેન્ટ, PSU બેંક અને ખાનગી બેંક સૂચકાંકોમાં 1% સુધીનો ઘટાડો થયો.
ઉચ્ચ વૃદ્ધિ ધરાવતા ક્ષેત્રો: બજારમાં ઘટાડા વચ્ચે, IT, ઓટો, રિયલ એસ્ટેટ, FMCG અને ટેલિકોમ શેરોમાં નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી. આ સૂચકાંકો 1.5% સુધીના વધારા સાથે વેપાર કરી રહ્યા હતા.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો:
વૈશ્વિક તણાવને કારણે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 1% થી વધુનો વધારો થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ $83.83 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. આ દરમિયાન, યુએસ ક્રૂડ (WTI) પણ $78.42 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. ભારત તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો વિદેશોમાંથી ખરીદે છે, તેથી તેલના વધતા ભાવની સીધી અસર ભારતીય બજાર પર પડે છે.
નિષ્ણાતોના મંતવ્યો અને કંપનીના પરિણામો
બજારના નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતીય શેરબજાર હાલમાં સાંકડી રેન્જમાં છે. તે ધીમે ધીમે ઉપર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં નોંધપાત્ર તેજી માટે તૈયાર છે. નિષ્ણાતોએ પ્રથમ ક્વાર્ટર (Q1) પરિણામો અંગે ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે:
નફા વૃદ્ધિ: નાણાકીય, ઓટોમોબાઈલ, ફાર્માસ્યુટિકલ અને ટેલિકોમ ક્ષેત્રની કંપનીઓએ બે આંકડામાં આવક અને નફામાં વૃદ્ધિ જોઈ છે.
IT મંદી: ધીમી વૃદ્ધિ અને AI ની અસર અંગે ચિંતાઓને કારણે IT ક્ષેત્ર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે.
વેલ્યુએશનની ચિંતાઓ: વ્યાપક બજાર (મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ) સારી વૃદ્ધિ અનુભવી રહ્યું છે, પરંતુ ઊંચા શેરના ભાવને કારણે તેમનો વિકાસ દર થોડો ધીમો હોઈ શકે છે.