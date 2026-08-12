ભારતીય શેર બજારમાં સતત બીજા દિવસે કડાકો: સેન્સેક્સ 227 અંક તૂટ્યું, નિફ્ટી 24450ની નીચે
ભારતીય શેર બજાર શરૂઆતના વેપારમાં સામાન્ય તેજી મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું.
Published : August 12, 2026 at 10:11 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર શરૂઆતના વેપારમાં સામાન્ય તેજી મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. BSE સેન્સેક્સ 35.99 અંક તૂટીને 78,097.31ના સ્તરે ખુલ્યુ હતું જ્યારે NSE નિફ્ટી પણ 31.15 અંક તૂટીને 24,444.55 પર આવી ગયું હતું. વૈશ્વિક બજારમાંથી મળેલા મિશ્ર સંકેતો અને વિદેશી સંસ્થાગત રોકાણકારોની વેચવાલીના દબાણથી ઘરેલુ સેન્ટીમેન્ટ પ્રભાવિત થયું છે. આ સાથે જ ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયા 5 પૈસા નબળુ પડીને 95.41ના સ્તરે પહોંચી ગયું છે જેને કારણે બજાર પર દબાણ વધી ગયું છે.
સેન્સેક્સ 227 અંક તૂટ્યો
સવારે 9:20 વાગ્યા સુધી સેન્સેક્સ 202.74 અંક અથવા 0.26 ટકા તૂટીને 77,951.51 પર હતો અને નિફ્ટી 50 63.85 અંક અથવા 0.26 ટકા તૂટીને 24,407.85 પર આવી ગયો હતો.
90 ડૉલરને પાર પહોચ્યું ક્રૂડ ઓઇલ
ક્રૂડ ઓઇલમાં તેજી અને નબળા ગ્લોબલ સંકેતોને કારણે આજે શેર બજારની શરૂઆત સપાટ થઇ હતી. બ્રેટ ક્રૂડની કિંમત 90 ડૉલર પ્રતિ બેરલની પાસે પહોંચી ગઇ છે.
Nifty50 ટોપ ગેનર અને લૂઝર્સ
નિફ્ટી50ના એડવાન્સ-ડિક્લાઇન રેશિયો 14:36 છે એટલે કે 14 શેરમાં ખરીદી અને 36માં વેચવાલી જોવા મળી હતી. ટોપ ગેનર શેરમાં હિંડાલ્કો, નેસ્લે ઇન્ડિયા, ગ્રાસિમ, બજાજ ઓટો અને ONGC છે. લૂઝર્સની યાદીમાં બજાજ ફિનસર્વ, ઇન્ડિગો, મેક્સહેલ્થ અને અપોલો હોસ્પિટલ સામેલ છે.
મિલ્કી મિસ્ટ IPOને પ્રથમ દિવસે 79% સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું
નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)ના ડેટા અનુસાર, સિંગાપુરની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ ટેમાસેક (Temasek) સમર્થિત મિલ્કી મિસ્ટ ડેરી ફૂડના ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO)ને 11 ઓગસ્ટે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી 79 ટકા સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું છે.
1,553 કરોડ રૂપિયાના IPOમાં ઓફર કરવામાં આવેલા 8,17,98,244 ઇક્વિટી શેરોના મુકાબલે 6,47,53,190 શેર માટે બોલી મળી હતી. રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ તરફથી સૌથી વધુ માંગ રહી હતી અને તેમના ભાગના 96 ટકા સબ્સક્રિપ્શન થયું હતું. તે બાદ નોન-ઇંસ્ટીટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર (NII) કેટેગરીમાં 92 ટકા સબ્સક્રિપ્શન નોંધવામાં આવ્યું હતું.
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