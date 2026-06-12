ભારતીય શેર બજારની મજબૂત શરૂઆત, સેન્સેક્સ 1000 અંકને પાર, તમામ સેક્ટર્સ ગ્રીન નિશાનમાં ખુલ્યા
વેપાર સત્રમાં BSE ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 1.35 ટકા એટલે કે આશરે 1000 અંકના ઉછાળા સાથે 74,834ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે.
Published : June 12, 2026 at 10:36 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં શુક્રવારે શરૂઆતના વેપારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. વિદેશી બજારમાંથી મળેલા સારા સંકેતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડાથી ઘરેલુ રોકાણકારોનું મનોબળ વધી ગયું છે જેને કારણે દેશના બન્ને મુખ્ય સ્ટોક એક્સચેન્જ-બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ- એક ટકા કરતા વધુ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઉછાળો
સવારે વેપાર સત્રમાં BSE ઇન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 1.35 ટકા એટલે કે આશરે 1000 અંકના ઉછાળા સાથે 74,834ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનું નિફ્ટી પણ 1.26 ટકા અથવા 300 અંકની તેજી સાથે 23,455ના સ્તરે પહોંચ્યું છે. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે નીચલા સ્તરે મજબૂત ઘરેલુ ખરીદદારી (DII) આવતા બજારનો સહારો મળ્યો છે.
તેજીનું મુખ્ય કારણ
બજારમાં આવેલી તેજી પાછળના બે મુખ્ય કારમ છે. પ્રથમ કારણ વૈશ્વિક સ્તરે ભૂ-રાજકીય તણાવનો ઓછો થવાનો છે. સમાચાર અનુસાર, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાન પર સૈન્ય હુમલાની યોજનાને ટાળી દીધી છે અને વાતચીતમાં પ્રગતિની વાત કરી છે. આ સમાચારથી વિશ્વભરના બજારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
બીજુ મોટું કારણ ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડો છે. અમેરિકન ક્રૂડ (WTI) 3 ટકા ઘટીને 85 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે જ્યારે બ્રેંટ ક્રૂડ પણ 1.59 ટકા તૂટીને 88.94 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું તેલ આયાત કરે છે, માટે તેલનું સસ્તુ થવું ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને કંપનીઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
તમામ સેક્ટર્સ ગ્રીનમાં ખુલ્યા
આજના વેપારમાં બજારના તમામ સેક્ટર્સ ગ્રીન નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. સૌથી વધુ ફાયદો રિયલ્ટી અને ઓટો સેક્ટરને થયો હતો. નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ સૌથી આગળ રહ્યું હતું અને તેમાં 2.51 ટકાની તેજી આવી હતી. તે બાદ ગાડીઓને વેચાણ સાથે જોડાયેલુ નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ 1.79 ટકા મજબૂત થયું કારણ કે તેલ સસ્તુ થતા ઓટો કંપનીઓનો ખર્ચ ઓછો થાય છે.
બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પણ સારી ખરીદદારી જોવા મળી હતી. સરકારી બેન્કોનો ઇન્ડેક્સ 1.45 ટકા અને પ્રાઇવેટ બેન્કોનો ઇન્ડેક્સ 1.29 ટકા વધ્યો હતો. આ સિવાય મીડિયા, કેમિકલ્સ, સિમેન્ટ, મેટલ અને ફાર્મા કંપનીઓના શેરમાં પણ તેજી જોવા મળી હતી.
વિદેશી બજારની સ્થિતિ
ભારતીય બજારને વિશ્વભરમાં અન્ય બજારોને પણ પુરો સહયોગ મળ્યો હતો. અમેરિકન બજારમાં ગત સત્રમાં નેસ્ડેક 2.54 ટકા અને એસએન્ડપી 500 ઇન્ડેક્સ 1.75 ટકાના વધારા સાથે બંધ થયું હતું. એશિયન બજારમાં પણ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જાપાનનું નિક્કેઇ ઇન્ડેક્સ 3 ટકાથી વધુ, હોંગકોંગનું હેંગસેગ 2 ટકા અને દક્ષિણ કોરિયાનું કોસ્પી ઇન્ડેક્સ 8 ટકાથી વધુ તેજી સાથે વેપાર કરી રહ્યા હતા.
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