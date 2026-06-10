ભારતીય શેર માર્કેટની ધીમી શરૂઆત, સેન્સેક્સ 411 અંક ચઢ્યો, નિફ્ટી 23350ની નજીક
ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે ભારતીય ઇન્ડેક્સની ધીમી શરૂઆત થઇ છે. નિફ્ટી 23330ની આસપાસ ખુલ્યુ છે.
Published : June 10, 2026 at 9:58 AM IST
મુંબઇ: ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે ભારતીય ઇન્ડેક્સની ધીમી શરૂઆત થઇ છે. નિફ્ટી 23330ની આસપાસ ખુલ્યુ છે.
સેન્સેક્સ 372.49 પોઇન્ટ અથવા 0.50 ટકા વધીને 74,291.25 પર અને નિફ્ટી 90.95 પોઇન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 23,333.05 પર હતો. લગભગ 1456 શેરમાં તેજી અને 823 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 143 શેર એવા હતા જેમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.
નિફ્ટી પર રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, HUL, ટ્રેંટ, નેસ્લે,ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબ્સ ફાયદામાં રહ્યા હતા જ્યારે હિંડાલ્કો, ઇન્ફોસિસ, SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ અને TMPV લૂઝર્સમાં હતા.
નિફ્ટી50ના તેજીમાં રહેલા શેર: હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, નેસ્લે ઇન્ડિયા, રિલાયન્સ, ટાટા કંજ્યુમર, એશિયન પેઇન્ટ્સ
લૂઝર્સ શેર: હિંડાલ્કો, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, SBI Life, કોલ ઇન્ડિયા, ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ
તેલની કિંમતમાં 1%નો વધારો
અમેરિકાના ઇરાન પર નવા હુમલા અને સપ્લાય ઓછી થવાને કારણે ઓઇલની કિંમમાં લગભગ 1%નો વધારો થયો છે. બુધવારે તેલની કિંમત 1% વધી હતી જે ગત સેશનમાં સાત અઠવાડિયાના સૌથી નીચલા સ્તરથી ઉપર હતી. અમેરિકન સેનાના ઇરાન પર નવા હુમલા અને માર્કેટ ડેટામાં US ક્રૂડ સ્ટોકમાં મોટા ઘટાડા બાદ થયો છે.
બ્રેંટ ફ્યૂચર્સ 83 સેંટ અથવા 0.9% વધીને $92.29 પ્રતિ બેરલ થઇ ગયું છે જ્યારે અમેરિકન વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિએટ (WTI) ક્રૂડ 68 સેંટ અથવા 0.8% વધીને $88.97 થઇ ગયું છે.
મેટા સાથે કરાર બાદ રિલાયન્સના શેરમાં તેજી
જામનગરમાં રિલાયન્સ મેટા સાથે મળીને AI ડેટા સેન્ટર બનાવશે. આ જાહેરાત બાદ રિલાયન્સના શેરમાં તેજી જોવા મળી હતી.
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