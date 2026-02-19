ભારતીય શેર બજારમાં રોનક, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીની તેજી સાથે શરૂઆત
ભારતીય શેર બજારમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી. સેન્સેક્સ 106 પોઈન્ટ વધીને 83,840 પર અને નિફ્ટી 40 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,859ને પાર કરી ગયો.
Published : February 19, 2026 at 10:22 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજારમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી જોવા મળી છે. સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે શરૂઆતના વેપારમાં BSE Sensex 106.34 અંક ઉછળીને 83,840.59ના સ્તર પર પહોંચી ગયો છે જ્યારે NSE Nifty 39.70 અંકની લીડ સાથે 25,859.05 પર વેપાર કરી રહ્યો છે.
સેન્સેક્સ ટોપ ગેનર્સની યાદીમાં HCL ટેક, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ, TCS છે.
બીજી તરફ ટોપ લૂઝર્સમાં ઇન્ડિગો, એશિયન પેઇન્ટ્સ, અદાણી પોર્ટ્સ, ક્વોલિટી, BELષ ટ્રેન્ટ, ITC.
વોલસ્ટ્રીટ પર રાતોરાત લીડ બાદ એશિયન ઇન્ડેક્સમાં તેજી જોવા મળી હતી. જાપાનના નિક્કેઇ 2250.52 ટકા ચઢ્યો હતો જ્યારે ટોપિક્સે 0.39 ટકાની લીડ મેળવી છે. લૂનર ન્યૂ યરની રજાને કારણે હોંગકોંગ અને ચીનમાં બજાર બંધ રહ્યું હતું.
અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે ટકરાવથી 4% ક્રૂડના ભાવ ઉછળ્યા
અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે વધતા ટકરાવને કારણે કાચા તેલમાં 4 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. બ્રેટ 70 ડૉલરની પાર થઇ ગયું છે. અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે ઇરાન માંગો માનતું નથી. એવામાં સૈન્ય હુમલાનો વિકલ્પ ખુલ્લો છે.
સોનાની કિંમત
ગત સત્રમાં 2% ઉછાળા બાદ સોનાની કિંમત સ્થિર રહી છે. સ્પોટ ગોલ્ડની કિંમત 0.2% ઘટીને 4,969.37 ડૉલર પ્રતિ ગ્રામ થઇ ગઇ છે જ્યારે ચાંદીની કિંમત 0.2% ઘટીને 77.0590 ડૉલર પ્રતિ ગ્રામ થઇ ગઇ છે.
જિયોના AI ચશ્મા
AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં જિયો ફ્રેમ્સની ધૂમ છે, જેમાં જિયોએ AI ચશ્મા શોકેસ કર્યા છે. આ ચશ્માથી કોલ રિસીવ કરવા, ફોટો ખેચવા અને લાઇવ કરવાનું શક્ય બનશે. જિયોના આ AI ચશ્માને જલ્દી દેશમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.
