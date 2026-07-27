ભારતીય શેર બજારમાં તેજી: સેન્સેક્સમાં 600 અંકનો ઉછાળો, નિફ્ટી 23900ને પાર
ભારતીય ઇન્ડેક્સ પાંચ દિવસના ઘટાડા બાદ 27 જુલાઇએ સેન્સેક્સમાં 600 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી 23900ની આસપાસ વધીને ખુલ્યું હતું.
Published : July 27, 2026 at 9:36 AM IST
મુંબઇ: ભારતીય શેર બજાર સોમવારે તેજી સાથે ખુલ્યા છે. ભારતીય ઇન્ડેક્સ પાંચ દિવસના ઘટાડા બાદ 27 જુલાઇએ સેન્સેક્સમાં 600 અંકનો ઉછાળો જ્યારે નિફ્ટી 23900ની આસપાસ વધીને ખુલ્યું હતું.
સેન્સેક્સ 581.95 પોઇન્ટ અથવા 0.77 ટકા વધીને 76,641.72 પર અને નિફ્ટી 174.70 પોઇન્ટ અથવા 0.74 ટકા વધીને 23,942.15 પર હતો. આશરે 75 શેરમાં તેજી જ્યારે 31 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને 14 શેરમાં કોઇ બદલાવ થયો નહતો.
નિફ્ટી પર ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, ટાટા કંજ્યૂમર, બજાજ ફાઇનાન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ઇન્ફોસિસમાં તેજી જોવા મળી હતી જ્યારે ONGC, વિપ્રો, અપોલો હોસ્પિટલ નુકસાનમાં રહ્યા હતા.
એશિયન માર્કેટની શું છે સ્થિતિ?
એશિયન માર્કેટની વાત કરીએ તો મિશ્ર વેપાર થઇ રહ્યો છે. જાપાનનું નિક્કેઇ 0.09 ટકા તેજી સાથે 64,630.00ની આસપાસ વેપાર કરી રહ્યું છે જ્યારે તાઇવાનનું બજાર 0.67 ટકા ઘટીને 43,361.21ના સ્તર પર વેપાર કરી રહ્યું છે જ્યારે હૈંગસેંગ 0.44 ટકા તેજી સાથે 25,072.00ના સ્તર પર જોવા મળી રહ્યું છે. કોસ્પીમાં 1.28 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
ક્રૂડમાં ઘટાડો
ઇરાનના હુમલા રોકવાની જાહેરાત બાદ તેલની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે. ઇન્ટરનેશનલ બેન્ચમાર્ક બ્રેંટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ 5% કરતા વધુ ઘટીને લગભગ 92 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું છે જ્યારે US વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિએટ (WTI) ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ 5% ઘટીને લગભગ 85 ડૉલર પ્રતિ બેરલ આવી ગયું છે.
જુનિપર ગ્રીન એનર્જીનો 1800 કરોડનો IPO આવશે
રિન્યૂએબલ એનર્જી ઇન્ડિપેડન્ટ પાવર પ્રોડ્યૂસર, જુનિપર ગ્રીન એનર્જી, 30 જુલાઇએ પબ્લિક સબ્સક્રિપ્શન માટે પોતાનો 1800 કરોડ રૂપિયાનો ઇનિશિયલ શેર સેલ લોન્ચ કરશે. આ મણિપાલ હેલ્થ એન્ટરપ્રાઇઝ બાદ આવતા અઠવાડિયે ખુલનારો બીજો મેનબોર્ડ પબ્લિક ઇશ્યૂ હશે.
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